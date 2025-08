Férfiválogatottunk most Nagyváradon ismételné meg a kolozsvári bravúrt

A magyar férfi-kosárlabdaválogatott ma este 18 órakor kezdi meg a világbajnoki előselejtezőket, az első találkozón Románia lesz az ellenfél Nagyváradon. Nyolc évvel korábban a kolozsvári Európa-bajnokság csoportmeccsén egyszer már sikerült felülmúlni keleti szomszédainkat, most újra erre készül a rutinos és fiatal játékosokból álló magyar együttes. A 2017-es mérkőzésen a magyar válogatott nagyszerű játékkal nyert 80-71-re a házigazda ellen. A győzelemből a 26 pontot és 4 gólpasszt adó Vojvoda Dávid oroszlánrészt vállalt, az Alba Fehérvár hátvédje szerda este is ott lesz a nagyváradi találkozón. Sztojan Ivkovics együttese ráadásul egy nappal korábban a 31 pontos Hanga Ádám vezérletével a cseheket is legyőzte (85-73), így tovább is jutott csoportjából az isztambuli egyenes kieséses szakaszba, ahol a nyolcaddöntőben a későbbi ezüstérmes Szerbia azonban már túl nagy falatnak bizonyult (86-78).

A magyar válogatott szövetségi kapitánya a románok elleni győztes meccs hősét, Vojvoda Dávidot ölelgeti. Fotó: AFP/Daniel Mihailescu

A magyar válogatott újonca is szurkolt

Ennek ellenére a több ezer magyar szurkolónak örök emlék marad a kolozsvári kontinenstorna, s főleg a románok elleni győzelem. Azon a mérkőzésen Cseh Botond nem volt ott a nézőtéren, de a második Montenegró elleni csoportmeccsen (72-48) ő is a lelátón szurkolt a magyar csapatnak.

A szüleimmel voltam kinn a kolozsvári mérkőzésen, és nagyon nagy élmény volt a sok magyar szurkolóval együtt szorítani a csapatért. Sokat jelentett nekem, hogy élőben láthattam Hanga Ádámot játszani

– árulta el az SZTE-Szedeák bedobója, akinek élete első felnőtt NB I-es szezonja csúnyán zárult.

– Az idény végén eltört az arccsontom, így a bajnokság utolsó hetében már nem játszottam. Egy hetet a barátaimmal Spanyolországban nyaraltunk, de ott sem lustálkodtam, futó- és kondiedzéseket végeztem napi szinten. Kiegyensúlyozottabb teljesítményt akarok nyújtani, és a dobásaimat, főleg a hárompontosokat, szeretném fejleszteni – árulta el a 21 éves kosaras a terveiről, aki a horvátok elleni mérkőzésen nem lépett pályára, mivel egy kisebb bokasérüléssel küzdött.

Cseh Botond az első tétmeccsén mutatkozik be a magyar férfi-kosárlabdaválogatottban. Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

– A védekezésre nagy hangsúlyt fektettünk a tréningeken, de minden mérkőzésre külön készültünk az ellenfelek játékstílusa alapján. A románoknak vannak jól dobó játékosaik, nem szabad lebecsülnünk őket, magabiztosan kell kosárlabdáznunk – mondta el Cseh Botond, akinek a beilleszkedésben a Pakson játszó Benke Szilárd segített a legtöbbet. A maszkban játszó fiatal játékos bízik benne, hogy pályára léphet, s ha így lesz, akkor főleg a védekezésével akarja segíteni a csapatát.