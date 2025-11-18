Mérfőldőhöz ért a paksi beruházás, fontos lépés következik

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Roszatom orosz nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott telefonos egyeztetését követően arról számolt be, hogy február 5-én kerülhet le a földbe az első beton a paksi beruházás során.

– Az első beton földbe helyezéséhez minden feltétel most már rendelkezésre áll, s az előkészítő munkák is az eredetileg meghatározott menetrend szerint haladnak – tudatta. Majd rámutatott, hogy az Országos Atomenergia Hivatal minden létező és szükséges engedélyt kiadott, és teljesültek a technikai-technológiai feltételek is.

– Elkészült a vasbeton szerkezet, és működésbe állt a saját betonkeverő üzemünk is a paksi atomerőmű területén, amely szükséges ahhoz, hogy azt a speciális betont előállítsa, amivel az atomerőmű valódi fizikai építése megkezdődik – emelte ki.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a paksi bővítés a garancia arra, hogy sikerül hosszú távon fenntartani Magyarország biztonságos, környezetkímélő és megbízható energiaellátását, illetve a rezsicsökkentés vívmányait, hogy továbbra is a magyar emberek fizessék a legalacsonyabb energiaárakat Európában.

– A nemzetközi helyzet bonyolultságát szerintem már önmagában jól mutatja, hogy amióta a beruházás fizikailag megkezdődött, azóta most állt elő az az állapot, hogy sem amerikai, sem európai szankciók nem hátráltatják, nem nehezítik a beruházást – mondta a távirati iroda ismertetése szerint.

Ezzel kapcsolatosan emlékeztetett, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a washingtoni tárgyalásán elérte, hogy az Egyesült Államok hosszabbítás helyett gyakorlatilag eltörli azt a szankciós intézkedést, amelyet a Joe Biden elnök vezette előző adminisztráció hozott hazánkkal szemben „politikai bosszúként”, mivel világos volt, hogy a magyar kormány Donald Trump oldalán áll.

– Donald Trump és Orbán Viktor szoros munkakapcsolatának, barátságának ez is egy nagyon fontos eredménye, tehát hogy a paksi beruházást most fel tudjuk gyorsítani, ezáltal Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményei is biztonságban vannak – összegzett.