Szoboszlai DominikMohamed SzalahLiverpool FC

Szoboszlai végre odapörköl Szalahnak is, de aggódnak érte Angliában

A címvédőként a középmezőnyben tanyázó Liverpool ma a West Ham United otthonában lép pályára a Premier League 13. fordulójában. Aggódnak Szoboszlai Dominik miatt az angolok, akik szerint Arne Slot nagy bajba kerülne, ha eltiltás miatt elveszítené csapata legjobb futballistáját. Konkrétan pótolhatatlannak nevezik Szoboszlait, aki már Mohamed Szalah ellen kel versenyre. Téma a Liverpool-meccs játékvezetője, Darren England is, akinek a botrányos VAR-esetére emlékeztetnek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 8:26
Szoboszlai és Szalah, a Liverpool két legeredményesebb játékosa az idényben Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jelen pillanatban mindössze a 12. helyen áll a Liverpool a Premier League-ben, ami nyilvánvalóan nem várt, egyelőre kudarcos forgatókönyv a címvédőtől, nem csoda, hogy Arne Slot edző jövője komolyan megkérdőjeleződött, állítólag ultimátumot is kaphatott és már az utódjairól megy a találgatás. Ma délután (15.05) a 17. helyezett West Ham United ellen muszáj lenne győznie Szoboszlai Dominik együttesének.

Szoboszlai Dominik pótolhatalan a Liverpoolban az angolok szerint, és már Mohamed Szalah sincs előtte a kanadai táblázaton
Szoboszlai Dominik pótolhatatlan a Liverpoolban az angolok szerint, és már Mohamed Szalah sincs előtte a kanadai táblázaton. Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Angliában épp a magyar középpályás miatt aggódnak. Szoboszlai egyike annak a mindössze 19 mezőnyjátékosnak a Premier League jelenlegi idényében, aki még egyetlen percet sem hiányzott a pályáról a bajnoki meccseken. Slot a West Ham ellen is kulcsszerepet adhat a Liverpool idénybeli legjobbjának, aki azonban eltiltásveszélyben játszik.

Szoboszlai a Liverpool legjobbja, Szalah sem eredményesebb

A liverpooli Thisisanfield.com figyelmeztet, hogy ha Szoboszlai sárga lapot kap a West Ham ellen, akkor automatikus eltiltást kap, hiszen korábban már négy sárgát kapott az idényben.

A Premier League szabályai kimondják, hogy ha egy játékos egy szezon első 19 bajnoki mérkőzésén öt sárga lapot szerez, egy mérkőzésre szóló eltiltást kell letöltenie. Így Szoboszlainak a lap szerint még hét meccset kellene kihúznia újabb lap nélkül, ami szerintük lehetetlen.

Márpedig: „Szoboszlai pótolhatatlan Slot számára” – jelenti ki az angol lap aggódva.

Mennyire is? Nos, Szoboszlai korábban rendre megkapta a kritikát, hogy nem szerez elég gólt és gólpasszt. Jelenleg azonban a három góljával és öt gólpasszával ő a Liverpool legeredményesebb játékosa Mohamed Szalah mellett (neki öt gólja és három gólpassza van). Úgy is, hogy a magyar középpályás sokszor jobbhátvédet játszott…

A Liverpool idénybeli kanadai táblázatának élmezőnye:

  • Szoboszlai Dominik 3 gól + 5 gólpassz, 8 pont
  • Mohamed Szalah 5+3, 8
  • Hugo Ekitiké 6+1, 7
  • Cody Gakpo 4+3, 7
  • Ryan Gravenberch 3+2, 5
  • Federico Chiesa 2+3, 5

 

A bíró botrányos múltja is téma a Liverpool meccse előtt

A Thisisanfield.com Szoboszlai sárga lapos veszélyével összefüggésben ír Darren England játékvezetőről is, aki a West Ham elleni meccsen fúj. Ő az a bíró, aki két éve a VAR-szobában ült, amikor botrányos körülmények között elvették a Liverpool Tottenham elleni gólját, így végül Szoboszlaiék kikaptak 2-1-re.

Még 0-0-s állásnál nem adták meg a ma már a Bayern Münchent repítő Luis Diaz gólját les miatt. VAR-vizsgálat után született a döntés, noha az ismétléseken jól játszott, hogy a támadó nem volt lesen, tehát a gól szabályos volt. 

A Liverpool minden fronton támadta a döntést, és követelte a Premier League-től, hogy adja ki a botrányos bírói ítéletet megalapozó hangfelvételt, amelyet a VAR-szobában rögzítettek.

Eszerint a videóbíró, Darren England az általa tökéletes minőségűnek mondott felvételek alapján jól ítélte meg a helyzetet, tehát pontosan azt látta, ami történt, miszerint Diaz nem volt lesen. Csakhogy ő azt hitte, a pályán is ez a döntés született eredetileg, és azt mondta, hogy rendben van az ítélet, de közben a játékvezetők lest ítéltek, így valójában a hibás döntést erősítette meg.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFidesz

Magyar Pétert kőkeményen megfenyegették Brüsszelből, ez már nem tréfa

Felhévizy Félix avatarja

A Tisza Párt elnökének a talpa alatt egyre forróbb a talaj.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.