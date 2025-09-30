Így épül a szeretetország: Magyar Péter agresszíven fenyeget, és az a Ruszin-Szendi támogatja, aki kedvel mindent, amivel ölni lehet

Rendkívüli

Nehéz összeszámolni, kiket fenyegetett meg rövidke politikai pályája során Magyar Péter. A Tisza Párt kormányázásra készülő és állítólag szeretetországra vágyó elnöke legutóbb a bíróságoknak, előtte a sajtónak feszült neki szavakban, de fenyegetett már gyermekotthon vezetőjét, lengyel politikust vagy éppen azt a tőzsdefelügyeleti munkatársat, aki a bennfentes kereskedés gyanúját felvető ügyletét vizsgálta. Politikai ellenfeleinek pedig egyenesen börtönt helyezett kilátásba. A fenyegetéseknek különös élt ad, hogy Magyar Péter bizalmi embere, a fegyverrel járkáló Ruszin-Szendi Romulusz viszkető tenyérről, benne munkáló gyűlöletről beszél, és arról, hogy minden közel áll a szívéhez, amivel ölni lehet.

2025. 09. 30. 14:34
Tegnap a bíróságokat fenyegette meg Magyar Péter a közösségi oldalán. A Tisza Párt elnöke azt nehezményezte, hogy az Index ellen indított helyreigazítás perben – amely a Tisza brutális adóemelési tervét bemutató cikk miatt vette kezdetét – a bíróság első fokon a lap javára ítélt. Magyar a Facebookon botrányt emlegetett, és arról értekezett, hogy szerinte a bíró már a tárgyalás előtt meghozta a „diktatúrát idéző” ítéletet. Szövegét ezzel a baljós, akár a tisztogatás lehetőségét is felvető mondattal zárta: „195 nap és az igazságszolgáltatás is független lesz”.

Ruszin-Szendi Romulusz
Magyar Péter fontos embere, Ruszin-Szendi Romulusz is érdekesen képzeli el a jelek szerint a szeretországot  Fotó: Képernyőkép

Tiszás támadás alatt a sajtó

„Még 195 nap és helyreáll a népi demokrácia” – így kommentálta közösségi oldalán Magyar kirohanását Schiffer András ügyvéd, utalva arra, hogy a Tisza elnökének magatartás messze esik a jogállamitól. A jogász felidézte, hogy Magyar nem csak a bíróságokat fenyegette meg.

Hanem például a sajtót is, szintén a Tisza-adó ügye miatt. Magyar augusztus végén – pár nappal az adóemelési terveket bemutató irat nyilvánosságra kerülése után – szintén a közösségi médiában írt arról, hogy ha kormányra kerülnek, akkor akár fel is függeszthetik a sajtóorgánumok működését, amennyiben szerintük valamely felület nem állít valóságot. A pártelnök pontosan ezt írta: „A leendő Tisza-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg, ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el. […] Ha egy propagandatermék szándékosan és visszatérően követi el a fenti bűncselekményt, a Médiahatóság ideiglenesen felfüggesztheti a működését”.

Vagyis, ha valaki nem azt írja, amit Magyar Péterék igaznak gondolnak, bűncselekményt követ el és az állam lesújthat a szerkesztőségre. Ugyanez lenne a megoldása a Tiszának a mémek kapcsán is: szintén bűncselekmény lenne az internetes vicces képek készítése, és úgyszintén bezárnák azokat a médiumokat, amelyek ilyeneket közölnek.

Börtön a politikai ellenfeleknek

Az állam büntető hatalmával azonban nem csak a média szereplőit fenyegette meg Magyar Péter. Februári beszédében hosszasan sorolt neveket, köztük fideszes politikusokét is, majd arról beszélt, hogy kormányra kerülve a Tisza elindítja az út a börtönbe programot. Nem érthető ez másként, csak célzásként arra, hogy a politikai ellenfeleket akár börtönbe is zárná.

– Peti, az megvan, hogy te mész elöl? – reagált akkor a Tisza elnökének szavaira a Fidesz kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás utalt Magyar Péter telefonlopási ügyére, a Diákhitel Központnál történt pénzügyi machinációkra és a pártelnök részvénybotrányára.

Megfenyegette a jegybank munkatársát

Utóbbi ügynél érdemes megállni, ugyanis itt is fenyegetőzött Magyar Péter. Az előzmény egy 2023-as részvényügylet: az Opus Global Nyrt. egy pénteken részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami megnövelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, a tőzsdezárás és így az akció bejelentése előtt, sajtóinformációk szerint Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, és több tíz millió forint értékben Opus-papírokat vásárolt. A rá következő hétfőn pedig, a megemelkedett árfolyamon eladta ezeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert. Magyar ekkor az MBH, tehát a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó bank felügyelőbizottságában ült, az Opus pedig szintén Mészáros vállalkozása. A körülmények tisztázásáért a tőzsdefelügyeletként is működő jegybank eljárást indított, ennek keretében, márciusban kérdéssort küldött Magyarnak. 

A Tisza elnöke emiatt, a hivatali időn túl, a magántelefonján hívta fel a jegybank női ügyintézőjét és vele durva hangnemben, fenyegetően beszélt. Nyíltan, kifejezetten megfenyegette, hogy amennyiben hatalomra kerül, elszámoltatja, és súlyos kellemetlenségei lesznek. 

Azt sugalmazta, hogy le kellene szállni az ügyről.

 

Leleplező mondatok Vogel Evelintől, Magyar Péter volt barátnőjétől:

 

Gyermekotthonban is fenyegetőzött

Kísértetiesen hasonlított erre az, amit Magyar a miskolci gyermekotthonban adott elő 2024 végén. A Tisza Párt elnöke akkor az intézmény vezetőjét fenyegette meg alpári hangnemben, és minősíthetetlen stílusban beszélt a szociális dolgozókkal. Magyar – nyilvánvalóan magán kívül – így fogalmazott: „Igazgató asszony, nem szeretném felemelni a hangomat, elég volt ebből a stílusból. Felháborító, vérlázító, amit csinálnak, akárki parancsolja meg, és ennek k…rva nagy következményei lesznek, ebből elég volt.”

A sor hosszan folytatható: a Tisza elnöke megfenyegetett például erdélyi polgármestert és lengyel politikust is.

Ruszin-Szendi, akinek viszket a tenyere

Ennél fontosabb, hogy a konfrontatív fellépésben Magyar Péter a jelek szerint „megbízható” társra talált Ruszin-Szendi Romulusz személyében. A volt vezérkari főnök a pártelnök bíróságok elleni posztjának szellemiségét gyorsan átvette, és hozzászólásban úgy fogalmazott: „Ezért látszik fölöslegesnek nekünk feljelentéseket tenni. Majd jövő nyáron.”

Hogy mit tervez jövő nyárra, arra Ruszin-Szendi nem tért ki, az viszont már többször kiderült, hogy Magyar Péter bizalmasa nem riad vissza az erőszak alkalmazásától. Legutóbb Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, amikor utóbbi a Tisza adóterveiről kérdezte őt.

A korábbi vezérkari főnök különféle megszólalásaiban utalt arra is, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig egyenesen arról beszélt: „Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.”

A Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán pedig így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

Nem árt nem elfelejteni, hogy az a Ruszin-Szendi Romulusz beszél gyűlöletről és tenyérviszketésről, akit többször is lefényképeztek, hogy fegyverrel jár-kel civilek között. Arra is volt példa, hogy olyan volt vezérkari főnöki találkozóra ment fegyverrel, ahol a meghívottakat a feleségeik is elkísérték.

De ő volt az is, aki egy reggeli rádióműsorban arról beszélt, hogy amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívéhez.

               
       
       
       

