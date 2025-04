Hont András beszállt az iszapbirkózásba, odacsapott Magyar Péternek

„Schiffer András pedantériáját, szabályszerűségre való kényes törekvését, minden gyanús dologtól való zsigeri ódzkodását történetesen ismerem, míg az őt nerbohócozó még alig egy éve egy NER-alapkezelőtől kasszírozta be az utolsó kifizetéseket, és előtte is csak NER-szinekúrákban reszelte a semmit” – fogalmazott Hont András publicista a közösségi oldalán. Mint emlékeztetett, és arról lapunk is beszámolt, a Tisza Párt elnöke azért tett így, mert Schiffer András kifejtette, hogy akár büntetőjogilag is lehetne foglalkozni azzal az esettel, ha valaki jövendő közhatalmára hivatkozással állami alkalmazottat fenyeget.

Magyar Péter ideges lett a bennfentes kereskedelemről neki feltett kérdések miatt (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Hont András hozzátette,

a„ progresszív sajtó egy jelentős része elfelejtette megemlíteni, hogy Magyar Péter egy nőt fenyegetett meg, ahogy a fekcsek-bubusok sem tartották szükségszerűnek hozzáfűzni a legújabb tuti infóhoz, amely szerint a miniszterelnöki vő éppen emírségi állampolgárságért folyamodik, hogy egy év alatt hány gátlástalanul bemondott értesülés volt közönséges blöff.

– És akkor 3, 2, 1 … indulhat a »merazorbán«. Holott teszek rá magasról, hogy a Fidesz–Tisza-meccsben ez mit jelent” – írta, azzal kiegészítve, hogy Szabó Zoltán volt MSZP-s országgyűlési képviselőt kerékbilincs-levételért elítélték annak idején (ezzel arra utalhatott, hogy Magyar Péternek még lehet gondja a telefonlopási ügyéből).

Ahogy arról lapunk szintén cikkezett, Magyar Péter hazudott Tiborcz Istvánról, aki visszautasította a Tisza Párt elnökének vádját, miszerint állampolgársági kérelmet adott volna be az Egyesült Arab Emírségekbe. A miniszterelnök veje szerint Magyar Péter hazugságokkal próbálja elterelni a figyelmet a saját ügyeiről.