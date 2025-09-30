A Gyurcsány–Bajnai-korszak egyik legnagyobb kedvezményezettjét bízta meg Magyar Péter a programalkotás vezetésével

Több mint 25 évig, 1999–2025 márciusa között dolgozott Tanács Zoltán az IFUA Horváth & Partnersnél vezetési és informatikai tanácsadóként. A magyar alapítású nemzetközi cég már Németország egyik legnagyobb vezető tanácsadó vállalata, árbevétele eléri a 300 millió eurót, és világszerte több mint 2000 munkatársa van. Tanács Zoltán 2025 márciusában mondott le felsővezetői és tulajdonosi pozíciójáról, majd mintegy féléves szünet után, nyár végén csatlakozott a Tisza Párthoz.

Magyar Péter körül nyüzsögnek a baloldali figurák

A Tisza Párt új programfelelősének érkezéséről hétfőn a HVG közölt cikket, amelyben többek között azt írták: a Tisza szerint az angolul és németül kiválóan beszélő Tanács Zoltán „az ország egyik legfelkészültebb programmenedzsere; elsőként szerezte meg az IPMA Level A – Portfólióigazgató minősítést”, emellett minősített információbiztonsági menedzser, minősített vezetési tanácsadó. Hozzátették: széles körű tapasztalata, szakmai igényessége, konszenzusteremtő, párbeszédre nyitott személyisége és kiemelkedő hatékonysága meghatározó szereplővé teszi a felkészülés időszakában.

De nézzük meg alaposabban, milyen szakmai tapasztalatokkal segítheti Magyar Péteréket Tanács Zoltán a Tisza kormányzati felkészülésében!

Gyurcsányék tanácsadója

Tíz évvel ezelőtt a Pesti Srácok írt hosszabb tényfeltáró cikket arról, hogy a milliárdos uniós megbízást elnyert Altus Zrt. konzorciumi partnereként a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány udvari beszállítója, az IFUA Horváth & Partners német anyacége ellenőrizheti a fejlesztéspolitika magyarországi működését.

A portál kiderítette, hogy a Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára családi biznisze mögé felsorakozó konzorcium egyik „németnek” álcázott tagja az a Horvath and Partners Gmbh, amelynek magyarországi leánycége az IFUA Horvath and Partners, vagyis Tanács Zoltán-féle cég volt. A vállalkozást a portál úgy jellemezte, mint a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok egyik gondosan kiválasztott és a szocialista kabinetek által futtatott vállalkozása, amely 2010 előtt milliárdokat söpört be az állami szférától, és amely aztán így a kormányváltás utáni elszámoltatási ügyekbe is látványosan bekerült.

Pikánsnak nevezték, hogy a haveri cégnek korábban az a Borka-Szász Tamás volt a tanácsadója, aki aztán a DK egyik elnökségi tagja lett. Az IFUA tanácsadói között Borka-Szász felesége is feltűnt. A Pesti Srácok szerzője úgy összegezte a lényeget, hogy Gyurcsányék az uniós forrásokkal is ott folytatták, ahol a közpénzekkel abbahagyták.