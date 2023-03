Fontos kijelentést tett a Lipcse edzője Gulácsi Péter jövőjéről

A sikeres műtét után abban lehetett bízni, hogy Gulácsi Péter a tavasszal visszatérhet a pályára, ám később bonyodalmak léptek fel, egy bakteriális fertőzés miatt újra kés alá kellett feküdnie a kapusnak, ami miatt a vártnál jobban elhúzódik a rehabilitációja.

Idő közben Gulácsi korábbi cseréje, a kezdőbe előre lépett Janis Blaswich meggyőző teljesítményt nyújtott, a Lipcse ráadásul a norvég válogatott Örjan Nylandot is szerződtette a kapusposztra. Sjatóhírek már Gulácsi távozásáról is szóltak, Angliában arról cikkeztek, hogy korábbi klubja, a Liverpool számára ideális igazolás lenne a brazil Alisson cseréjeként.

– Nem kell spekulálni Péter jövőjéről, vele tervezünk a következő idényben is – jelentette ki Marco Rose, a Lipcse vezetőedzője, aki a One Footballnak nyilatkozva nyugtatta meg a kedélyeket, miszerint a német klub nem mondott le a saját csapatkapitányáról.

Ugyanakkor Rose szavaiból arra is egyértelműen következtetni lehet, hogy Gulácsi a jelenlegi idényben már nem tér vissza a pályára, pedig a Lipcse előtt nagy feladatok állnak: a Bundesligában most még akár a bajnoki cím is elérhető távolságban van, a BL-ben pedig a hazai 1-1 után a Manchester City otthonába látogat a csapat a nyolcaddöntős visszavágóra.

– Ha lehetőségünk nyílik rá, hogy korábban visszatérjen a csapatba és ismét belekóstoljon a munkába, akkor teljes mértékben támogatjuk majd – jegyezte meg Rose, aki azonban hangsúlyozta, hogy nem akarják siettetni Gulácsi visszatérését, akinek még időre van szüksége.

A 32 éves kapusnak 2025 nyaráig szól a szerződése a Lipcse csapatával. Sérülése a magyar válogatottnak sem jön jól, amely márciusban Bulgária ellen kezdi meg a 2024-es Európa-bajnokság selejtezőjét. Marco Rossi vélhetően a Ferencváros alapemberét, Dibusz Dénest állítja majd Gulácsi helyére.

Borítókép: Gulácsi Péter visszatérésére még várni kell (Fotó: Tom Weller / DPA)