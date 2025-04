Magyar Péter megfenyegette az MNB munkatársát, a magántelefonszámát is megszerezte

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Bors információi szerint megalázó és fenyegető hangnemben beszélt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyik női ügyintézőjével, aki a történtek után sírva, remegő hangon számolt be a felettesének a politikus hívásáról. A lap több forrásra hivatkozva írja: a politikus kedden késő délután, munkaidőn kívül, a nő privát telefonszámát felhasználva vette fel vele a kapcsolatot.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a jegybank munkatársai tételesen szembesítették a politikust a problémás tranzakciókkal, amelyeket korábban tagadott, és amelyek megalapozhatják a bennfentes kereskedelem gyanúját. Azt is megírtuk, hogy egyértelműen megdőlt Magyar Péter magyarázata, amivel februárban megpróbálta kimosni magát a bennfentes kereskedelem gyanúja alól. A Tisza Párt elnöke akkor azt állította: nem a szóban forgó időpontban vett részvényeket, így bűncselekményt nem is követhetett el. A jegybank vizsgálata során feltett kérdések azonban leleplezték Magyar trükközését, világossá vált, hogy valójában mi is történt. A politikus pár nap alatt milliókat kaszált azért, mert törvénytelenül használhatta fel a hozzá eljutott üzleti információkat.

Mint arról beszámoltunk, egy korábban kiszivárgott hangfelvételen Vogel Evelin, Magyar Péter korábbi párja arról beszél röviden, hogy a Tisza Párt vezetőjének kilencvenmillió forintnyi részvénye van, amit olyan tőzsdei információk segítségével keresett, amelyekről nem kellett volna tudnia.

A Bors úgy tudja, Magyar Péter kifejezetten azért hívta magánszámon az MNB ügyintézőjét, hogy elkerülje a beszélgetés hivatalos rögzítését, amit az MNB munkatársa egyébként javasolt. A hívás során a Tisza Párt vezetője számon kérte az ügyintézőt a nemzeti bank által neki megküldött hivatalos kérdések miatt, melyek egy folyamatban lévő piacfelügyeleti vizsgálathoz kapcsolódnak. A Bors azt írja, Magyar Péter nemcsak félelemkeltő hangnemben beszélt a hölggyel, hanem nyíltan, kifejezetten megfenyegette, hogy amennyiben hatalomra kerül, elszámoltatja(!), és súlyos kellemetlenségei lesznek. Azt sugalmazta, hogy le kéne szállni az ügyről. Ráadásul a baloldali sajtókapcsolataival is fenyegetőzött.

A vizsgálat bennfentes kereskedelem gyanújával indult, miután felmerült a gyanú, hogy Magyar Péter jogellenesen megszerzett információkat felhasználva tőzsdézett. A szóban forgó ügyintéző a törvényi előírásoknak megfelelően dolgozik az eljárásban, amely – a Bors szerint – akár börtönbüntetéssel is végződhet, mivel a gyanú szerint a politikus kilencvenmillió forint értékben bonyolított részvényügyleteket olyan időszakban, amikor még az MBH Bank felügyelőbizottságának tagja volt.

Az ügy pikantériája, hogy nemcsak a fenyegető stílus, hanem az is aggályos lehet, honnan szerezte meg Magyar Péter a banki alkalmazott magántelefonszámát. A Bors szerint ez külön vizsgálat tárgya lehet. A lap megjegyzi: mindez arra utalhat, hogy a politikus igyekezett nyomást gyakorolni az eljárásban részt vevő hivatalos személyekre, és ezzel megkérdőjelezheti saját korábbi nyilvános állításait is.