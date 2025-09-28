Folytatja a jelöltekkel való ámokfutását Magyar Péter

Elfogyott a Tisza Párt és Magyar Péter lendülete, tovább késik a párt képviselőjelöltjeinek bejelentése, jelen állás szerint csak novemberben fog kiderülni, ki lehet az a 106 személy, aki országosan is megméreti magát a kormánypártokkal a 2026-os választásokon.

Magyar Péter szerint ennek oka, hogy a Nemzet hangja szavazásra akarnak inkább koncentrálni. A Magyar Nemzet információi szerint ugyanakkor a valóságban a fent leírtaknál sokkal komolyabb oka van a jelöltállítással kapcsolatos újabb blamának.

Ez pedig az, hogy a képviselőjelöltek maguk sem akarnak kilépni a fényre, ezt pedig a Tisza Párt körül kialakult negatív hangulattal indokolják.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője belső forrásokra hivatkozva pedig azt állítja, teljes kudarc a Tisza jelöltállítási folyamata. Mint írta,

alkalmatlanabbnál alkalmatlanabb emberek jelentkeznek egyéni jelölteknek. Magyar Péter csak azzal van elfoglalva, hogy a színpadon állva tapsoltassa magát, a pártépítéssel viszont sehogy sem halad.

Deák információi szerint Magyar Péter tudja, hogy mindez kormányzóképtelenséget mutat, ezért inkább nem mutatja be a többi embert, aki jelentkezett jelöltnek, mert ők még a már bemutatott tiszás szakértőknél és politikusoknál is gyengébb teljesítményt tudnának felmutatni. Emellett pedig több körzetben sincs megfelelő jelölt, így a Tisza a továbbiakban is egy kormányzásképtelen one man show-ként fut tovább Magyar Péterrel, aki egyre kétségbeesettebb a sorozatos kudarcok miatt.