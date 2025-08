Lewis Hamilton hatalmas pofont kapott – mi lesz így az újabb vb-álmokkal?

Lewis Hamilton és Charles Leclerc az imolai hétvégén Fotó: AFP/Marco Bertorello

Két gyomros, ami nem hiányzott Hamiltonnak

Az utolsó két hétvége a nyári szünet előtt aztán borzasztóan sikerült a britnek. Sem Belgiumban, sem Magyarországon nem jutott a Q3-ba – hovatovább, előbbin a sprintidőmérőn és a rendes kvalifikáción is kiesett a Q1-ben. A Hungaroring pedig Hamilton kedvenc pályái közé tartozik, senki nem nyert nála többször itt (8), ezt követően pedig az időmérőn és a futamon szerzett 12. hely hatalmas gyomros volt neki. Ez talán ad még egy magyarázatot, hogy miért nyilatkozott ilyen csalódottan szombaton és vasárnap is.

Lewis Hamiltonnak jobb pillanatban nem is jöhetne a nyári szünet. A következő három hétben elsősorban nem is a 2025-ös idény hátralévő részére kell felkészülnie, hanem a 2026-os évre, miután akkor az új szabályok miatt a feje tetejére áll a Forma–1. Ez pedig egy újabb esélyt ad a Ferrarinak.

Amikor 2024-ben Lewis Hamilton képtelen volt nemet mondani a Ferrari csábításának, akkor már sejthette, a vízválasztó idény a 2026-os lesz. Az érkezésével az olaszok remélték, hogy Hamilton a tapasztalatát átadva sokat fog segíteni a 2026-os autóépítésben. Ugyanakkor a brit nyilatkozataiból látszik, hogy az idei teljesítménye így is jóval elmarad a saját elvárásaitól. A legbosszantóbb dolog nem is az, hogy a világbajnoki csatározásba nem tud beleszólni – hiszen ennek realitása sincsen –, hanem hogy csapattársa nagyon simán elveri. Leclerc idén hazai pályán, Monacóban volt a második, emellett Szaúd-Arábiában, Spanyolországban, Ausztriában és Belgiumban is felállt a dobogó legalsó fokára, míg a Magyar Nagydíjon a pole-pozícióból indulva sokáig vezetett, de a végén az autója meghibásodott, így csak a negyedik lett – mindeközben a hétszeres világbajnok csak álmodik ehhez hasonló forgatókönyvekről. Így hát Hamilton is csak azt mondhatja magának, mint minden Ferrari-szurkoló: majd jövőre…