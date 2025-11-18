Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

Magyar PéterTiszalista

Megszállta a baloldal Magyar Péter jelöltjeinek listáját

Szép számmal akadnak baloldali, Brüsszel szólamait fújó, ukránpárti nézeteket valló figurák a Tisza előválasztására jelentkező személyek között. S a jelzők nem csak az olyan ismert figurákra érvényesek, mint Nagy Ervin vagy Bódis Kriszta. Körbenéztünk az aspiránsok között és a Gyurcsány-kormány kapcsán értekezést író tanácsadó mellett az óbalodal leágazásával együtt mozgó helyi politikust is találtunk.

Munkatársunktól
2025. 11. 18. 7:15
Vontatott és körülményes készülődés után hétfőn este elindította előválasztását a Tisza: a terv szerint a kétkörös folyamat végén a hónap végére kiderül, hogy a 106 országgyűlési egyéni országgyűlési választókerületben (oevk) kik indulnak a párt jelöltjeként. Egy hely biztos, Magyar Péteré, a többi 105 oevk-ban 3-3 személy nevét tették most közzé.

Az eddig nyilvánosságra hozott aspiránsok kapcsán elmondható: Magyar Péter jelöltjei között valósággal tolonganak a baloldali kötődésű emberek, akik között Brüsszel-párti és ukránbarát figurák is bőven feltűnnek.

Bódis Krisztát és Nagy Ervint már bemutattuk, ahogy felsoroltuk, hogy Baranyában nem is egy volt szocialista kötődésű jelentkező indulhat el a tiszás előválasztáson.

Gyurcsányék tanácsadója is színre lépett

De volt baloldali szereplő a fővárosban is akad a Tisza demokráciát mímelő háziversenyén. Ilyen például Tanács Zoltán, akiről szeptemberben írta meg a HVG, hogy a Tisza programfelelőseként folytatja pályáját. Amelyet a tanácsadói szakmában épített fel egy olyan cégnél, az IFUA Horváth & Partners-nél, amely nagyon jól feküdt a Gyurcsány-kormánynál, de nem csak ott, hanem a Demszky Gábor-féle fővárosi vezetésnél és az ősszocialista angyalföldi önkormányzatnál is.

Tanács Zoltán 1999 és 2025 eleje között dolgozott az IFUA Horváth & Partners-nél. A Pesti Srácok 2015-ben a Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok udvari beszállítójának nevezte a céget. A Tanács Zoltán-féle vállalkozás szerződéseivel a Magyar Nemzet is sokat foglalkozott. Megírtuk például, hogy a vállalkozás is részesült a Gyurcsány–Bajnai-korszak tanácsadói szerződéscunamijából: 

a 2010 előtti években az IFUA Horváth and Partners Kft. szinte az összes nagy minisztériumnak adhatott tanácsokat, vagy írhatott tanulmányokat, számtalan esetben közbeszerzési eljárás nélkül nyerve el a megrendelést.

Tanácsék még gasztronómiai kérdésekben is készíthettek tanulmányt 8,4 millió forintért, de szerződtek az Országos Rendőr-főkapitánysággal is.

Emellett csurrant-cseppent a Demszky-féle fővárostól is: milliókért dolgoztak Ikvai-Szabó Imre akkori SZDSZ-es és Horváth Csaba MSZP-s főpolgármester-helyettesi irodájának. Az IFUA kapott munkát a BKV-tól is, 2006-ban 16,5 millió forintért, 2007-ben már 110 millióért. Ezek mellett számos önkormányzat is szerződött Tanácsékkal, jellemzően olyanok, ahol baloldali vezetés volt. Jó példa erre, hogy az IFUA az MSZP-s Tóth József vezette XIII. kerületi önkormányzattól is kapott annak idején megrendelést

Érdekesség, hogy a Tisza Párt kampánymenedzsere ma Tóth József fia, Tóth Péter.

Igaz, Tóth és Magyar Péter kapcsolata a hírek szerint nem túl jó, több alkalommal is összetűzésbe keveredhettek.

Tanács Zoltán annyira magáénak érezte a Gyurcsány-kormány munkájának vizsgálatát, hogy 2007-ben szerzőtársával még írt is róla, az értekezés a politikai évkönyvben meg is jelent.

A baloldal mellett sok éven át kiválóan elműködő Tanács Zoltán immár tiszásként a fővárosban, az V. kerületben méreti meg magát az előválasztáson.

Vállt vállnak vetve az óbaloldallal

A Tisza előválasztásán ringbe lép Bárkányi Bence, mégpedig Szentesen (Csongrád-Csanád 03.). Az országos nyilvánosság előtt teljesen ismeretlen 

Bárkányi esete annyiban érdekes, hogy szorosan együtt mozog egy nemrégiben még a Momentumban politizáló helyi képviselővel, vagyis Magyar Péter értelmezése szerint egy „óbaloldalival”.

Különféle Facebook-bejegyzések szerint Bárkányi több akciót is közösen vitt véghez Borsik Viktor mára függetlenné lett politikussal, és volt már példa arra is, hogy népszerűsítették egymás akcióit.

Bárkányi politikai aktivitását egyébként kellően jelzi, hogy szavazatszámláló volt a 2022-es országgyűlési választáson. 

(Folytatjuk.)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bánó Attila
idezojelekZelenszkij

Az ukrán maffiabotrány csak a jéghegy csúcsa

Bánó Attila avatarja

Nyugat-Euró­pában szokássá vált a Brüsszelnek tetsző lakájok felmagasztalása, felelősségre vonásuk megakadályozása.

