Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

energiaatomenergiaPaks

Mérfőldőhöz ért a paksi beruházás, fontos lépés következik

– Minden feltétel adott ahhoz, hogy februárban a földbe kerülhessen az első beton a paksi atomerőmű-beruházáson, elkészült a vasbeton szerkezet, és működésbe állt a betonkeverő üzem is – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 10:21
Felgyorsul a paksi beruházás Fotó: Tolnai Népújság / Mártonfai Dénes
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Roszatom orosz nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott telefonos egyeztetését követően arról számolt be, hogy február 5-én kerülhet le a földbe az első beton a paksi beruházás során.

– Az első beton földbe helyezéséhez minden feltétel most már rendelkezésre áll, s az előkészítő munkák is az eredetileg meghatározott menetrend szerint haladnak –  tudatta. Majd rámutatott, hogy az Országos Atomenergia Hivatal minden létező és szükséges engedélyt kiadott, és teljesültek a technikai-technológiai feltételek is.

– Elkészült a vasbeton szerkezet, és működésbe állt a saját betonkeverő üzemünk is a paksi atomerőmű területén, amely szükséges ahhoz, hogy azt a speciális betont előállítsa, amivel az atomerőmű valódi fizikai építése megkezdődik – emelte ki.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a paksi bővítés a garancia arra, hogy sikerül hosszú távon fenntartani Magyarország biztonságos, környezetkímélő és megbízható energiaellátását, illetve a rezsicsökkentés vívmányait, hogy továbbra is a magyar emberek fizessék a legalacsonyabb energiaárakat Európában.

–  A nemzetközi helyzet bonyolultságát szerintem már önmagában jól mutatja, hogy amióta a beruházás fizikailag megkezdődött, azóta most állt elő az az állapot, hogy sem amerikai, sem európai szankciók nem hátráltatják, nem nehezítik a beruházást – mondta a távirati iroda ismertetése szerint.

Ezzel kapcsolatosan emlékeztetett, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a washingtoni tárgyalásán elérte, hogy az Egyesült Államok hosszabbítás helyett gyakorlatilag eltörli azt a szankciós intézkedést, amelyet a Joe Biden elnök vezette előző adminisztráció hozott hazánkkal szemben „politikai bosszúként”, mivel világos volt, hogy a magyar kormány Donald Trump oldalán áll.

– Donald Trump és Orbán Viktor szoros munkakapcsolatának, barátságának ez is egy nagyon fontos eredménye, tehát hogy a paksi beruházást most fel tudjuk gyorsítani, ezáltal Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményei is biztonságban vannak – összegzett.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekZelenszkij

Az ukrán maffiabotrány csak a jéghegy csúcsa

Bánó Attila avatarja

Nyugat-Euró­pában szokássá vált a Brüsszelnek tetsző lakájok felmagasztalása, felelősségre vonásuk megakadályozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.