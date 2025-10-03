A Tisza Párt miatt veszélybe kerülnek a magyar gazdák + videó

Riadó a magyar gazdáknak! Itt az újabb bizonyíték: a Tisza egyértelműen az agrártámogatások csökkentésére készül. Eddig tagadták, most viszont ismét lebuktak. Tarr Zoltán videóját látniuk kell! – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter, miután nyilvánosságra került, hogy Tarr Zoltán sárospataki felszólalásában arról beszélt, hogy a mezőgazdaság átalakításába is belefognának, ami a gazdák mindennapi munkáját és a támogatási rendszert is érintheti.
Nagy István szerint a Tisza Párt Brüsszel érdekeit követi, és olyan intézkedéseket vezetne be, amelyek súlyos károkat okoznának a hazai agráriumban.
A felszólalás szerint a tiszások
- csökkentenék a magyar gazdák támogatásait,
- ráengednék az ukrán gazdákat és termékeket az uniós piacra, és
- ismét sértegetik a magyar gazdákat.
A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszel már egyértelműen kijelentette: a háború finanszírozása a cél.
Közben Magyarország agrártámogatását 21 százalékkal vágnák vissza, miközben az ukrán agrártermékek vámmentes behozatalát növelnék.
„Ez kettős csapás lenne: elvennék a támogatásokat, miközben olcsó importtal árasztanák el a piacot, ezzel rengeteg magyar gazdát sodorva veszélybe” – hangsúlyozta Nagy István.