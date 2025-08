Derengő hajnal a magyar szemhatáron

A sajtóhíradások szerint a kommün hat évvel azelőtti bukása után külföldre menekült baloldali emigráció Csehszlovákiában próbálkozik lapindítással. A Nemzeti Ujság augusztus 7-én azt közli:

Az egész közép-európai sajtót bejárta a hír, hogy az emigránsok Prágában napilapot indítanak a cseh kormány szolgálatában, amely Benes egyik agitációs szócsöve lesz az októberi választásokon.

Úgy értesült a lap, hogy Vér Imre egy társaság élén augusztus végén ez alkalomból a csehszlovák fővárosba érkezik. „A napilap címe Egyetértés lesz és már ezzel is dokumentálni akarja hivatalos programját, a felvidéki magyarság és a cseh nép egyetértésének propagálását.” Kiderül, hogy

a napilap szeptember közepén jelenik meg először, szellemi irányítói Garami Ernő és Jászi Oszkár lesznek, a főszerkesztői posztot a Tisza István volt miniszterelnök egyik gyilkosaként elítélt Kéri Pál kapja, az adminisztratív szerkesztője pedig Vér Imre lesz.

„A munkatársak java része a Bécsi Magyar Ujság gárdájából és a Reggel című pozsonyi kormánylap szerkesztőségéből kerül ki.

Jászi Oszkár. Forrás: Wikipédia

A lapot az Orbis Verlag adja ki, ugyanaz, ahol a Prager Presse, Benes német nyelvű napilapja készül.” Hozzáteszik: az akciót természetesen Edvard Benes csehszlovák külügyminiszter, volt miniszterelnök finanszírozza.

Széchenyi István tiszteletére rendeznek nagyszabású kiállítást a Városligetben ― tudatja a 8 Órai Ujság augusztus 5-én. Közlik: „A Faluszövetség ebben az esztendőben jut el kiállításainak rendezésében a jubileumi százas számhoz és századik kiállítását Széchenyi centenáriumához fűzi. A városligeti Széchenyi-szigeten a Mezőgazdasági Múzeumban és külön erre a célra emelt pavilonokban lesz ez a nagyszabású jubiláris kiállítás, amelyet a szövetség több országos közintézmény, köztük az Országos Magyar Kertészeti Egyesület, s a Hubertus Vadászegylet közreműködésével rendez.” A Magyar Tudományos Akadémiától, a Széchenyi családtól és magángyűjtőktől kapott emléktárgyakat, kéziratokat, más műveket mutatnak majd be a városligeti Vajdahunyad várában található intézményben. Kiváltképp érdekes lesz a szervezők szerint az a seregnyi festői dioráma, amelyeken az akkori, Lánchíd előtti Budáról és Pestről, a Várról vagy az első magyar lóversenyről mutatnak képeket. A szakmai egyesületek gyümölcs- és zöldségkertészeti, méhészeti és vadászati kiállításokkal is készülnek. „Bemutatják itt azt a nagy haladást, amelyet ebben az évtizedben különösen a gyümölcs- és zöldségtermelés terén, általában a kisebb gazdasági ágakban elértünk.” A tárlatot összekapcsolják augusztus 20. megünneplésével.

„A kiállítás idejébe, amely augusztus 15-től szeptember 15-ig tart, beleesik a Szent István-napi országos ünnep, amelynek hazafias és vallásos nagy körmenetébe régi fényéhez és jelentőségéhez méltó módon kapcsolja be a Faluszövetség a jubiláris alkalomból a falu népét. Felhívást bocsátottak ki, hogy ünnepi népviseletükben jöjjenek fel az országos ünnepre és kiállításra, egyesületi zászlóikkal.”

A szórakozásról is gondoskodnak: lesz többek között toronyzene, falusi zenekarok állandó hangversenye és gyermek kocsikorzó. Kiemelik, hogy „különösen a Szent István-napi felvonulás iránt a külföldiek részéről is szokatlan nagy az érdeklődés. Háromszáz belga szülő ígérte meg az eljövetelét. Bécsből is igen sokan rándulnak le, nem is beszélve az itt lakó idegenekről.”