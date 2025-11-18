Megszállta a baloldal Magyar Péter jelöltjeinek listáját

Vontatott és körülményes készülődés után hétfőn este elindította előválasztását a Tisza: a terv szerint a kétkörös folyamat végén a hónap végére kiderül, hogy a 106 országgyűlési egyéni országgyűlési választókerületben (oevk) kik indulnak a párt jelöltjeként. Egy hely biztos, Magyar Péteré, a többi 105 oevk-ban 3-3 személy nevét tették most közzé.

Az eddig nyilvánosságra hozott aspiránsok kapcsán elmondható: Magyar Péter jelöltjei között valósággal tolonganak a baloldali kötődésű emberek, akik között Brüsszel-párti és ukránbarát figurák is bőven feltűnnek.

Bódis Krisztát és Nagy Ervint már bemutattuk, ahogy felsoroltuk, hogy Baranyában nem is egy volt szocialista kötődésű jelentkező indulhat el a tiszás előválasztáson.

Gyurcsányék tanácsadója is színre lépett

De volt baloldali szereplő a fővárosban is akad a Tisza demokráciát mímelő háziversenyén. Ilyen például Tanács Zoltán, akiről szeptemberben írta meg a HVG, hogy a Tisza programfelelőseként folytatja pályáját. Amelyet a tanácsadói szakmában épített fel egy olyan cégnél, az IFUA Horváth & Partners-nél, amely nagyon jól feküdt a Gyurcsány-kormánynál, de nem csak ott, hanem a Demszky Gábor-féle fővárosi vezetésnél és az ősszocialista angyalföldi önkormányzatnál is.

Tanács Zoltán 1999 és 2025 eleje között dolgozott az IFUA Horváth & Partners-nél. A Pesti Srácok 2015-ben a Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok udvari beszállítójának nevezte a céget. A Tanács Zoltán-féle vállalkozás szerződéseivel a Magyar Nemzet is sokat foglalkozott. Megírtuk például, hogy a vállalkozás is részesült a Gyurcsány–Bajnai-korszak tanácsadói szerződéscunamijából:

a 2010 előtti években az IFUA Horváth and Partners Kft. szinte az összes nagy minisztériumnak adhatott tanácsokat, vagy írhatott tanulmányokat, számtalan esetben közbeszerzési eljárás nélkül nyerve el a megrendelést.

Tanácsék még gasztronómiai kérdésekben is készíthettek tanulmányt 8,4 millió forintért, de szerződtek az Országos Rendőr-főkapitánysággal is.

Emellett csurrant-cseppent a Demszky-féle fővárostól is: milliókért dolgoztak Ikvai-Szabó Imre akkori SZDSZ-es és Horváth Csaba MSZP-s főpolgármester-helyettesi irodájának. Az IFUA kapott munkát a BKV-tól is, 2006-ban 16,5 millió forintért, 2007-ben már 110 millióért. Ezek mellett számos önkormányzat is szerződött Tanácsékkal, jellemzően olyanok, ahol baloldali vezetés volt. Jó példa erre, hogy az IFUA az MSZP-s Tóth József vezette XIII. kerületi önkormányzattól is kapott annak idején megrendelést.

Érdekesség, hogy a Tisza Párt kampánymenedzsere ma Tóth József fia, Tóth Péter.

Igaz, Tóth és Magyar Péter kapcsolata a hírek szerint nem túl jó, több alkalommal is összetűzésbe keveredhettek.