Keane-ről áradozott az ellenfél, Dibusz figyelmeztetett a jubileumi meccse előtt

Az már biztos, hogy a Ferencvárosnak sűrű menetrendje lesz az ősszel ebben az idényben is, a zöld-fehérek zsinórban hetedszer lesznek érdekeltek a nemzetközi kupaporondon. Már csak az a kérdés, hogy melyik sorozatban. A Konferencialiga főtábláján már biztosan jutna hely a Fradinak, de a magyar bajnok a Bajnokok Ligájáról álmodik, amelynek eléréséhez még két párharcot kell megnyernie.

Dibusz abban bízik, hogy a Ferencváros jobban védekezik majd a Ludogorec ellen, mint a Noah ellen Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

Elsőként, a harmadik fordulóban a Ludogorec elleni jön, amelyet ma 19.30-kor idegenben kezd meg a Ferencváros. Mondhatnánk, hogy a két fél jól ismeri egymást, hiszen hat éve egy idény alatt négyszer is összecsaptak – a BL-selejtezőben az FTC nyerte a párharcot, aztán az Európa-liga csoportkörében a Ludogorec győzött mindkét meccsen –, de azóta szinte teljesen kicserélődtek a csapatok. Nehéz lenne esélyesnek kikiáltani bármelyiket is, mindkettő uralja a hazája bajnokságát, a két keret értéke éppen ugyanannyi, 51,2 millió euró. Még abban is hasonlítanak, hogy az előző fordulót mindketten nehezen tudták le. A bolgároknak a horvát Rijeka elleni párharca hosszabbításba torkollott, és végül kettős emberelőnyben harcolta ki a Ludogorec a továbbjutást, míg a Ferencváros, bár kettős győzelemmel búcsúztatta az FC Noah-t, az örmények a budapesti visszavágón háromszor is egyenlítettek.

Keane sosem játszik döntetlenre

Az említett mérkőzés után az Üllői úton egyetértettek abban, hogy a csapat védekezésén van mit csiszolni, Dibusz Dénes különösen kritikus volt, megjegyezte, hogy ilyen produkciót nyújtva nincs helye a BL-ről való álmodozásnak. A Ludogorec elleni mérkőzés előtt ezt újra hangsúlyozta:

Mivel a Ludogorecnek elég gyors játékosai vannak elöl, ezért azt nem nagyon kockáztathatjuk meg, hogy olyan területeket hagyunk nekik, mint a Noah ellen tettük a visszavágón

– fogalmazott a 34 éves kapus, aki ma este századik nemzetközi kupameccsét játszhatja a Ferencváros mezében.

Dibusz hozzátette, a keretek minősége és összetétele hasonló, két azonos erősségű csapat fog összecsapni, éppen emiatt Robbie Keane vezetőedző is nagy csatát vár. – Nagyon jó ellenfélnek tartom a bolgárokat, ők is jó eredményekkel érkeznek a holnapi meccsre. Nehéz összecsapásra számítunk, a helyi szurkolók is biztosan pluszt adnak a csapatnak. Mi is a BL-ben szeretnék játszani, tudjuk, mi a dolgunk, nem szabad hátradőlnünk és hagyni, hogy az ellenfél domináljon. Sohasem a döntetlenért jövünk, hanem a győzelemért. A hazaiaknak gyors és veszélyes szélsőik vannak, de az egész csapatról elmondható, hogy magas szintet képvisel. Ugyanakkor tudjuk a gyengeségeiket is, megvan a taktikánk a szerdai meccsre – szögezte le az ír tréner, aki lenyűgözte kollégáját. Rui Mota ezt mondta róla:

Robbie Keane egy legenda. Már hét éve edzősködik, és két trófeát nyert csapataival, világos elképzelései vannak arról, mit szeretne látni a pályán. Nagyszerű futballisták alkotják a Ferencvárost, de nekünk is megvan a stratégiánk arra, hogyan nyerjük meg a párharcot. Tudjuk, mire számíthatunk. Az európai kupaporondon ebben a szakaszban nincsenek könnyű mérkőzések, a legfontosabb, hogy bátrak legyünk és végig összpontosítsunk.

Változott a Ferencváros kerete

Keane a tegnapi elutazás előtt még változtatott a keretén , Edgar Szevikjan és Alekszandar Csirkovics kikerült a névsorból, míg Botka Endre és a szombaton a Kazincbarcika elleni 3-0-s győzelem alkalmával brillírozó, egy góllal és két gólpasszal jelentkező Gruber Zsombor foglalta el a helyüket. A Fradit segítheti, hogy egymeccses eltiltása letöltését követően Ibrahim Cissé újra bevethető lesz.