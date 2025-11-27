Mi lesz Slot sorsa? Az edző reagált, majd jó híreket közölt a gyötrődő Liverpoolról

Csak jó periódusokat képes produkálni a Liverpool, jó meccseket nem. Ez szerda este is bebizonyosodott, amikor Arne Slot csapata az első félidőben sok helyzetet kidolgozott, majd el is puskázott, a másodikra pedig mintha kifogyott volna a szél a vitorlából, előjöttek a már megszokottnak mondható védelmi hibák, ezeket kihasználva újabb három gólt vágott a PSV, és 4-1-re győzött az Anfielden a BL alapszakaszának 5. fordulójában.

Arne Slot reméli, hogy Hugo Ekitiké gyorsan visszatér Fotó: Peter Byrne/PA Wire

Ez a Liverpool kilencedik veresége volt az elmúlt tizenkét mérkőzést nézve. Szégyenletes statisztika, és nem egy edző fejét vették már ilyesmi miatt. Sokak szerint Slotra is ez vár, a híresztelések szerint ultimátumot kapott, a következő két meccsen – vasárnap a West Ham ellen és jövő szerdán a Sunderland – kell bizonyítania a klub vezetőinek, érdemes arra, hogy a Vörösök menedzsere legyen.

Mit szólt az újabb kudarchoz a Liverpool vezetősége?

Ezt a pletykát nem erősítették meg a holland tréner a West Ham elleni bajnokit (vasárnap 15.05, tv: Match4) felvezető sajtótájékoztatóján, amelyet szokatlan módon már csütörtök délután megtartottak, miközben a hétvégi Premier League-meccsek előtt kőbe vésett időpont a péntek délelőtt. Egyes vélekedések szerint a találgatások miatt döntött így a klub.

– Ugyanazokat a beszélgetéseket folytatjuk le, mint a megérkezésem óta mindig. Harcolunk tovább, megpróbálunk javulni, erre törekszünk mindannyian – válaszolta Slot arra a kérdésre, hogy beszélt-e már a vezetőséggel az arcpirító vereség óta.

Hogy cserben hagytak volna a játékosok? Nem, egyáltalán nincs így. Bár egyetértek azzal, hogy a színvonal nem érte el azt a szintet, amihez hozzászoktunk. Úgy gondoljuk, hogy jobban tudunk játszani annál, mint amit mutatunk.

A fókusz a csapaton van, nem az egyéneken. Ha az ellenkezője történik, akkor is a csapatot nézzük, nem az egyéneket. Nem könnyű megmondani, mit tehetnék másképp. Ha nyersz, veszítesz vagy döntetlent játszol, átgondolod a hét során hozott döntéseidet — talán a leginkább akkor, ha veszítesz. Próbáljuk megtalálni a választ, amire szükségünk van a meccsek megnyeréséhez. Végül is arról szól minden, amit ez a klub képvisel: folytatni kell a harcot, együtt küzdeni.

Jó lenne, ha megjutalmaznánk magunkat azokban a pillanatokban, amikor jól játszunk, mert sokszor tényleg ezt tesszük. De minden apró hiba vagy tévedés gólt eredményez ellenünk

– állapította meg az angol csapat edzője.