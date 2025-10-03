  • Magyar Nemzet
Magyar PéterDeák Dánielkonferencia

Zavaróállomás, orosz tengeralattjáró – bohózatba fulladt Magyar Péter konferenciája + videó

„Ezután már csak egy kérdés maradt: akik egy konferenciát sem bírnak normálisan megszervezni, hogyan akarnak egy országot irányítani?” – írta közösségi oldalára feltett videójához Deák Dániel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 14:22
Magyar Péter láthatóan dühösen rohant ki a pénteki konferenciájuk helyszínéről, miután egy technikai probléma miatt bohózatba fulladt a rendezvény – idézte fel a történteket közösségi oldalára feltöltött videójában Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

A videón jól látszik, hogy a felszólaló igyekszik zavarát leplezni, miközben ezt mondja:

Elnézést, egy kis műszaki hiba van. Úgy látszik, valami zavaróállomás van itt, pedig a Duna mellett, nem hiszem... remélem, nem bukkan fel egy valamilyen orosz tengeralattjáró.

„Régen, amikor édesapám hallgatta a Szabad Európa Rádiót, alapvetően én ezt hallottam” – tette hozzá.

Magyar Péter láthatóan már nem bírta ezt a szerencsétlenkedést elviselni, és inkább dühösen kirohant.

Deák Dániel szerint ezután már csak egy kérdés maradt: akik egy konferenciát sem bírnak normálisan megszervezni, hogyan akarnak egy országot irányítani?

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


