Fradi-frász: a Fiorentina az ellenfél szurkolóit is elverte

A Fiorentina könnyed, 3-0-s győzelmet aratott a Cagliari ellen a Serie A hetedik fordulójában. Abból, hogy a mérkőzést hétfőn rendezték, arra következtethetünk, a Fiorentina nem tart különösebben a Fraditól, hiszen így csupán két teljes napja marad, hogy felkészüljön a konferencialiga második fordulójában esedékes találkozóra.

Michael Kayode volt a Fiorentina hőse a Cagliari ellen (Fotó: La Gazzetta dello Sport)

A Fiorentina már a 3. percben vezetést szerzett, Nicolas González vágta be a kipattanó labdát. Ezután Michael Kayode percei következtek. A csupán 19 éves jobbhátvéd előbb a gólvonalról vágta ki a labdát, így megakadályozva a Cagliari egyenlítését, majd a 21. percben az ő beadásába értek bele szerencsétlenül a vendégek, s lett belőle öngól (2-0). A találkozó ezzel eldőlt, a 3-0-s végeredményt Nzola állította be a 94. percben.

Ez a mérkőzés rövid krónikája. De történt más is. A Fiorentina és a Cagliari drukkerei a meccs előtt összecsaptak, miként arról az alábbi videó is árulkodik. Az összecsapásban egy rendőr is megsérült.

Il video degli scontri fra tifosi del #Cagliari e della #Fiorentina in viale dei 1000 a Firenze



La Conad sarà contentissima



(Il video è di tmw - e mio) pic.twitter.com/ymBjVtngp8 — Andrea Losapio (@Losapiotmw) October 2, 2023

A mérkőzés összefoglalójából az is kiderül, hogy szinte telt ház volt a Fiorentina otthonában, az Artemio Franchi Stadionban. A létesítmény befogadóképessége valamivel több mint 43 ezer fő, tehát parázs hangulatra számíthat csütörtökön a Ferencváros is a konferencialigában.

Lila veszély: már hangolnak az olaszok a Fradi ellen

Az olaszok már javában hangolnak a Fradi elleni mérkőzésre, igaz, a meccs kezdési időpontját nem sikerült eltalálniuk, hiszen az nem 20.30, hanem 21.00.

Prosegue il cammino europeo della Fiorentina in Conference League!

Il match Fiorentina - Ferencvaros vi aspetta giovedì dalle 20:30 LIVE su TV8 ⚽ pic.twitter.com/ia6VpGlIgP — TV8 (@TV8it) October 2, 2023

Nem árt az óvatosság a Firenzébe készülő fradistáknak. A Fiorentina lila csapat, a drukkerei pontosan tudják, hogy a Fradinak idehaza éppen egy lila együttes, az Újpest a legfőbb riválisa, ebből egyenesen következik, hogy a Ferencváros a szurkolóival egyetemben nem számíthat barátságos fogadtatásra.