Tovább késik a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek bejelentése

Mindeközben egyre nyilvánvalóbb a káderhiány is a pártnál, aminek a legújabb bizonyítéka, hogy Magyar Péter szinte már könyörög a jelöltekért. A Tisza vezére a közösségi oldalán jelentette be, hogy nyílt pályázatot hirdetnek az országgyűlési képviselőjelölti helyekre. Még júliusban a Tisza Párt nagykanizsai kongresszusán mondta Magyar Péter, hogy a 106 egyéni jelöltet november végén jelentik be, ezt megelőzi majd egy többfordulós előválasztás.

Magyar Péter egyre nagyobb bajban van (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Azonban a Tisza Párt már tavaly ősszel is meghirdetett egy castingot a képviselőjelölti helyekre. Magyar Péter az október 23-i beszédében jelentette be, hogy megkezdi az országgyűlési képviselőjelöltek toborzását a 2026-os parlamenti választásokra. Jelentkezni a Tisza Párt honlapján lehetett tavaly november 20-ig.

Év elején pedig már előre hozott választást követelt Magyar Péter, aki azt akarta, hogy április második felében legyen a voksolás. Ezért a Tisza-vezér kinyilvánította, kampányüzemmódra állnak át, hogy minden tárgyi és személyi feltétel összeálljon a választásokra.

Egy 2024 tavaszán tartott fellépésén pedig Magyar Péter azt állította, hogy özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és egyetlen nap alatt képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani.

Tehát másfél év alatt sem sikerült Magyar Péternek összeszednie az egyéni jelöltjeit, ezért most kapkodva hirdetett egy újabb toborzást.

Most pedig azzal haknizik a Tisza vezére, hogy szeptember 30-án jelentik be az övén kívül mind a 105 egyéni körzetben a jelölteket, egyelőre 315-öt, mert minden körzetben, minden választókerületben három embert neveznek meg.