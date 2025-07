A magyarok ősei Mongóliában is élhettek

– Egy Ózdon született magyar lány hogyan szeret bele Mongóliába?

– Az első olvasmányélményeim közé tartozott Arany János Rege a csodaszarvasról című műve. Nagyon megfogott Hunor és Magor története, meg is tanultam az egész költeményt, miközben – a szüleim elmondása szerint – akkor éppen Afrikába vágytam. Később kezembe kerültek a régi magyar mondák, ezek varázsoltak el. Arra is emlékszem, hogy amikor a Balatonon nyaraltunk egy vállalati üdülőben, ott hallottam a felnőtteket Mongóliáról beszélni, számomra mindez varázslatosnak bizonyult. Kicsit szomorú is lettem, mert biztos voltam abban, hogy sosem fogok ebbe az országba eljutni. De aztán mégis sikerült. Mongólia, csodálatos ország.

Középen Obrusánszky Borbála, hazánk mongóliai nagykövete, mellette jobbra Gombojav Zandanshatar miniszterelnök. Fotó: Külügyminisztérium

Mongólia, ahol állandóan felbukkannak a magyarok ősei

– Ehhez képest 1993-ban, huszonegy évesen mégis nekivágott élete első mongóliai utazásának.

– Ha ehhez még azt is hozzáteszem, hogy mindez vonattal történt, akkor az még nagyobb kaland volt. Ekkor már az ELTE történelem–mongol szakára jártam. Még 1992-ben bejutottam a történelem szakra, majd felvettem a mongol szakot is. Elkezdtem a nyelvet tanulni és tanulmányoztam Belső-Ázsia történetét is.

Visszatérve a több napon át tartó vonatos utazásra, hihetetlen élménynek bizonyult és semmi félelem nem volt bennem.

Igaz, nem egyedül, hanem ismerősökkel utaztam.

– Amikor megérkezett Ulánbátorba, mi fogadta itt?

– Négy évvel az oroszok kivonulása után, 1993-ban a főváros a mostaninál szebb arcát mutatta. Ez még akkor is igaz volt, ha posztszovjet benyomásokkal szembesültem. Nagy parkokat, hatalmas épületeket láttam, volt tér és levegő. Nem pöfögött annyi autó, mint manapság, s a boltokban korábban megszokott jegyrendszernek is vége lett addigra. Engem első pillanatban megfogott a látvány, az emberek kedvessége. Két évvel később, 1995-ben nyelvtanulás céljából jöttem tanulni a Mongol Nemzeti Egyetemre. Addigra már számos étterem megnyílt, két év alatt is sokat fejlődött Ulánbátor. Aztán a doktori képzést is itt végeztem el. Magyar tanáraim javasolták, hogy tanuljak inkább külföldön, mert Magyarországon a Belső-Ázsia tanszéken doktori program csak nyelvészetből volt. Mivel nem sokan pályáztak az itteni ösztöndíjakra, sikeres pályázatot nyújtottam be, s megkezdtem a tanulmányaimat. Az ország története, a múlt titkai érdekeltek a legjobban. Miután a mongol professzorok állandóan a hunokról kérdeztek engem, és fel kellett készülnöm a hun történelemből, ennek az lett a vége, hogy a végén az én érdeklődésem is arra irányult.