Ruszin-Szendi RomuluszSzalay-Bobrovnicky KristófTisza Párt

A fegyver Ruszin-Szendi Romulusz ruhatárának kelléke

Ruszin-Szendi Romulusz egy problémás ember, fegyverrel járkál mindenhová – hangoztatta a Harcosok órája csütörtök reggeli adásában Szalay-Bobrovniczky Kristóf, miután újabb felvétel jelent meg arról, hogy a volt vezérkari főnök egy ferencvárosi rendezvényen is viselhetett pisztolyt. Ez már a sokadik dokumentált eset.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 12:14
Forrás: Tények
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tények által közölt újonnan előkerült felvételeken egyértelműen látható, hogy Ruszin-Szendi kabátja alatt fegyver körvonalazódik. A képek tavasszal Ferencvárosban a Tisza Párt országjárásán készültek, ahol láthatóan jól felfedezhető a pisztoly dudora. Az ügy különösen azért keltett felháborodást, mert több rendezvényen gyerekek is jelen voltak – írta a Tények.hu.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Harcosok órájában felidézte, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a leszerelés után, a vele való későbbi eseti találkozások alkalmával is többször viselt fegyvert, ami többször problémát okozott. 

Megtörtént, hogy egy olyan volt vezérkari főnöki találkozóra is fegyverrel érkezett, ahol ő is és a meghívottak is a feleségeikkel együtt jelentek meg. 

Akkor intézkedéseket is kellett foganatosítani a helyzet miatt.

Szalay-Bobrovniczky kijelentette, hogy a sorozatosan felbukkanó képek éppen ezért meg sem lepik, mert Ruszin-Szendi állandóan fegyverrel járkált, ami pedig a hazai politikai kultúrába egyáltalán nem illeszkedik. A miniszter rámutatott, a szolgálatban lévő katonáknál is van egy rendje és módja a fegyverviselésnek, valamint a fegyverhez való viszonyulásnak.

Ruszin maga a Tisza

A honvédelmi tárca vezetője a műsorban emlékeztetett, jelen pillanatban viszont nem csak Ruszin-Szendiről beszélünk: ez maga a Tisza. Hozzátette, a Tisza nevű „blöff” személyeken keresztül definiálja magát, ilyen Ruszin-Szendi Romulusz is, a párt honvédelmi tanácsadója is, akit folyamatosan előtérben tartanak Magyar Péter után, Tarr Zoltán mellett.

Németh Balázs műsorvezető hozzátette, ezt a megállapítást erősíti, hogy Magyar Péter mindezek után mégsem dobta ki Ruszin Szendit, pedig már több hete folyamatosan bukkannak fel azok a fotók, amelyeken láthatóan pisztolynak látszó tárgyat visel a volt vezérkari főnök a ruhája alatt rendezvényeken.

A bukott tábornok lökdösődésével és vállalhatatlan viselkedésével kapcsolatban Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: ő örökölte őt, valószínűleg akkor még jó ötlet volt a kinevezése, azonban már hamar kiderült, hogy ez egy hibás döntés volt. Ruszin-Szendi háborúpárti kijelentéseivel kapcsolatban a miniszter elmondta, 

a bukott vezérkari főnök számtalan háborúpárti nyilatkozatot tett az elmúlt időszakban. 

Az már látszik, hogy a nyugati érdekek mentén a Tisza Párt tologatna minket a háborúba, amiből minden erőnkkel igyekszünk kimaradni – jegyezte meg a miniszter.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz Csaba

Nincs vége, most kezdődik!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezekből a vádakból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek és csatolt részeiknek – influenszerek, zenészek, újságírók, „tartalomkészítők” – bukniuk és takarodniuk kell.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.