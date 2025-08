Mexikói csoda a Síp utcában

A szinte kizárólag magyarul nem tudó latin-amerikaiakat alkalmazó Casa Mexa egyszerre hozza a nagyvárosi betonrengeteg hangulatát és a kötetlen street food lazaságát. A bejáratról nyíló vendégtere színes, tiszta és átlátható. A geometrikus mintázatú pulttal szemben, a bal oldali falon látható az a zöld kaktuszon álló, csőrében kígyót tartó barna sas (Vitzilopocstli azték háború- és napisten inkarnációja), amely a mexikói címerben is szerepel. Az étterem ugyan mindössze két-három asztallal rendelkezik, de a fából készült bárszékek a falmenti evőpultoknál is kényelmes ülőhelyet kínálnak. Ezek felett a hely legnépszerűbb fogásait bemutató fotók sorakoznak, míg a tér közepe felett elhelyezett műnövények – akadnak kiscserepes kaktuszok is az egyik fali tárolóban – trópusi hangulatot varázsolnak az enteriőrbe. Daniel szerint a Casa Mexa megalkotásának egyik fő célja az volt, hogy megmutassák: a mexikói konyha korántsem mindig olyan puccos, mint ahogyan sokan képzelik; a magyar fővárosban is több olyan étterem nyílt, amely a tradicionális mexikói ízeket modern, elegáns köntösbe öltöztetik (ilyen a Hercegprímás utcai, mexikói ihletéssel világkonyhát vivő Maia, de akár az elegáns Tereza is a Nagymező utcában). – Tudod, néha lehet egy kicsit drágább az alapanyagok miatt, de mi igyekszünk a lehető legolcsóbban elkészíteni az ételeket, hogy a magyarok is képet kapjanak arról, milyen például Mexikóvárosban enni. Például úgy, hogy odamész egy taco árushoz vagy egy food truckhoz, és gyorsan, egyszerűen, olcsón eszel valamit. Mi is ezt próbáljuk itt megteremteni. Nem azt szeretnénk, hogy az emberek úgy tekintsenek a mexikói ételekre, mint ünnepi fogásokra, hanem mint olyasmire, amit akár minden nap is lehet enni – vélekedik a korábban pénzügyi szakemberként dolgozó (társ)tulajdonos.

„A Casa Mexa egy vidám, pörgős, ám nem túl nagy hely dél-amerikai zenével – és ami legfontosabb – isteni ételekkel” – írja a több mint hétszáz menő vendéglátóhelyet rangsoroló Street Kitchen Guide 2025/2026-os kiadványa, amely a nemzetközi konyha kategóriában első helyre emelte Hector, Daniel és Victor szerelemprojektjét. Az elismerést, amelyet a három tulajdonos személyesen vett át a júniusi Street Kitchen Fesztiválon, a Casa Mexa feltétpultja előtt kiállítva tekinthetik meg azok a vendégek, akik leemelik tekintetüket a taco, burrito vagy quesadilla választékról. Mondjuk, az igazi látványosság az a sok hozzávaló, amelyből a tacókat lehet összerakni (sajnálatos, hogy több autentikus alapanyag itthon nehezen vagy egyáltalán nem beszerezhető): barátaimmal, a kémikus-vegyész Attilával és újságíró-szerkesztő Eszterrel birria, al pastor és cochinita tacót választunk, meg birria hússal töltött sajtos quesadillát. Amíg rövid ideig várakozunk az ételek elkészítésére, a barátságos tulajdonosok előételként egy nagy tál guacamole mártogatóst szolgálnak fel, amelyet ropogós, háromszög alakú kukoricachipsszel tálalnak. Az avokádóból készült kenegető nem csak érezhetően házi készítésű, hanem teljesen friss; enyhén krémes állagú, a hozzáfacsart lime-tól kicsit savanykás, a sótól, fokhagymától pedig tökéletes ízt kap. A sárga és barna chips – a színt a kukorica fajtája és sütése határozza meg – méretre ideális, ráadásul nagy előnye, hogy harapáskor nem morzsálódik szét.