Tovább késik a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek bejelentése

Rég eldőlhetett Magyar Péter jelöltjeinek a sorsa
Ráadásul könnyen hoppon maradhatnak azok, akik jelentkeznek Magyar Péter felhívására, ugyanis a Budapest Info értesülései szerint nem lesz mindenhol igazi belső előválasztás a Tisza Pártban. Inkább egy irányított szavazás jön helyette, vagy Magyar Péter egyszerűen bejelenti a leegyeztetett neveket.
Az oldal szerint Budapesten a 10-es országgyűlési választókörzetben Kulcsár Krisztián, a 9-esben, Csepelen és környékén Rost Andrea, a 4-esben Lukács Gábor lesz a Tisza jelöltje. Nagy Ervin dunaújvárosi pozíciója is biztos, ahogy Forsthoffer Ágnesé is, aki Veszprém vármegye 2-es körzetében lesz képviselőjelölt.
A Budapest Info szerint mind a 106 jelöltre Magyar Péter mond áment.
A Tisza vezére pedig már idén tavasszal kinyilvánította, hogy Budapest XII. kerületét magában foglaló körzetben fog elindulni a választáson. Így várhatóan ebben a körzetben nem tart előválasztást a Tisza Párt.
Ráadásul Magyar Péternek a régi baloldali pártokkal is meg kell küzdenie, ugyanis indulni fognak a jövő évi választáson. A Demokratikus Koalíció folyamatosan ismerteti a jelöltjeit, akiket október 5-én fog színpadra állítani. De a Jobbik is nyilvánvalóvá tette, hogy részt vesznek a voksoláson. Komjáthi Imre, az MSZP elnöke a napokban belengette, adott helyzetben a Tiszával és a DK-val is összefogna, de 71 választókerületben megtartaná saját jelöltjét, ennyi induló kell ugyanis a választáson való részvételhez. A független színekben politizáló Hadházy Ákos is egyértelművé tette, hogy ismét el akar indulni a zuglói körzetben.