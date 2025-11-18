Még Tóta W. Árpád is aggódik a Tisza jelöltjei miatt, gyorsan lenácizta a Fideszt

Mintha háromszáz borzas csibe kelne ki épp a fürjtojásokból – írta a Tisza Párt jelölt-jelöltjeinek eredetileg hétfő estére tervezett bemutatásáról Tóta W. Árpád, miután

még kedd hajnalban is volt olyan választókerület, ahol nem lehetett tudni, kiket állít a startvonalhoz Magyar Péter.

A baloldali publicista, felismerve a Tisza ingatagságát, inkább lenácizta a Fideszt, ezzel is mentve a menthetőt.

Mint írta, „akik most rajthoz állnak a Tisza színeiben, már sejtik, mi vár rájuk. A Fidesz és sajtója megmutatta az adatlopással, hogy nincsenek gátlások: aki nincs velük, azt kirakják közprédának névvel-címmel-telefonnal,

pont ahogy húsz éve a büdöslábú náciknak volt szokásuk. Lesz, aki ezt nem bírja, lesz, aki hibázik, és olyan is, aki alkalmatlannak bizonyul."

Ismert, Magyar Péter többszöri halasztás után hétfő este végre bemutatta a Tisza jelölt-jelöltjeit, azaz választókerületenként azt a három-három személyt, akik közül végül egy indul majd a jövő évi választáson. A pártelnök először este 6 óta utánra ígérte a bejelentést, amiből 7 óra lett, végül 8 óra után közölte, megvannak a jelöltek, a lista nyilvános. Azonban számos választókerületben még kedd hajnalban sem derült ki, kik válalták a kihívást,

így Nyíregyházán és Mezőkövesden Magyar Péter elhalasztotta a jelöltek bejelentését.



