A Tisza Párt miatt veszélybe kerülnek a magyar gazdák + videó

Nagy István agrárminiszter élesen bírálta a Tisza Párt alelnökének kijelentéseit. Tarr Zoltán egy politikai rendezvényen a mezőgazdaság átalakításáról beszélt. A miniszter szerint a párt egyértelműen az agrártámogatások csökkentésére készül, ami komoly veszélyt jelentene a magyar gazdák számára.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 13:05
Riadó a magyar gazdáknak! Itt az újabb bizonyíték: a Tisza egyértelműen az agrártámogatások csökkentésére készül. Eddig tagadták, most viszont ismét lebuktak. Tarr Zoltán videóját látniuk kell! – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter, miután nyilvánosságra került, hogy Tarr Zoltán sárospataki felszólalásában arról beszélt, hogy a mezőgazdaság átalakításába is belefognának, ami a gazdák mindennapi munkáját és a támogatási rendszert is érintheti.

Strasbourg, 2024. október 24. Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője az Európai Parlament strasbourgi épületében 2024. október 24-én. MTI/Purger Tamás
Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Nagy István szerint a Tisza Párt Brüsszel érdekeit követi, és olyan intézkedéseket vezetne be, amelyek súlyos károkat okoznának a hazai agráriumban.

A felszólalás szerint a tiszások

  • csökkentenék a magyar gazdák támogatásait,
  • ráengednék az ukrán gazdákat és termékeket az uniós piacra, és
  • ismét sértegetik a magyar gazdákat.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszel már egyértelműen kijelentette: a háború finanszírozása a cél.

Közben Magyarország agrártámogatását 21 százalékkal vágnák vissza, miközben az ukrán agrártermékek vámmentes behozatalát növelnék.

„Ez kettős csapás lenne: elvennék a támogatásokat, miközben olcsó importtal árasztanák el a piacot, ezzel rengeteg magyar gazdát sodorva veszélybe” – hangsúlyozta Nagy István.

Borítókép: Nagy István agrárminiszter (Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt)

               
       
       
       

