Kiadták a vészjelzést: visszatér a brutális kánikula

A hétvégén tovább erősödik a nappali felmelegedés.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 6:20
Felhőtlen, napos, száraz idő várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, legfeljebb néhol fordulhatnak elő napközben élénk lökések. A hőmérséklet délután 29 és 34, késő este 21, 16 fok között valószínű – írja péntekről szóló előrejelzésében a HungaroMet.

Brutális kánikula jön. Fotó: HungaroMet

A tájékoztatás szerint a következő napokban túlnyomóan derült, száraz időre számíthatunk. A hétvégén tovább erősödik a nappali felmelegedés. Szombaton, augusztus 9-én: alig lesz felhő az égen. A nappali hőmérséklet 30-38 fok között alakul, országos hőségre számíthatunk.

Vasárnap, augusztus 10-én változatlanul napos, száraz idő vár ránk, igazi nyaraló idő lesz. A hőmérséklet akár 35-40 fokra is emelkedhet. A HungaroMet erre a napra ráadásul szinte egész országra kiterjedő vészjelzést adott ki a hőség miatt, ráadásul négy vármegyére kettes, narancs fokozatút.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

