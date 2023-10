Káromkodtak a VAR-szobában a Szoboszlai csapatától tévesen elvett gól miatt

Mint ismert, a Liverpool botrányos körülmények között kapott ki 2-1-re a Tottenham otthonában. Szoboszlai Dominik csapata kettős emberhátrányban fejezte be a meccset, ennek ellenére is csak a hosszabbításban kapta a vereséget okozó gólt. Több vitatott bírói döntés közül az verte ki leginkább a biztosítékot a Liverpool háza táján, hogy még 0-0-s állásnál nem adták meg Luis Diaz gólját les miatt. VAR-vizsgálat után született a döntés, noha az ismétléseken jól játszott, hogy a támadó nem volt lesen, tehát a gól szabályos volt.

A piros lap nem a Liverpool csapatának, hanem a játékvezetőknek és a VAR-nak járt volna a Tottenham ellen. Fotó: EPA/Neil Hall

A Liverpool minden fronton támadta a döntést, és követelte a Premier League-től, hogy adja ki a botrányos bírói ítéletet megalapozó hangfelvételt, amelyet a VAR-szobában rögzítettek. Ez megtörtént, a Daily Mail pedig le is írta az ott zajló beszélgetést, ami alapján egészen hihetetlen félreértés történt. Eszerint a videobíró, Darren England az általa tökéletes minőségűnek mondott felvételek alapján jól ítélte meg a helyzetet, tehát pontosan azt látta, ami történt, miszerint Diaz nem volt lesen. Csakhogy ő azt hitte, a pályán is ez a döntés született eredetileg, és azt mondta, hogy rendben van az ítélet, de közben a játékvezetők lest ítéltek, így valójában a hibás döntést erősítette meg.