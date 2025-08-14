Egy évtized után tér vissza az Egyesült Államokba az orosz elnök

Trump múlt heti bejelentése után, miszerint személyes csúcstalálkozót tart Putyinnal, számos helyszín merült fel lehetséges találkozópontként, köztük Magyarország, Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek – írja a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Putyin állítólag elvetette Olaszországot, mivel az Ukrajnát támogatja, és inkább Magyarországot részesítette volna előnyben.

A várakozásokkal ellentétben Trump pénteken meglepetésszerűen bejelentette, hogy a találkozóra Alaszkában kerül sor. Az orosz elnök most első ízben lép ismét az Egyesült Államok földjére azóta, hogy 2015-ben részt vett az ENSZ Közgyűlésén New Yorkban, ahol Barack Obama akkori elnökkel is találkozott.

Nagyon tiszteletteljesnek tartom, hogy az orosz elnök a mi országunkba jön ahelyett, hogy mi mennénk az övébe vagy egy harmadik országba

– fogalmazott Trump.

A helyszínválasztás oka egyelőre tisztázatlan, de szakértők szerint az európai helyszínek elkerülésével az Egyesült Államok megelőzhette, hogy az európai vezetők aktív részvételt követeljenek a tárgyalásokon.

A Fox News szerint Magyarországot a NATO-tagsága miatt vethették el helyszínként, Svájcot pedig azért, mert tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak (ICC), amely korábban elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen. A szervezetből Magyarország idén lépett ki.

Lisa Murkowski, Alaszka republikánus szenátora üdvözölte a döntést, mondván, ez „újabb lehetőség arra, hogy az Északi-sarkvidék világvezetőket hozzon össze jelentős megállapodások megkötésére”.

Kirill Dmitrijev, Kreml szuverén vagyonalapjának vezetője és nemrég kinevezett különmegbízott Alaszka történelmi szerepét hangsúlyozta az orosz–amerikai kapcsolatokban.

Orosz Amerikaként született – ortodox gyökerekkel, erődökkel, prémkereskedelemmel – Alaszka visszhangozza ezeket a kapcsolatokat, és az Egyesült Államokat sarkvidéki nemzetté teszi

– írta Dmitrijev a közösségi médiában.

BREAKING: President Trump announces a 🇺🇸🇷🇺 summit with President Putin in Alaska.



Born as Russian America—Orthodox roots, forts, fur trade—Alaska echoes those ties & makes the US an Arctic nation.



Let’s 🇷🇺🇺🇸 partner on environment, infrastructure & energy in Arctic and beyond pic.twitter.com/Bz7N0mv2ES — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 8, 2025

Egy másik bejegyzésében ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a háborúpárti erők minden követ meg fognak mozgatni, hogy ellehetetlenítsék a két elnök tárgyalását.