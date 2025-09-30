Így épül a szeretetország: Magyar Péter agresszíven fenyeget, és az a Ruszin-Szendi támogatja, aki kedvel mindent, amivel ölni lehet

Tegnap a bíróságokat fenyegette meg Magyar Péter a közösségi oldalán. A Tisza Párt elnöke azt nehezményezte, hogy az Index ellen indított helyreigazítás perben – amely a Tisza brutális adóemelési tervét bemutató cikk miatt vette kezdetét – a bíróság első fokon a lap javára ítélt. Magyar a Facebookon botrányt emlegetett, és arról értekezett, hogy szerinte a bíró már a tárgyalás előtt meghozta a „diktatúrát idéző” ítéletet. Szövegét ezzel a baljós, akár a tisztogatás lehetőségét is felvető mondattal zárta: „195 nap és az igazságszolgáltatás is független lesz”.

Magyar Péter fontos embere, Ruszin-Szendi Romulusz is érdekesen képzeli el a jelek szerint a szeretországot Fotó: Képernyőkép

Tiszás támadás alatt a sajtó

„Még 195 nap és helyreáll a népi demokrácia” – így kommentálta közösségi oldalán Magyar kirohanását Schiffer András ügyvéd, utalva arra, hogy a Tisza elnökének magatartás messze esik a jogállamitól. A jogász felidézte, hogy Magyar nem csak a bíróságokat fenyegette meg.

Hanem például a sajtót is, szintén a Tisza-adó ügye miatt. Magyar augusztus végén – pár nappal az adóemelési terveket bemutató irat nyilvánosságra kerülése után – szintén a közösségi médiában írt arról, hogy ha kormányra kerülnek, akkor akár fel is függeszthetik a sajtóorgánumok működését, amennyiben szerintük valamely felület nem állít valóságot. A pártelnök pontosan ezt írta: „A leendő Tisza-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg, ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el. […] Ha egy propagandatermék szándékosan és visszatérően követi el a fenti bűncselekményt, a Médiahatóság ideiglenesen felfüggesztheti a működését”.

Vagyis, ha valaki nem azt írja, amit Magyar Péterék igaznak gondolnak, bűncselekményt követ el és az állam lesújthat a szerkesztőségre. Ugyanez lenne a megoldása a Tiszának a mémek kapcsán is: szintén bűncselekmény lenne az internetes vicces képek készítése, és úgyszintén bezárnák azokat a médiumokat, amelyek ilyeneket közölnek.

Börtön a politikai ellenfeleknek

Az állam büntető hatalmával azonban nem csak a média szereplőit fenyegette meg Magyar Péter. Februári beszédében hosszasan sorolt neveket, köztük fideszes politikusokét is, majd arról beszélt, hogy kormányra kerülve a Tisza elindítja az út a börtönbe programot. Nem érthető ez másként, csak célzásként arra, hogy a politikai ellenfeleket akár börtönbe is zárná.

– Peti, az megvan, hogy te mész elöl? – reagált akkor a Tisza elnökének szavaira a Fidesz kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás utalt Magyar Péter telefonlopási ügyére, a Diákhitel Központnál történt pénzügyi machinációkra és a pártelnök részvénybotrányára.