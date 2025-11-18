Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

„Újra itt van a nagy csapat” – köszöntötte pártjának kihívóit a miniszterelnök.

2025. 11. 18. 7:19
Orbán Viktor miniszterelnök
Déjà vu. Ellenzéki jelöltállítás. Újra itt van a nagy csapat – kezdte ma reggeli posztját a miniszterelnök. Orbán Viktor, aki a Fidesz elnöke is, köszöntötte pártjának újabb kihívóit. – Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve. Ez pedig tudjuk mit jelent – jellemezte a tiszás jelölteket a miniszterelnök. 

Posztjában utalt arra, hogy négy évvel ezelőtt, a 2022-es választásokra készülve, 2021 őszén a baloldal hasonlóan a mostani helyzettel, egy előválasztáson futtatta a jelöltjeit, és így döntötték el, hogy kiket indítanak a 106 egyéni választókerületben. Magyar Péterék többszörös halasztás után végül közzétették, hogy ők kiket indítanának jövőre. Arra kínosan figyeltek, hogy korábbi baloldali országgyűlési képviselőket, vagy jelölteket ne vegyenek át, de hamar kiderült, hogy ezer szállal köthetőek a régi baloldalhoz az ő jelöltjeik is. A Tisza-vezér ígérete szerint a jelöltjeik közül választhatják majd ki a tiszások, hogy kik induljanak jövőre a Fidesz-KDNP jelöltjeivel szemben. 

Orbán Viktor szerint ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel irányít. Hazugság a választások előtt, utána megszorítások, adóemelések, munkanélküliség és káosz. 

– Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak. Miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát? – tette fel a költői kérdést a miniszterelnök. 

