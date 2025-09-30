Rendkívüli

A Gyurcsány–Bajnai-korszak egyik legnagyobb kedvezményezettjét bízta meg Magyar Péter a programalkotás vezetésével

A Gyurcsány-korszak egyik legtöbbet foglalkoztatott tanácsadóját bízta meg Magyar Péter a Tisza Párt programalkotásának irányításával és a kormányzati felkészülés szakmai vezetésével. Tanács Zoltánt kedd reggel egy podcastműsorban mutatta be a pártelnök a közösségi oldalán, a beszélgetésből kiderült, hogy a Tisza új programfelelőse 25 év után hagyta ott az általa vezetett tanácsadó céget, és úgy döntött, hogy beáll Magyar Péter mögé. Jobboldali családi indíttatásúnak és 2010-ig Fidesz-szimpatizánsnak nevezte magát Tanács Zoltán, de a szakmai életútjának rövid ismertetéséből kifelejtette, hogy a 2010 előtti balliberális kormányok, illetve a Demszky Gábor főpolgármester által vezetett fővárosi önkormányzat kedvezményezettje volt a cége.

2025. 09. 30. 16:50
Több mint 25 évig, 1999–2025 márciusa között dolgozott Tanács Zoltán az IFUA Horváth & Partnersnél vezetési és informatikai tanácsadóként. A magyar alapítású nemzetközi cég már Németország egyik legnagyobb vezető tanácsadó vállalata, árbevétele eléri a 300 millió eurót, és világszerte több mint 2000 munkatársa van. Tanács Zoltán 2025 márciusában mondott le felsővezetői és tulajdonosi pozíciójáról, majd mintegy féléves szünet után, nyár végén csatlakozott a Tisza Párthoz.

Magyar Péter körül nyüzsögnek a baloldali figurák

A Tisza Párt új programfelelősének érkezéséről hétfőn a HVG közölt cikket, amelyben többek között azt írták: a Tisza szerint az angolul és németül kiválóan beszélő Tanács Zoltán „az ország egyik legfelkészültebb programmenedzsere; elsőként szerezte meg az IPMA Level A – Portfólióigazgató minősítést”, emellett minősített információbiztonsági menedzser, minősített vezetési tanácsadó. Hozzátették: széles körű tapasztalata, szakmai igényessége, konszenzusteremtő, párbeszédre nyitott személyisége és kiemelkedő hatékonysága meghatározó szereplővé teszi a felkészülés időszakában.

De nézzük meg alaposabban, milyen szakmai tapasztalatokkal segítheti Magyar Péteréket Tanács Zoltán a Tisza kormányzati felkészülésében!

Gyurcsányék tanácsadója

Tíz évvel ezelőtt a Pesti Srácok írt hosszabb tényfeltáró cikket arról, hogy a milliárdos uniós megbízást elnyert Altus Zrt. konzorciumi partnereként a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány udvari beszállítója, az IFUA Horváth & Partners német anyacége ellenőrizheti a fejlesztéspolitika magyarországi működését. 

A portál kiderítette, hogy a Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára családi biznisze mögé felsorakozó konzorcium egyik „németnek” álcázott tagja az a Horvath and Partners Gmbh, amelynek magyarországi leánycége az IFUA Horvath and Partners, vagyis Tanács Zoltán-féle cég volt. A vállalkozást a portál úgy jellemezte, mint a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok egyik gondosan kiválasztott és a szocialista kabinetek által futtatott vállalkozása, amely 2010 előtt milliárdokat söpört be az állami szférától, és amely aztán így a kormányváltás utáni elszámoltatási ügyekbe is látványosan bekerült. 

Pikánsnak nevezték, hogy a haveri cégnek korábban az a Borka-Szász Tamás volt a tanácsadója, aki aztán a DK egyik elnökségi tagja lett. Az IFUA tanácsadói között Borka-Szász felesége is feltűnt. A Pesti Srácok szerzője úgy összegezte a lényeget, hogy Gyurcsányék az uniós forrásokkal is ott folytatták, ahol a közpénzekkel abbahagyták.

A 2010 előtti közpénzszivattyú egyik kedvezményezettje

Az IFUA állami megrendeléseit 2010-ben Papcsák Ferenc, akkori elszámoltatási kormánybiztos vette górcső alá. A vizsgálat nyomán kiderült, hogy az IFUA is szervezetten, előre kiválasztottként adott tanácsokat a Gyurcsány- és Bajnai-kabinetnek. 

Papcsák Ferenc akkor úgy fogalmazott, hogy „a közpénz kiszivattyúzása nem egyszerű ügyletek keretében történt, hanem bonyolultan és gondosan előkészítetten, amelyekben az állami kapcsolatrendszerüket hasznosító szereplőket lelkiismeretlen pénzügyi zsonglőrök és profi jogászok segítették”.

Papcsák közpénzekkel gazdálkodó költségvetési szervek, intézmények, állami cégek és magántársaságok közötti szerződéseket is bemutatott a nyilvánosságnak, elsősorban 12 tanácsadói cég megállapodásait elemezte. Olyanokét, amelyek 2002 és 2010 között milliárdos nagyságrendben jutottak állami megrendelésekhez. Kiderült, hogy a szocialista kormányok 636 szerződést kötöttek a tanácsadó cégekkel, értékük bruttó 12 milliárd forintra rúgott, amelyből kilencmilliárd megbízási, tanácsadási díjakra ment el. Az adófizetők kilencmilliárdjából csaknem nyolcmilliárdot négy cég, cégcsoport között osztottak szét. Ezek a Telkes-cégcsoport, az IFUA Horváth & Partners, a Deloitte Tanácsadó Zrt. és a Develor Tanácsadó Zrt. Érdekes, hogy az említett cégek szerződéskötési étvágya és az állam pénzkiadási kedve a második Gyurcsány-kormány és a Bajnai-kabinet idején nőtt meg jelentősen, hiszen a 7,8 milliárdos összegből hatmilliárd arra az időszakra esett. Az IFUA – Tanács Zoltánhoz köthető cége – például csaknem nettó 2,5 milliárd forintot söpörhetett be az állami szférától 2007 és 2010 között.

Az ORFK-tól is érkezett pénz

A 2010-es kormányváltás környékén a Magyar Nemzet is írt arról a szerződéscunamiról, amiben Tanács Zoltánék részesültek a Gyurcsány–Bajnai-korszakban. A lap szerint a tanácsadói megbízások egyik visszatérő alanya a 2010 előtti években az IFUA Horváth and Partners Kft. volt, amely szinte az összes nagy szakminisztériumnak adhatott tanácsokat, vagy írhatott tanulmányokat, számtalan esetben közbeszerzési eljárás nélkül nyerve el a megrendelést. 

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kétszer is kötött velük szerződést, majd többek között a két megbízás közötti átfedés miatt Bencze József rendőrfőkapitány vizsgálatot rendelt el. A tanácsadó cég cáfolta, hogy visszaélés történt volna, ám elismerték, hogy végül visszafizették a második megbízás kilencmillió forintos díját „a jó hírnevük érdekében”.

Megbízások a kormányváltás után

Tanács Zoltán pályaívének érdekessége, hogy az IFUA nem csak Gyurcsányéktól kapott zsíros szerződéseket, a szociálliberáris kormányok egyik legtöbbet foglalkoztatott tanácsadó cége 2010 után a polgári kormány tárcáinak működését is elemezhette 50,5 millió forintért. A kontraktust az akkori Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kötötte a céggel, a tárca részéről Gál András Levente kormánybiztos szignálta a dokumentumot. Ennél is furcsább, hogy még 2020. szeptember 14-én is kötött a céggel a Honvédelmi Minisztérium egy 30 millió forintos tanácsadói szerződést.

 

Csurrant-cseppent a Demszky-féle fővárostól is

Az IFUA 2008 augusztusában ötmillió forintos megbízást kapott Ikvai-Szabó Imre akkori SZDSZ-es főpolgármester-helyettes irodájától, hogy szakértői támogatást nyújtson a „főváros közlekedésszakmai feladataihoz”. Októberben a Horváth Csaba (MSZP) irányította humán várospolitikai főpolgármester-helyettesi iroda bízta meg 7,4 millió forintért „kulturális intézményekkel kapcsolatos véleményezői feladatokkal”. 

Más fővárosi forrásból is kapott pénzt az IFUA, a BKV-nak 2006-ban 16,5 millió forintért dolgozott, 2007-ben pedig 110 millió forintot kapott a vállalattól képzési programmal kapcsolatos munkáiért.

A fentieken túl számos önkormányzatnál is kaptak zsíros megbízásokat Tanácsék, jellemzően ott, ahol baloldali vezetés volt.

Egymás sarkát tapossák a baloldali figurák Magyar körül

A Tisza Párt új programvezetője személyében tehát Magyar Péter egy újabb olyan embert emelt kulcspozícióba, aki a cégével az egyik legnagyobb haszonélvezője volt a balliberális kormányzásnak 2010 előtt. Ez teljesen ellentétes a Tisza elnökének sokszor hangoztatott szlogenjével, amely szerint nem működnek együtt semmilyen szinten az elmúlt 25 év elitjével és annak kiszolgálóival.

De nem Tanács Zoltán az első, akinek felbukkanása a párt körül cáfolja Magyar Péter kinyilatkoztatását. Egymás sarkát tapossák a Tiszánál a régi baloldalhoz köthető politikusok, szakértők, üzletemberek, elég csak például Raskó Györgyre, Bojár Gáborra, Petschnig Mária Zitára, Kéri Lászlóra, Bige Lászlóra vagy a 13. kerületi MSZP-s polgármester fiára, Tóth Péterre utalni, aki január óta a Tisza Párthoz szegődött kampánymenedzserként.

               
       
       
       

