Elbábozzák a demokráciát a Tisza Pártban hétfő estétől

A számos buktató és a hónapok óta tartó halogatás után Magyar Péter hamarosan bemutatja a Tisza Párt képviselőjelöltjeit, a hétvégén pedig kezdődik az ellenzéki előválasztás első fordulója.

Munkatársunktól
2025. 11. 17. 14:17
Fotó: Mirkó István
Hétfőn 19 órakor mutatja be Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt a 315 embert, akik közül az előválasztás befejeztével kikerül a szervezet 105 képviselőjelöltje. A jelenleg ismert tervek szerint kétkörös lesz a szavazás, az első körben a Tisza-szigetek tagjai szavazhatnak majd. Lapunk informátora szerint ugyanakkor már itt is tartalmaz egy komoly buktatót az előválasztás.

Vannak olyan körzetek, ahol alig néhány tucat Tisza-sziget-tag van. Így sok vidéki helyszínen kevesebb mint ötven embernek van lehetősége szavazni az első körben

– emelte ki a forrásunk. Hozzátette, Magyar Péter és a Tisza Párt elnöksége pontos metódus mentén fogja eljátszani az előválasztás nevű színházat. 

Az első körben a Tisza-szigeteknek ki kell ejtenie azt a jelöltet, akit nem favorizál Péter, de nem is annyira kellemetlen. A második körre, ahol már mindenki szavazhat, egy borzalmas és egy egész jó jelölt marad, így pedig egyértelmű lesz, kire kell szavazni

– jegyezte meg az informátorunk. Elmondta, az előválasztás egyetlen célja, hogy az ellenzéki szavazókat mozgósítsa, valójában a szavazóknak semmilyen beleszólása nincs a jelöltállítás folyamatába.

 

Az applikáció helyett egy internetes oldalon szavaznak

A teljes előválasztás végül a Tisza Világ app helyett a Nemzethangja.hu oldalon zajlik majd. Mindez annak köszönhető, hogy a sorozatos adatszivárgások eredményeként a Tisza Világ applikációt már a Tisza-szigetek tagjai sem voltak hajlandók használni. 

Miközben Magyar Péter rendszeresen dicsekszik azzal, hogy Európában egyedülálló rendszerben választják ki a Tisza Párt képviselőit, a folyamat egyre inkább antidemokratikussá válik lapunk információi szerint. 

A Tisza elnöke ugyan a párt elnökségére hivatkozik, de valójában egyedül hozza a döntéseket. Így tesz a képviselőjelöltek esetében is. Az informátorunk az előválasztás kapcsán kifejtette, egyértelmű lesz, hogy az egyes körzetekben kire kell majd szavazni, a másik két jelölt csak kirakatbábuként lesz ott. 

Nagyon biztosra mennek. Minden körzetben lesz két gyenge és egy erősebb jelölt. A szavazás pedig a Nemzet hangjához hasonlóan teljesen átláthatatlanul fog menni, csak a Tisza Világ appon keresztül. Ez garantálja majd, hogy csak a Magyar Péter által preferált jelöltek nyerhessenek

– jelentette ki még korábban a forrásunk, aki az egész előválasztást egy cirkusznak nevezte.

 

Elfogyott a lendület

Amint arról már korábban is beszámoltunk, elfogyott a Tisza Párt és Magyar Péter lendülete, tovább késik a párt képviselőjelöltjeinek bejelentése, az eredetileg tervezett szeptember helyett csak ebben a hónapban derül ki, hogy ki lehet az a 106 személy, aki országosan is megméreti magát a 2026-os választásokon. 

Magyar Péter szerint ennek oka, hogy a Nemzet hangja szavazásra akarnak inkább koncentrálni. A Magyar Nemzet információi szerint ugyanakkor a valóságban a fent leírtaknál sokkal komolyabb oka van a jelöltállítással kapcsolatos újabb blamának.

Ez pedig az, hogy a képviselőjelöltek maguk sem akartak kilépni a fényre, ezt pedig a Tisza Párt körül kialakult negatív hangulattal indokolják.

 

Kudarc a folyamat

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője belső forrásokra hivatkozva azt állítja, teljes kudarc a Tisza jelöltállítási folyamata. Mint írta, 

alkalmatlanabbnál alkalmatlanabb emberek jelentkeznek egyéni jelölteknek. Magyar Péter csak azzal van elfoglalva, hogy a színpadon állva tapsoltassa magát, a pártépítéssel viszont sehogy sem halad.

Deák információi szerint Magyar Péter tudja, hogy mindez kormányzóképtelenséget mutat, ezért inkább nem mutatta be a többi embert, aki jelentkezett jelöltnek, mert ők még a már bemutatott tiszás szakértőknél és politikusoknál is gyengébb teljesítményt tudnának felmutatni. Emellett pedig több körzetben sem volt megfelelő jelölt, így a Tisza a továbbiakban is egy kormányzásképtelen one man show-ként fut tovább Magyar Péterrel, aki egyre kétségbeesettebb a sorozatos kudarcok miatt.

Mindeközben egyre nyilvánvalóbb és kellemetlenebb a káderhiány a pártnál, aminek a bizonyítéka, hogy Magyar Péter nemrég szinte már könyörgött a jelöltekért. A Tisza vezére a közösségi oldalán jelentette be, hogy nyílt pályázatot hirdetnek az országgyűlési képviselőjelölti helyekre. Még júliusban, a Tisza Párt nagykanizsai kongresszusán mondta Magyar Péter, hogy a 106 egyéni jelöltet november végén jelentik be, ezt megelőzi majd egy többfordulós előválasztás. 

A Tisza Párt azonban Magyar Péter bevallása szerint már tavaly ősszel is meghirdetett egy válogatót a képviselőjelölti helyekre. Magyar Péter tavaly, az október 23-i beszédében jelentette be, hogy megkezdi az országgyűlési képviselőjelöltek toborzását a 2026-os parlamenti választásokra. Jelentkezni a Tisza Párt honlapján lehetett tavaly november 20-ig.

Év elején pedig már előre hozott választást követelt Magyar Péter, aki azt akarta, hogy április második felében legyen a voksolás. Ezért a Tisza-vezér kinyilvánította, kampányüzemmódra állnak át, hogy minden tárgyi és személyi feltétel összeálljon a választásokra. 

Emlékezetes, a pártelnök 2024 tavaszán még azt állította a Spinoza Színházban tartott fellépésén, hogy özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és egyetlen nap alatt képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani. Ehhez képest nemrégiben egy fórumon már könyörgött a körülötte lévő embereknek, hogy jelentkezzenek képviselőjelöltnek, miniszternek vagy épp miniszterelnök-jelöltnek. 

Segítsetek, hogy segíthessünk. Gyertek képviselőnek, ha kell, miniszternek, miniszterelnöknek, köztársasági elnöknek, polgármesternek, segítsetek!

– mondta. 

Nem nyilatkozhatnak majd a képviselőjelöltek

Magyar Péter ugyanakkor már most tisztázta: noha a jelöltektől elvárja, hogy ajtóról ajtóra, házról házra, lépésről lépésre, szemtől szembe ismertessék meg magukat a választókkal, 

valódi kommunikációra nem lesz lehetőségük a lakossággal, a párt központi kommunikációt folytat. 

Magyar Péter nem véletlenül ilyen óvatos, hiszen az elmúlt hetekben a tiszás szakértők sorra buktatták le Magyar Péter Tisza-adóval kapcsolatos törekvéseit, és azóta az is kiderült, hogy a háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetése mellett a társasági adó és a tőkejövedelmek adójának drasztikus emelésére is készülnek 2026-ban.

Korábban egy Budapest Info elnevezésű oldal az előválasztás kapcsán arról számolt be: nem minden körzetben lesz igazi belső előválasztás a Tisza Pártban. Inkább egy irányított szavazás jön helyette vagy Magyar Péter egyszerűen bejelenti az egyeztetett neveket. Erre utal, hogy Budapesten, a vármegyeszékhelyeken és a nagyobb városokban már kiválasztották a Tisza országgyűlési jelöltjeinek többségét.

Az oldal szerint

Budapesten a 10-es országgyűlési választókörzetben Kulcsár Krisztián, a 9-esben, Csepelen és környékén Rost Andrea, a 4-esben Lukács Gábor lesz a Tisza jelöltje. Nagy Ervin dunaújvárosi pozíciója is biztos, ahogy Forsthoffer Ágnesé is, aki Veszprém vármegye 2-es körzetében lesz képviselőjelölt. 

Az oldal informátora szerint mind a 106 jelöltre Magyar Péter mond áment.

Lapunk az ügyben akkor kérdéseket intézett a Tisza Párt sajtóosztályához. Arra voltunk kíváncsiak, hogy valóban elmarad-e több helyen az előválasztás, illetve a posztban szereplő, leszerepelt tiszás szakérők és politikusok ténylegesen képviselőjelöltek lesznek-e jövőre. A Tisza Párt a válaszában kiemelte: 

A leírtakból természetesen egy szó sem igaz. A Tisza nagykanizsai kongresszusán részletesen bemutattuk a jelöltállítási folyamatot. Az akkor ismertetett menetrendnek megfelelően jelenleg is zajlik a jelöltek kiválasztása, meghallgatása.

A Tisza Párt válaszában ezt követően konteógyártásba kezdett. Azt állította, az álhír nyilvánvalóan Orbán Viktor megbízásából és az ő érdekében jelent meg. 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Mirkó István)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

