A fegyver Ruszin-Szendi Romulusz ruhatárának kelléke

A Tények által közölt újonnan előkerült felvételeken egyértelműen látható, hogy Ruszin-Szendi kabátja alatt fegyver körvonalazódik. A képek tavasszal Ferencvárosban a Tisza Párt országjárásán készültek, ahol láthatóan jól felfedezhető a pisztoly dudora. Az ügy különösen azért keltett felháborodást, mert több rendezvényen gyerekek is jelen voltak – írta a Tények.hu.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Harcosok órájában felidézte, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a leszerelés után, a vele való későbbi eseti találkozások alkalmával is többször viselt fegyvert, ami többször problémát okozott.

Megtörtént, hogy egy olyan volt vezérkari főnöki találkozóra is fegyverrel érkezett, ahol ő is és a meghívottak is a feleségeikkel együtt jelentek meg.

Akkor intézkedéseket is kellett foganatosítani a helyzet miatt.

Szalay-Bobrovniczky kijelentette, hogy a sorozatosan felbukkanó képek éppen ezért meg sem lepik, mert Ruszin-Szendi állandóan fegyverrel járkált, ami pedig a hazai politikai kultúrába egyáltalán nem illeszkedik. A miniszter rámutatott, a szolgálatban lévő katonáknál is van egy rendje és módja a fegyverviselésnek, valamint a fegyverhez való viszonyulásnak.

Ruszin maga a Tisza

A honvédelmi tárca vezetője a műsorban emlékeztetett, jelen pillanatban viszont nem csak Ruszin-Szendiről beszélünk: ez maga a Tisza. Hozzátette, a Tisza nevű „blöff” személyeken keresztül definiálja magát, ilyen Ruszin-Szendi Romulusz is, a párt honvédelmi tanácsadója is, akit folyamatosan előtérben tartanak Magyar Péter után, Tarr Zoltán mellett.

Németh Balázs műsorvezető hozzátette, ezt a megállapítást erősíti, hogy Magyar Péter mindezek után mégsem dobta ki Ruszin Szendit, pedig már több hete folyamatosan bukkannak fel azok a fotók, amelyeken láthatóan pisztolynak látszó tárgyat visel a volt vezérkari főnök a ruhája alatt rendezvényeken.

A bukott tábornok lökdösődésével és vállalhatatlan viselkedésével kapcsolatban Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: ő örökölte őt, valószínűleg akkor még jó ötlet volt a kinevezése, azonban már hamar kiderült, hogy ez egy hibás döntés volt. Ruszin-Szendi háborúpárti kijelentéseivel kapcsolatban a miniszter elmondta,

a bukott vezérkari főnök számtalan háborúpárti nyilatkozatot tett az elmúlt időszakban.

Az már látszik, hogy a nyugati érdekek mentén a Tisza Párt tologatna minket a háborúba, amiből minden erőnkkel igyekszünk kimaradni – jegyezte meg a miniszter.