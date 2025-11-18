Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

Tóta W ÁrpádválasztássajtójelöltállításMagyar Péter

Még Tóta W. Árpád is aggódik a Tisza jelöltjei miatt, gyorsan lenácizta a Fideszt

Olyan kínos a Tisza jelöltállítása, hogy még a baloldali publicista is kénytelen nácizással leplezni Magyar Péterék alkalmatlanságát.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 9:19
Peter Magyar, chairman of the Tisza Party (Photo: Balazs Hatlaczki)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mintha háromszáz borzas csibe kelne ki épp a fürjtojásokból – írta a Tisza Párt jelölt-jelöltjeinek eredetileg hétfő estére tervezett bemutatásáról Tóta W. Árpád, miután  

még kedd hajnalban is volt olyan választókerület, ahol nem lehetett tudni, kiket állít a startvonalhoz Magyar Péter. 

A baloldali publicista, felismerve a Tisza ingatagságát, inkább lenácizta a Fideszt, ezzel is mentve a menthetőt.

Mint írta, „akik most rajthoz állnak a Tisza színeiben, már sejtik, mi vár rájuk. A Fidesz és sajtója megmutatta az adatlopással, hogy nincsenek gátlások: aki nincs velük, azt kirakják közprédának névvel-címmel-telefonnal, 

pont ahogy húsz éve a büdöslábú náciknak volt szokásuk. Lesz, aki ezt nem bírja, lesz, aki hibázik, és olyan is, aki alkalmatlannak bizonyul."

Ismert, Magyar Péter többszöri halasztás után hétfő este végre bemutatta a Tisza jelölt-jelöltjeit, azaz választókerületenként azt a három-három személyt, akik közül végül egy indul majd a jövő évi választáson. A pártelnök először este 6 óta utánra ígérte a bejelentést, amiből 7 óra lett, végül 8 óra után közölte, megvannak a jelöltek, a lista nyilvános. Azonban számos választókerületben még kedd hajnalban sem derült ki, kik válalták a kihívást, 

így Nyíregyházán és Mezőkövesden Magyar Péter elhalasztotta a jelöltek bejelentését.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekZelenszkij

Az ukrán maffiabotrány csak a jéghegy csúcsa

Bánó Attila avatarja

Nyugat-Euró­pában szokássá vált a Brüsszelnek tetsző lakájok felmagasztalása, felelősségre vonásuk megakadályozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.