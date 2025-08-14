Vlagyimir PutyincsúcstalálkozóalaszkaTrump

Egy évtized után tér vissza az Egyesült Államokba az orosz elnök

Vlagyimir Putyin orosz államfő tíz év után először látogat az Egyesült Államokba, hogy pénteken Alaszkában találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel. Putyin és Trump találkozója az első személyes találkozó egy orosz és egy amerikai elnök között az orosz–ukrán háború kitörése óta.

2025. 08. 14. 5:35
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
Trump múlt heti bejelentése után, miszerint személyes csúcstalálkozót tart Putyinnal, számos helyszín merült fel lehetséges találkozópontként, köztük Magyarország, Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek – írja a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Putyin és Trump Alaszkában találkozik (Illusztráció, forrás: Pixabay)
Putyin állítólag elvetette Olaszországot, mivel az Ukrajnát támogatja, és inkább Magyarországot részesítette volna előnyben.

A várakozásokkal ellentétben Trump pénteken meglepetésszerűen bejelentette, hogy a találkozóra Alaszkában kerül sor. Az orosz elnök most első ízben lép ismét az Egyesült Államok földjére azóta, hogy 2015-ben részt vett az ENSZ Közgyűlésén New Yorkban, ahol Barack Obama akkori elnökkel is találkozott.

Nagyon tiszteletteljesnek tartom, hogy az orosz elnök a mi országunkba jön ahelyett, hogy mi mennénk az övébe vagy egy harmadik országba

– fogalmazott Trump.

A helyszínválasztás oka egyelőre tisztázatlan, de szakértők szerint az európai helyszínek elkerülésével az Egyesült Államok megelőzhette, hogy az európai vezetők aktív részvételt követeljenek a tárgyalásokon.

A Fox News szerint Magyarországot a NATO-tagsága miatt vethették el helyszínként, Svájcot pedig azért, mert tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak (ICC), amely korábban elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen. A szervezetből Magyarország idén lépett ki.

Lisa Murkowski, Alaszka republikánus szenátora üdvözölte a döntést, mondván, ez „újabb lehetőség arra, hogy az Északi-sarkvidék világvezetőket hozzon össze jelentős megállapodások megkötésére”.

Kirill Dmitrijev, Kreml szuverén vagyonalapjának vezetője és nemrég kinevezett különmegbízott Alaszka történelmi szerepét hangsúlyozta az orosz–amerikai kapcsolatokban. 

Orosz Amerikaként született – ortodox gyökerekkel, erődökkel, prémkereskedelemmel – Alaszka visszhangozza ezeket a kapcsolatokat, és az Egyesült Államokat sarkvidéki nemzetté teszi

– írta Dmitrijev a közösségi médiában.

Egy másik bejegyzésében ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a háborúpárti erők minden követ meg fognak mozgatni, hogy ellehetetlenítsék a két elnök tárgyalását.

Trump nem részletezte, konkrétan mit remél elérni a Putyinnal folytatott tárgyalásokon, de úgy vélekedett, hogy az első két percben meg tudja majd állapítani, lehetséges-e tűzszüneti megállapodás az orosz–ukrán háborúban.

Nem az én feladatom megállapodást kötni

– hangsúlyozta Trump.

Szeretnék tűzszünetet látni. Szeretném a legjobb megállapodást látni, amit mindkét fél számára meg lehet kötni

– tette hozzá.

A volt amerikai elnök ígéretet tett arra, hogy a beszélgetés részleteit azonnal megosztja Zelenszkij ukrán elnökkel és az európai vezetőkkel.

Meglátjuk, mire gondol

– mondta Trump a közelgő találkozóról.

És ha tisztességes ajánlatról van szó, feltárom azt az Európai Unió vezetőinek, a NATO-vezetőknek és Zelenszkij elnöknek is – azt hiszem, őt hívom fel először

– ígérte az amerikai elnök.

Bár a tárgyalások kimenetele bizonytalan, az alaszkai ortodox egyházmegye imahétet hirdet a Trump–Putyin csúcstalálkozó előtt „hogy irgalommal vezesse ezeket a tárgyalásokat, csillapítsa az ellenségeskedést és véget vessen a vérontásnak”. A vezetőkért való imádkozás „lelki kötelesség, nem politikai cselekedet” – hangsúlyozta az egyházmegye.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

