Orbán ViktorSZBUBrüsszelEurópai BizottságMagyar Pétertitkosszolgálat

Orbán Viktor az ukrán titkosszolgálatok célkeresztjében

Horváth József: Már a kárpátaljai Tisza-sziget megalapításával egy titkosszolgálati fiókszervezetet akarnak létrehozni.

Munkatársunktól
2025. 08. 14. 5:40
Ursula von der Leyen és Zelenszkij Fotó: JONAS ROOSENS Forrás: ANP MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miközben a napokban kiderült, hogy Kárpátalján az a Tseber Roland hozott létre Tisza-szigetet Magyar Péteréknek, akiről kiderült, hogy az ukrán titkosszolgálat volt ügynöke, Ukrajna Biztonsági Szolgálatának (SZBU) katonai hírszerzési osztályának egykori vezetője, az UkrReporter jelenlegi publicistája konkrétan puccsal, illetve életveszéllyel fenyegette meg Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. Jól látható tehát, hogy Volodimir Zelenszkíj titkosszolgálatai ismét magasabb fokozatra kapcsoltak, és jelezték: mindenre képesek a magyar kormány megbuktatása érdekében.

Fiókszervezet az ukrán titkosszolgálatnak?

– Már a kárpátaljai Tisza-sziget megalapítása is szándékos provokáció lehetett, illetve az ukrán titkosszolgálat akarhat így egy fiókszervezetet létrehozni, ahol lehet a kapcsolatokat realizálni Magyar Péterrel – közölte lapunkkal Horváth József a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője. A katonai és a polgári elhárítás volt főigazgatóhelyettese szerint az sem véletlen, hogy az SZBU egykori vezetője nyíltan megfenyegette Orbán Viktort. 

Sajnos a legkomolyabban kell venni ezeket a lépéseket, mert a sarokba szorított Zelenszkij agressziójának a jelei ezek. 

– mondta a polgári és a katonai elhárítás egykor műveleti főigazgató-helyettese.

Szerinte két szinten indulhatnak el újabb akciók, az egyik célja perspektivikus, vagyis meg akarják buktatni legkésőbb a választáson vagy még az előtt Orbán Viktort, 

de ügyelni kell az ország biztonságára és a kormányfő biztonságára is, mert azt is fenyegeti veszély. 

Az ukránok célja a nyugállományú tábornok szerint a zavarkeltés, és a Fidesszel szemben olyanok támogatása, akik elkötelezettek Ukrajna irányába, például Magyar Péteré. Horváth József felhívta a figyelmet arra is, hogy ezekkel az akciókkal egyidejűleg mozgósítási hullám indult meg Kárpátalján, aminek az a célja, hogy elbizonytalanítsák az ott élő magyarságot is.  

Peter Magyar and Roland Tseber (Source: Facebook/Mate Kocsis)
Magyar Péter és Tseber Roland                                            Forrás: Facebook/Kocsis Máté

Zelenszkij megint támad  

– Zelenszkij megint támad. Nem fogadja el a magyarok döntését – írta a Harcosok Klubja Facebook-csoportban Orbán Viktor. – Akármit mond, én soha nem fogok aláírni olyan dokumentumot, amely támogatja Ukrajna uniós tagságát. Orbán Viktor emlékeztetett, a magyarok döntöttek a Voks 2025 során és nemet mondtak Ukrajna uniós tagságára, ha tetszik Zelenszkijnek, ha nem. 

Zelenszkijnek az sem tetszik, hogy nemet mondtam az ukránpárti nyilatkozatra. Brüsszel és az európai vezetők bekiabálnak Trumpnak. Három és fél évig nem tettek semmit a békéért. Nem véletlenül nincsenek ott az asztalnál. Csak kibicelnek. Ez így kevés. Kibicelés helyett EU–Oroszország csúcsot kellene szervezniük. Az ukránok mélyen beépültek Magyarországon. Ismerjük a céljukat és ismerjük az embereiket. A fő támaszuk a Tisza 

– sorolta a kormányfő.

A miniszterelnök közölte: azt akarják, hogy egy Brüsszel által irányított, ukránpárti bábkormány vezesse Magyarországot. Egy bólogató bábkormány. Ez az áprilisi választás tétje. Magyar érdek és szuverenitás vagy önfeladás, csatlós sors, Brüsszel és Ukrajna kiszolgálása. – Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! – figyelmeztetett a kormányfő.

Polgárháború vagy merénylet?

Visszatérve az SZBU egykori vezetőjére, az egykori hírszerző kijelentette: szerinte csak idő kérdése, és menekülnie kell Magyarország miniszterelnökének, akit orosz kémnek tart, és már szólt az európai és amerikai barátainak, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket Orbán Viktor ellen.

„Fuss, Orbán Vitya, fuss, amíg nem késő" – ezzel a címmel írt cikket Hrihorij Omelcsenko, Ukrajna Biztonsági Szolgálatának (SZBU) katonai hírszerzési osztályának egykori főnöke, az UkrReporter jelenlegi publicistája.

– Ő a hazaáruló-szökevény elnök Viktor Janukovics és a háborús bűnös Vlagyimir Putyin komája, Viktor Medvedcsuk névrokona. Biztos vagyok benne, hogy miniszterelnöki ciklusának lejárta után, de akár már korábban is, Orbán az ukrán Viktorok sorsára jut – írja Omelcsenko. A cikk úgy folytatódik, hogy a szerző hiszi, hogy a közeljövőben a Majdanhoz hasonló események várnak Magyarországra is, ahol „putyini és lukasenkai mintára Orbán Viktor fasiszta autoriter rezsimje van kialakulóban”. Ezért azt tanácsolja a magyar kormányfőnek: „Fuss, Vitya, fuss, amíg nem késő!” 

A szerző több alkalommal is hivatkozik Rácz András „elemzőre”, akinek munkásságáról nemrég lerántották a leplet, valamint a volt SZDSZ-es, most Magyar Péter mellé állt Magyar Bálintra.

Összeesküvés-elméletek

A volt hírszerző különböző zagyva összeesküvés-elméleteket is felvet, például, hogy a belső információi szerint 2007 decemberében az FSZB operatív adatokat kapott arról, hogy a különösen értékes ügynökük rendelkezik Orbán Viktorra és más magyar politikusokra vonatkozó bűnügyi kompromittáló anyagokkal. Hosszasan fejtegeti például azt is, hogy „Orbán Viktor bőröndnyi német márkát kapott Oroszországban”, valamint azt, hogy a Fidesz 2010-ben Moszkva pénzének hála nyerte meg a választásokat. A legvadabb történet azonban Omelcsenko írásában az, hogy Ukrajna Nemzeti Biztonsági és Védelmi Tanácsának információi szerint Magyarországnak tudomása volt arról, hogy Oroszország támadást tervez Ukrajna ellen, Orbán és Putyin pedig egy merész tervvel állt elő: Moszkva elfoglalja Ukrajnát, Magyarország pedig az ukrán Kárpátalját. Azt is állítja, hogy Orbánt és Pintér Sándor belügyminisztert az orosz titkosszolgálatok beszervezték.

A NATO és az EU politikai vezetésének vannak eszközei arra, hogy helyre tegyék a moszkvai ügynököt. Hogy ez mit jelent, azt jól tudja névrokona, Viktor Janukovics 

– közölte fenyegetően az SZBU egykori vezetője.

Hrihorij Omelcsenko egyébként már megírta, hogy bizalmas információt kapott arról, hogy amennyiben az orosz hadsereg sikeres támadás után elfoglalja Kijevet, a magyar hadsereg parancsot kap Kárpátalja megszállására, egy hamisított népszavazás lefolytatására és a régió Magyarországhoz csatolásának bejelentésére.

Brüsszel kormányváltást akar

Eközben nem tétlenkedett az orosz hírszerző szolgálat sem, a sajtóirodája közleményt adott ki, amelyben arra figyelmeztet, hogy Brüsszel kormányváltást akar elérni Magyarországon. A közleményben azt írják: Brüsszel felháborodott Budapest független politikáján és azon, hogy befolyásolni próbálja a kollektív döntéshozatalt, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében. 

Ursula von der Leyen komolyan tanulmányozza a magyarországi kormányváltás lehetséges forgatókönyveit, és Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni 

– állítja a jelentés.

European Commission President Ursula von der Leyen, Belarusian opposition leader and former laureate of the International Charlemagne Prize of Aachen (Karlspreis) Svetlana Tikhanovskaya and Ukraine's President Volodymyr Zelensky attend the award ceremony of the International Charlemagne Prize of Aachen 2023 to the President and the people of Ukraine on May 14, 2023 in Aachen, western Germany. The International Charlemagne Prize of Aachen is the oldest and best-known prize awarded for work done in the service of European unification. Zelensky and the People of Ukraine are given the prize for "fighting to defend not only the sovereignty of their country and the lives of its citizens, but also Europe and European values". (Photo by Federico Gambarini / POOL / AFP)
Ursula von der Leyen forgatókönyvet készíthet a magyar kormányváltásról Zelenszkij érdekében        Fotó: FEDERICO GAMBARINI / POOL

– Az Európai Bizottság vezetésének célja, hogy kormányváltást érjen el Budapesten. Magyarországot Brüsszel az „egységes Európa” akadályának tartja – derül ki az orosz hírszerző szolgálat (SVR) sajtóirodájának közleményéből, amelyet a TASZSZ idézett.

– Az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálatának sajtóirodája tájékoztat, hogy a hírszerző szolgálathoz beérkezett információk szerint az Európai Bizottság Magyarország jelenlegi vezetését egyre komolyabb akadálynak tekinti az egységes Európa előtt – áll a közleményben. A sajtóiroda megjegyezte, hogy 

Brüsszel felháborodott Budapest független politikájának és a kollektív döntéshozatalra gyakorolt befolyásának kísérletei miatt, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében.

– Magyarország legutóbbi döntése, hogy megvétózza az új, hét évre szóló uniós költségvetési tervezetet, amely Budapest szerint Európa militarizálására és a Moszkvával való háború előkészítésére irányul, az utolsó csepp volt, amelytől az euróbürokraták elvesztették türelmüket – tette hozzá a közlemény.

Hozzátették azt is, hogy 

az Európai Bizottság elnöke a brüsszeli elithez lojális Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét tartja a kormányfői poszt legfőbb esélyesének. 

Az Európai Bizottság azt tervezi, hogy a 2026 tavaszán tartandó parlamenti választásokon, ha nem előbb, hatalomra juttatja őt.
Az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálata felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar támogatására jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. Német pártpénzek, számos norvég emberi jogi NGO, valamint az Európai Néppárt (EPP) készek pénzügyi támogatást nyújtani.

Zelenszkij végzi a piszkos munkát 

A TASZSZ közlése szerint a közleményben tovább az áll: Kijev, amelyet „megsértett” Budapest Ukrajna EU-integrációs folyamatának blokkolása, Brüsszel utasítására aktívan csatlakozott a magyar kormány megbuktatására irányuló kampányhoz. 

Ugyanakkor a Zelenszkij-rezsim végzi a legpiszkosabb munkát, beleértve a magyarországi helyzet destabilizálását az ukrán különleges szolgálatok és az ott élő diaszpóra erőforrásainak felhasználásával.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Zelenszkij  (Fotó: ANP MAG/Jonas Rosens)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekFidesz

Rasszizmusbarát mocskosfideszezők

Megyeri Dávid avatarja

A baloldali médiumok majd elalélnak a gyönyörűségtől és bátorítják is az uszító anarchistákat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.