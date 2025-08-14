Orbán Viktor az ukrán titkosszolgálatok célkeresztjében

Miközben a napokban kiderült, hogy Kárpátalján az a Tseber Roland hozott létre Tisza-szigetet Magyar Péteréknek, akiről kiderült, hogy az ukrán titkosszolgálat volt ügynöke, Ukrajna Biztonsági Szolgálatának (SZBU) katonai hírszerzési osztályának egykori vezetője, az UkrReporter jelenlegi publicistája konkrétan puccsal, illetve életveszéllyel fenyegette meg Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. Jól látható tehát, hogy Volodimir Zelenszkíj titkosszolgálatai ismét magasabb fokozatra kapcsoltak, és jelezték: mindenre képesek a magyar kormány megbuktatása érdekében.

Fiókszervezet az ukrán titkosszolgálatnak?

– Már a kárpátaljai Tisza-sziget megalapítása is szándékos provokáció lehetett, illetve az ukrán titkosszolgálat akarhat így egy fiókszervezetet létrehozni, ahol lehet a kapcsolatokat realizálni Magyar Péterrel – közölte lapunkkal Horváth József a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője. A katonai és a polgári elhárítás volt főigazgatóhelyettese szerint az sem véletlen, hogy az SZBU egykori vezetője nyíltan megfenyegette Orbán Viktort.

Sajnos a legkomolyabban kell venni ezeket a lépéseket, mert a sarokba szorított Zelenszkij agressziójának a jelei ezek.

– mondta a polgári és a katonai elhárítás egykor műveleti főigazgató-helyettese.

Szerinte két szinten indulhatnak el újabb akciók, az egyik célja perspektivikus, vagyis meg akarják buktatni legkésőbb a választáson vagy még az előtt Orbán Viktort,

de ügyelni kell az ország biztonságára és a kormányfő biztonságára is, mert azt is fenyegeti veszély.

Az ukránok célja a nyugállományú tábornok szerint a zavarkeltés, és a Fidesszel szemben olyanok támogatása, akik elkötelezettek Ukrajna irányába, például Magyar Péteré. Horváth József felhívta a figyelmet arra is, hogy ezekkel az akciókkal egyidejűleg mozgósítási hullám indult meg Kárpátalján, aminek az a célja, hogy elbizonytalanítsák az ott élő magyarságot is.

Zelenszkij megint támad

– Zelenszkij megint támad. Nem fogadja el a magyarok döntését – írta a Harcosok Klubja Facebook-csoportban Orbán Viktor. – Akármit mond, én soha nem fogok aláírni olyan dokumentumot, amely támogatja Ukrajna uniós tagságát. Orbán Viktor emlékeztetett, a magyarok döntöttek a Voks 2025 során és nemet mondtak Ukrajna uniós tagságára, ha tetszik Zelenszkijnek, ha nem.

Zelenszkijnek az sem tetszik, hogy nemet mondtam az ukránpárti nyilatkozatra. Brüsszel és az európai vezetők bekiabálnak Trumpnak. Három és fél évig nem tettek semmit a békéért. Nem véletlenül nincsenek ott az asztalnál. Csak kibicelnek. Ez így kevés. Kibicelés helyett EU–Oroszország csúcsot kellene szervezniük. Az ukránok mélyen beépültek Magyarországon. Ismerjük a céljukat és ismerjük az embereiket. A fő támaszuk a Tisza

– sorolta a kormányfő.