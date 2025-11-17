Elbábozzák a demokráciát a Tisza Pártban hétfő estétől

Hétfőn 19 órakor mutatja be Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt a 315 embert, akik közül az előválasztás befejeztével kikerül a szervezet 105 képviselőjelöltje. A jelenleg ismert tervek szerint kétkörös lesz a szavazás, az első körben a Tisza-szigetek tagjai szavazhatnak majd. Lapunk informátora szerint ugyanakkor már itt is tartalmaz egy komoly buktatót az előválasztás.

Vannak olyan körzetek, ahol alig néhány tucat Tisza-sziget-tag van. Így sok vidéki helyszínen kevesebb mint ötven embernek van lehetősége szavazni az első körben

– emelte ki a forrásunk. Hozzátette, Magyar Péter és a Tisza Párt elnöksége pontos metódus mentén fogja eljátszani az előválasztás nevű színházat.

Az első körben a Tisza-szigeteknek ki kell ejtenie azt a jelöltet, akit nem favorizál Péter, de nem is annyira kellemetlen. A második körre, ahol már mindenki szavazhat, egy borzalmas és egy egész jó jelölt marad, így pedig egyértelmű lesz, kire kell szavazni

– jegyezte meg az informátorunk. Elmondta, az előválasztás egyetlen célja, hogy az ellenzéki szavazókat mozgósítsa, valójában a szavazóknak semmilyen beleszólása nincs a jelöltállítás folyamatába.

Az applikáció helyett egy internetes oldalon szavaznak

A teljes előválasztás végül a Tisza Világ app helyett a Nemzethangja.hu oldalon zajlik majd. Mindez annak köszönhető, hogy a sorozatos adatszivárgások eredményeként a Tisza Világ applikációt már a Tisza-szigetek tagjai sem voltak hajlandók használni.