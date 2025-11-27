LiverpoolArne SlotWest HamPremier League

Mi lesz Slot sorsa? Az edző reagált, majd jó híreket közölt a gyötrődő Liverpoolról

Még egy nap sem telt el Arne Slot sajtótájékoztatója óta, amikor a Liverpool vezetőedzője csütörtök délután újra az újságírók elé állt. A csapat szokatlan helyzete szokatlan lépéshez vezetett, a vereségszéria pedig ahhoz, hogy Slotot a sajtótájékoztatói elején mindjárt a menesztéséről kérdezik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 16:52
Arne Slot nem azt látja a pályán a Liverpooltól, amit szeretne Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Csak jó periódusokat képes produkálni a Liverpool, jó meccseket nem. Ez szerda este is bebizonyosodott, amikor Arne Slot csapata az első félidőben sok helyzetet kidolgozott, majd el is puskázott, a másodikra pedig mintha kifogyott volna a szél a vitorlából, előjöttek a már megszokottnak mondható védelmi hibák, ezeket kihasználva újabb három gólt vágott a PSV, és 4-1-re győzött az Anfielden a BL alapszakaszának 5. fordulójában.

Arne Slot helyzetét nem könnyíti meg, hogy Hugo Ekitiké megsérült a PSV ellen
Arne Slot reméli, hogy Hugo Ekitiké gyorsan visszatér Fotó: Peter Byrne/PA Wire

Ez a Liverpool kilencedik veresége volt az elmúlt tizenkét mérkőzést nézve. Szégyenletes statisztika, és nem egy edző fejét vették már ilyesmi miatt. Sokak szerint Slotra is ez vár, a híresztelések szerint ultimátumot kapott, a következő két meccsen – vasárnap a West Ham ellen és jövő szerdán a Sunderland – kell bizonyítania a klub vezetőinek, érdemes arra, hogy a Vörösök menedzsere legyen.

Mit szólt az újabb kudarchoz a Liverpool vezetősége?

Ezt a pletykát nem erősítették meg a holland tréner a West Ham elleni bajnokit (vasárnap 15.05, tv: Match4) felvezető sajtótájékoztatóján, amelyet szokatlan módon már csütörtök délután megtartottak, miközben a hétvégi Premier League-meccsek előtt kőbe vésett időpont a péntek délelőtt. Egyes vélekedések szerint a találgatások miatt döntött így a klub.

– Ugyanazokat a beszélgetéseket folytatjuk le, mint a megérkezésem óta mindig. Harcolunk tovább, megpróbálunk javulni, erre törekszünk mindannyian – válaszolta Slot arra a kérdésre, hogy beszélt-e már a vezetőséggel az arcpirító vereség óta. 

Hogy cserben hagytak volna a játékosok? Nem, egyáltalán nincs így. Bár egyetértek azzal, hogy a színvonal nem érte el azt a szintet, amihez hozzászoktunk. Úgy gondoljuk, hogy jobban tudunk játszani annál, mint amit mutatunk.

A fókusz a csapaton van, nem az egyéneken. Ha az ellenkezője történik, akkor is a csapatot nézzük, nem az egyéneket. Nem könnyű megmondani, mit tehetnék másképp. Ha nyersz, veszítesz vagy döntetlent játszol, átgondolod a hét során hozott döntéseidet — talán a leginkább akkor, ha veszítesz. Próbáljuk megtalálni a választ, amire szükségünk van a meccsek megnyeréséhez. Végül is arról szól minden, amit ez a klub képvisel: folytatni kell a harcot, együtt küzdeni. 

Jó lenne, ha megjutalmaznánk magunkat azokban a pillanatokban, amikor jól játszunk, mert sokszor tényleg ezt tesszük. De minden apró hiba vagy tévedés gólt eredményez ellenünk

– állapította meg az angol csapat edzője.

 

Slot jó híreket is közölt

Slot hozzátette: érzi magán a nyomást, ugyanakkor ezt természetesnek tartja, mert minden topcsapatnál ugyanez a helyzet, főleg, ha a vártnál több vereség csúszik be. Egyébként pedig tavaly is volt rajta nyomás, hogy megnyerje a bajnokságot az együttesével, ami sikerült is. Az eddigiek alapján címvédésről még csak álmodozni sem lehet, a vereségszériával ugyanis a 12. helyre csúszott vissza a PL bajnoka, az Arsenal mögött már tizenegy pont a lemaradása. Egyelőre vasárnap a West Ham legyőzése lenne a feladat. A londoniak is egy vereségszéria után kezdik éppen összeszedni magukat, a legutóbbi három meccsen már két győzelem és egy döntetlen is összejött. A javulás nem válik a Liverpool javára, de Slot legalább annak örülhet, hogy néhány játékosára újra számíthat.

– Alisson (aki a PSV ellen betegség miatt maradt ki – a szerk.) már a csapattal edzett, arra számítunk, hogy készen áll majd a játékra. Florian Wirtznek egy napja van hátra a rehabilitációs időszakból, szóval elvileg edzésbe állhat szombat. (A PSV ellen a háta sérült meg – a szerk.) Hugónak regenerációs napja volt, de nem gondoljuk, hogy súlyos lenne a probléma. Meglátjuk, egymás után jönnek a meccsek, de nem kellene, hogy ez gond legyen.

