Kijelenthető, hogy már Dibusz Dénes a válogatott első számú kapusa?

Már harmincszor védte a nemzeti csapat kapuját Dibusz Dénes, aki ezzel a nyolcadik helyen áll a válogatott kapusok örökranglistáján, de úgy jutott el ilyen magas számig, hogy kimondottan sosem volt első számú választás a posztján. Dibusz 2014 óta kerettag, ez idő alatt volt Király Gábor és Gulácsi Péter cseréje, járt két Európa-bajnokságon is, 2016-ban az előbbi, 2021-ben az utóbbi kollégája mögött ült a kispadon bevetés nélkül.

Dibusz Dénes kimondva-kimondatlanul is a válogatott első számú kapusa lehet. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A válogatott legutóbbi nyolc meccsén azonban már Dibusz állt a kapuban, a sorozat egy sérüléssel vette kezdetét. Csaknem pontosan egy évvel ezelőtt, 2022. október 5-én Gulácsi Péter a Lipcse Celtic elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésén egy ártalmatlan mozdulat közben keresztszalag-szakadás szenvedett, ami a futballisták valóságos rémálma. Egyéves kihagyás várt rá, így Dibusz előtt megnyílt az út a válogatott kezdőjébe, de most, hogy Gulácsi a múlt héten visszatért a pályára a klubjában, érdemes lenne tisztázni a hosszabb távra szóló sorrendet köztük, hiszen jövő nyáron Eb-t rendeznek Németországban.

Gulácsi Péter lipcsei sorsa a válogatottra is hatással van

Lipcsében Marco Rose vezetőedző már kimondta a lényeget. Gulácsi ugyan a másodosztályú Wehen Wiesbaden otthonában 3-2-re megnyert találkozón a sérülése óta először tétmeccsen védett a Német Kupában, de a Lipcse első számú kapusa továbbra is Janis Blaswich marad, aki a Bundesliga legutóbbi fordulójában a Bayern München elleni rangadón (2-2) is védett. Rose elmondta, hogy nagyon bíznak Gulácsiban, de sokat kellett kihagynia, és nem kíván háromnaponta kapust váltogatni. Tiszta beszéd, Blaswich egyébként is kiválóan védett az elmúlt egy évben, teljes mértékben élt a Gulácsi sérülésével az ölébe hulló eséllyel.

Gulácsi Péter Lipcsében és a válogatottban is a kispadra szorulhat. Fotó: MTI/EPA/Filip Singer

– Janis annyira megbízható és erős, és olyan sokat adott nekünk az utóbbi hónapokban, hogy most nem kell elkezdenünk arról vitatkozni, mikor tér vissza Péter. Janis iránt már nagyon nagy a bizalom – jelentette ki Rose, akinek a véleményét a lipcsei szurkolók is támogatják, egy online szavazáson mindössze a 25 százalékuk gondolta úgy, hogy Gulácsinak vissza kellene kapnia a helyét a lipcsei kezdőben.

Ha ebben az idényben Gulácsi már nem lesz újra stabil kezdő a klubjában, akkor az Marco Rossi dolgát is megkönnyítheti a kapuskérdésben – ez esetben kétség sem férhet hozá, hogy Dibusz Dénes lesz a válogatott első számú kapusa a jövő évi Eb-ig vezető úton, és amennyiben valóban kijut a válogatott (erre most jó esély van), a harmadik nagy tornáján már a Fradi kapusa is főszerephez juthat a pályán.

Szűcs Lajos szerint Dibusz Dénes már előnyt élvezhet

– Dénes sokoldalú kapus, a Fradiban hosszú évek óta bizonyít a nemzetközi kupákban is – fogalmazott lapunknak Szűcs Lajos, a Ferencváros korábbi meghatározó kapusa. – Nemcsak egyszerűen jól véd, hanem intelligens futballista, jól ismeri fel és kiválóan elemzi a játékhelyzeteket. Én teljes mértékben nyugodt leszek, ha továbbra is ő áll a válogatott kapujában, Dénest nincs mitől félteni.