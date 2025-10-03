A Tisza Párt miatt veszélybe kerülnek a magyar gazdák + videó

Riadó a magyar gazdáknak! Itt az újabb bizonyíték: a Tisza egyértelműen az agrártámogatások csökkentésére készül. Eddig tagadták, most viszont ismét lebuktak. Tarr Zoltán videóját látniuk kell! – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter, miután nyilvánosságra került, hogy Tarr Zoltán sárospataki felszólalásában arról beszélt, hogy a mezőgazdaság átalakításába is belefognának, ami a gazdák mindennapi munkáját és a támogatási rendszert is érintheti.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Nagy István szerint a Tisza Párt Brüsszel érdekeit követi, és olyan intézkedéseket vezetne be, amelyek súlyos károkat okoznának a hazai agráriumban.

A felszólalás szerint a tiszások

csökkentenék a magyar gazdák támogatásait,

ráengednék az ukrán gazdákat és termékeket az uniós piacra, és

ismét sértegetik a magyar gazdákat.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszel már egyértelműen kijelentette: a háború finanszírozása a cél.

Közben Magyarország agrártámogatását 21 százalékkal vágnák vissza, miközben az ukrán agrártermékek vámmentes behozatalát növelnék.

„Ez kettős csapás lenne: elvennék a támogatásokat, miközben olcsó importtal árasztanák el a piacot, ezzel rengeteg magyar gazdát sodorva veszélybe” – hangsúlyozta Nagy István.