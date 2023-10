Dubajoztak a Liverpool vesztét okozó játékvezetők a rangadó előtt

Miként lapunk is megírta, a Tottenham–Liverpool szombati rangadó első 34. percében (1-0-s hazai vezetésnél) Luis Díaz gólját a játékvezető les címén nem adta meg a gólt. Tévesen… Később kiderült, azért döntöttek így, mert a videószobában azt hitték, a pályán gólt ítélt a játékvezető, és egyértelmű volt a helyzet. It’s OK – jelezték, arra célozva, szerintük rendben, érvényes a gól. Csakhogy a pályán lest intettek, ott így értelmezték az OK-t.

A Liverpool–Tottenham meccs főszereplői: Jürgen Klopp, Luis Diaz, Simon Hoopert és persze a VAR (Fotó: Getty/Goal.com)

A játékvezetőket, a mérkőzések hivatalos közreműködőit tömörítő szervezet (Professional Game Match Officials Limited, PGMOL) elismerte, hogy jelentős emberi tévedés történt.

Az is kiderült, hogy A VAR-szobában ténykedő Darren England és Dan Cook sportársak két nappal korábban még az Egyesült Arab Emírségekben dolgoztak at al-Sarjah–al-Ain mérkőzésen, tehát nem éppen frissen, felkészülten látták el a feladatukat a Premier League rangadóján.

A Liverpool végül az utolsó percben esett öngóllal 2-1-re kikapott, és nem csupán a mérkőzést, kiállítás miatt két emberét (Jota, Curtis Jones) is elvesztette.

Liverpool-gyanú: talán más is elhangzott…

Az eset érthetően heves indulatokat váltott ki, maga Jürgen Klopp is indulatosan nyilatkozott a találkozó után. Szoboszlai Dominik maga úgy fogalmazott, túllépne az eseten. A Liverpool másként látja a dolgot.