Rezeda Kázmérnak volt kutyája. Arcsi, a weimari vizsla.

– Bár az is lehet, hogy Arcsinak van Rezeda Kázmérja, s leginkább van neki egy Rezedánéja… – morfondírozott Kázmér, mert este lett, februári este, s bemondta a tévé, hogy visszatér a tél, éjjel mínusz nyolc-tíz fok is lehet, úgyhogy feljebb állítódott a fűtés, Kázmér pedig elnézett a hegyek felé, mert mindig a hegyek felől szoktak előbukkanni a gondolatok, mint Szürke Gandalf, kinek jöttére öt nap múlva kell számítani, méghozzá kelet felől; vagy mint Aragorn a halottak élén Minas Tirith ostromakor.

Arcsi pedig elnyúlt a vackán, a nappali és az ebédlő határvidékén, úgy, ahogy csak egy vizsla képes elnyúlni. A weimari vizsla a vizslák Rolls-Royce-a, mondhatnánk, ha ennek lenne bármi értelme. De nincs, úgyhogy nem mondjuk. Mondjuk inkább azt, hogy a weimari a vizslák arisztokratája. Ez így jobb, bár, ha megkapargatjuk a weimarink származását, családfáját, sok érdekességre bukkanunk, ami megkérdőjelezi az arisztokratikus vérvonalat. Ezt a fajtát a XIX. század óta tenyésztik, s a nagy vadász, Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach nagyherceg tette ismertté, aki előszeretettel tartotta udvarában a weimarit. Ez rendben van, és megerősíti az arisztokratikus vonalat. Igen ám, de kitenyésztésében szerepet kapott az angol pointer, a német rövid szőrű pointer, továbbá egynémely bloodhound is. Ez is rendben, elég arisztokratikus vérvonal. Igen ám, de ezen a ponton megérkezünk még egy rokonhoz, s itt fenékre huppan a fegyelem. Ugyanis a weimarink vérvonalában megjelenik a német Hühnerhund, vagyis a csirkekutya. Na, most mondd meg! Valamelyik iszákos angol pointer egy átmulatott éjszaka után eltöltött egy pásztorórát valami jöttment csirkekutyával. Így lett a csirkekutya a weimari család Meghan Markle-ja… Rezeda Kázmérék weimari vizslája, ettől teljesen függetlenül, a csirkekutya ősökre fittyet hányva tökéletesen arisztokratikus hölgy volt. Ezt igazolta törzskönyve is, amelyben ez állt: „Dombszeri Szürke Auróra”. Na, most mondd meg már megint! Ha Rezedáék ezen a néven szólítanák, akkor muszáj lenne fehér lovaglónadrágot és mélyvörös redingote-ot ráadni őfelségére, továbbá egy cilindert. És – lássuk be –, muszáj lenne magázni.