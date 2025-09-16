TISZATisza-adóképviselőjelöltMagyar Péterpályázat

Elfogyott a levegő Magyar Péter körül, könyörög a jelöltekért

Hangzatos pályázati felhívást tett közzé Tisza Párt elnöke.

Munkatársunktól
2025. 09. 16. 19:40
„A Tisza közössége nemcsak Magyarországon, de egész Európában egyedülálló módon nyílt pályázatot hirdetett az országgyűlési képviselőjelölti helyekre” – jelentette be a közösségi oldalán Magyar Péter. A hangzatos pályázati felhívás is azt bizonyítja, Magyar Péter nehéz időszakon megy keresztül, és jelenleg alig akad valaki a párt háza táján, aki alkalmas országgyűlési képviselőjelölt lehetne.

 

Hol vannak a potenciális tiszás képviselőjelöltek?

Pedig a pártelnök 2024 tavaszán még azt állította a Spinoza Színházban tartott fellépésén, hogy özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és egyetlen nap alatt képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani. Ehhez képest nemrégiben egy fórumon már könyörgött a körülötte lévő embereknek, hogy jelentkezzenek képviselőjelöltnek, miniszternek vagy épp miniszterelnök-jelöltnek. 

Segítsetek, hogy segíthessünk. Gyertek képviselőnek, ha kell, miniszternek, miniszterelnöknek, köztársasági elnöknek, polgármesternek, segítsetek!

– mondta. 

Nem nyilatkozhatnak majd a képviselőjelöltek

Magyar Péter ugyanakkor már most tisztázta, noha a jelöltektől elvárja, hogy ajtóról ajtóra, házról házra, lépésről lépésre, szemtől szembe ismertessék meg magukat a választókkal, 

valódi kommunikációra nem lesz lehetősége a lakossággal, és központi kommunikációt folytatnak majd. 

Magyar Péter nem véletlenül ilyen óvatos, hiszen az elmúlt hetekben a tiszás szakértők sorra buktatták le Magyar Péter Tisza-adóval kapcsolatos törekvéseit, és azóta kiderült az is, hogy a háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetése mellett a társasági adó és a tőkejövedelmek adójának drasztikus emelésére is készülnek 2026-ban.

 

 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

