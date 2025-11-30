Szoboszlai végre odapörköl Szalahnak is, de aggódnak érte Angliában

Jelen pillanatban mindössze a 12. helyen áll a Liverpool a Premier League-ben, ami nyilvánvalóan nem várt, egyelőre kudarcos forgatókönyv a címvédőtől, nem csoda, hogy Arne Slot edző jövője komolyan megkérdőjeleződött, állítólag ultimátumot is kaphatott és már az utódjairól megy a találgatás. Ma délután (15.05) a 17. helyezett West Ham United ellen muszáj lenne győznie Szoboszlai Dominik együttesének.

Szoboszlai Dominik pótolhatatlan a Liverpoolban az angolok szerint, és már Mohamed Szalah sincs előtte a kanadai táblázaton. Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Angliában épp a magyar középpályás miatt aggódnak. Szoboszlai egyike annak a mindössze 19 mezőnyjátékosnak a Premier League jelenlegi idényében, aki még egyetlen percet sem hiányzott a pályáról a bajnoki meccseken. Slot a West Ham ellen is kulcsszerepet adhat a Liverpool idénybeli legjobbjának, aki azonban eltiltásveszélyben játszik.

Szoboszlai a Liverpool legjobbja, Szalah sem eredményesebb

A liverpooli Thisisanfield.com figyelmeztet, hogy ha Szoboszlai sárga lapot kap a West Ham ellen, akkor automatikus eltiltást kap, hiszen korábban már négy sárgát kapott az idényben.

A Premier League szabályai kimondják, hogy ha egy játékos egy szezon első 19 bajnoki mérkőzésén öt sárga lapot szerez, egy mérkőzésre szóló eltiltást kell letöltenie. Így Szoboszlainak a lap szerint még hét meccset kellene kihúznia újabb lap nélkül, ami szerintük lehetetlen.

Márpedig: „Szoboszlai pótolhatatlan Slot számára” – jelenti ki az angol lap aggódva.

Mennyire is? Nos, Szoboszlai korábban rendre megkapta a kritikát, hogy nem szerez elég gólt és gólpasszt. Jelenleg azonban a három góljával és öt gólpasszával ő a Liverpool legeredményesebb játékosa Mohamed Szalah mellett (neki öt gólja és három gólpassza van). Úgy is, hogy a magyar középpályás sokszor jobbhátvédet játszott…

A Liverpool idénybeli kanadai táblázatának élmezőnye:

Szoboszlai Dominik 3 gól + 5 gólpassz, 8 pont

Mohamed Szalah 5+3, 8

Hugo Ekitiké 6+1, 7

Cody Gakpo 4+3, 7

Ryan Gravenberch 3+2, 5

Federico Chiesa 2+3, 5

A bíró botrányos múltja is téma a Liverpool meccse előtt

A Thisisanfield.com Szoboszlai sárga lapos veszélyével összefüggésben ír Darren England játékvezetőről is, aki a West Ham elleni meccsen fúj. Ő az a bíró, aki két éve a VAR-szobában ült, amikor botrányos körülmények között elvették a Liverpool Tottenham elleni gólját, így végül Szoboszlaiék kikaptak 2-1-re.