A sérült Gulácsi távollétében brillírozik a lipcsei cserekapus

A Bundesliga 24. fordulójában a sérült Gulácsi Péter továbbra sem állt a Lipcse rendelkezésére, várhatóan ebben az idényben már nem is tér vissza a kapuba. Távollétét kiválóan használja ki Janis Blaswich, akinek kulcsszerepe volt a Mönchengladbach elleni hazai győzelemben.

Az első félidőben nem született gól, bár a Mönchengladbach közel járt hozzá, miután a lipcseiek védelmének magyar oszlopa, Willi Orbán hibázott, rosszul passzolt, Marcus Thuram pedig ezután kapura lőtt, de a felső lécet találta el.

Szünet után tizenegyeshez jutott a Gladbach, David Raum szabálytalankodott, mégsem került hátrányba a Lipcse. Az 53. percben Alassane Plea lövését ugyanis Blaswich kivédte, a lipcsei kapus bravúrja pedig alighanem egy Szoboszlaiék számára negatív forgatókönyvet akadályozott meg.

Blaswich magabiztosan véd, az idényben a 17. bajnokin helyettesítette Gulácsit, a Barcelona sztárja, Marc-André ter Stegen pedig beválasztotta őt az álomcsapatába, mely így nézne ki: Janis Blaswich – Dani Alves, Antonio Rüdiger, Gerard Piqué, Jordi Alba – Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Xavi, Frenkie de Jong – Marco Reus, Mario Götze.

A kivédett tizenegyes után a Lipcse kezébe vette a saját sorsát, az 58. percben az ellenfél térfelén bemutatott labdaszerzés után Timo Werner bombájával a hazai csapat megszerezte a vezetést.

Szoboszlai megint a legjobb volt valamiben

Később Emil Forsberg tizenegyesből (71.), Josko Gvardiol (80.) akcióból talált be, így alakult ki a 3-0-s lipcsei győzelem. A csapat egyik legjobbja újfent Szoboszlai volt, aki ezúttal góllal és gólpasszal sem jelentkezett, de ő kottázta az együttes játékát, három kulcspassz is fűződött a nevéhez, ami a legtöbb volt a meccsen, egy szabadrúgásból pedig a kaput is veszélyeztette. Szoboszlai mellett Orbán is végigjátszotta a meccset, sikerével a Lipcse fellépett a harmadik helyre, egy ponttal a vasárnap pályára lépő Union Berlin elé.

Az éllovas Bayern München már a harmadik percben hátrányba került odahaza az Augsburg ellen, de még az első félidőben 4-1-re fordított a Bundesliga-pályafutása alatt először duplázó védő, Benjamin Pavard vezetésével, s végül kiengedve is 5-3-ra nyert. Ezzel a bajorok hárompontos előnyre tettek szert a Ruhr-vidéki rangadóra készülő Dortmund előtt.

A Mainz ellen hazai pályán 1-1-et játszó Herthában Dárdai Márton végig a pályán volt a háromfős berlini védelem bal oldalán.

Bundesliga, 24. forduló:

Pénteken játszották:

1. FC Köln–VfL Bochum 0-2

Szombat:

Bayern München–Augsburg 5-3

Eintracht Frankfurt–VfB Stuttgart 1-1

Hertha BSC-Mainz 1-1

RB Leipzig–Borussia Mönchengladbach 3-0

Schalke 04–Borussia Dortmund 18.30

Vasárnap:

Freiburg–Hoffenheim 15.30

Werder Bremen–Bayer Leverkusen 17.30

Wolfsburg–Union Berlin 19.30

Borítókép: Janis Blaswich tizenegyest védett a Lipcsében (Fotó: MTI/EPA/Hannibal Hanschke)