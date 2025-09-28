Magyar PéterelőválasztásTiszajelölt

Folytatja a jelöltekkel való ámokfutását Magyar Péter

A politikus már a 2024-es önkormányzati választás kampányában azzal dicsekedett, bármikor ki tudnának állítani 106 jelöltet, azonban most mégis novemberre halasztotta a nagy bejelentést a Tisza elnöke.

Gábor Márton
2025. 09. 28. 5:54
Magyar Péter Fotó: Hatlaczki Balázs HB Pesti Srácok PS A képen: Magyar Péter a Tisza Párt elnöke
A Tisza Párt az adóemelés oldalán áll. Fotó: Hatlaczki Balázs
Elfogyott a Tisza Párt és Magyar Péter lendülete, tovább késik a párt képviselőjelöltjeinek bejelentése, jelen állás szerint csak novemberben fog kiderülni, ki lehet az a 106 személy, aki országosan is megméreti magát a kormánypártokkal a 2026-os választásokon. 

Magyar Péter szerint ennek oka, hogy a Nemzet hangja szavazásra akarnak inkább koncentrálni. A Magyar Nemzet információi szerint ugyanakkor a valóságban a fent leírtaknál sokkal komolyabb oka van a jelöltállítással kapcsolatos újabb blamának.

Ez pedig az, hogy a képviselőjelöltek maguk sem akarnak kilépni a fényre, ezt pedig a Tisza Párt körül kialakult negatív hangulattal indokolják.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője belső forrásokra hivatkozva pedig azt állítja, teljes kudarc a Tisza jelöltállítási folyamata. Mint írta, 

alkalmatlanabbnál alkalmatlanabb emberek jelentkeznek egyéni jelölteknek. Magyar Péter csak azzal van elfoglalva, hogy a színpadon állva tapsoltassa magát, a pártépítéssel viszont sehogy sem halad.

Deák információi szerint Magyar Péter tudja, hogy mindez kormányzóképtelenséget mutat, ezért inkább nem mutatja be a többi embert, aki jelentkezett jelöltnek, mert ők még a már bemutatott tiszás szakértőknél és politikusoknál is gyengébb teljesítményt tudnának felmutatni. Emellett pedig több körzetben sincs megfelelő jelölt, így a Tisza a továbbiakban is egy kormányzásképtelen one man show-ként fut tovább Magyar Péterrel, aki egyre kétségbeesettebb a sorozatos kudarcok miatt.

Mindeközben egyre nyilvánvalóbb és kellemetlenebb a káderhiány a pártnál, aminek a bizonyítéka, hogy Magyar Péter szinte már könyörög a jelöltekért. A Tisza vezére a közösségi oldalán jelentette be, hogy nyílt pályázatot hirdetnek az országgyűlési képviselőjelölti helyekre. Még júliusban a Tisza Párt nagykanizsai kongresszusán mondta Magyar Péter, hogy a 106 egyéni jelöltet november végén jelentik be, ezt megelőzi majd egy többfordulós előválasztás. 

A Tisza Párt azonban Magyar Péter bevallása szerint már tavaly ősszel is meghirdetett egy castingot a képviselőjelölti helyekre. Magyar Péter az október 23-i beszédében jelentette be, hogy megkezdi az országgyűlési képviselőjelöltek toborzását a 2026-os parlamenti választásokra. Jelentkezni a Tisza Párt honlapján lehetett tavaly november 20-ig.

Év elején pedig már előre hozott választást követelt Magyar Péter, aki azt akarta, hogy április második felében legyen a voksolás. Ezért a Tisza-vezér kinyilvánította, kampányüzemmódra állnak át, hogy minden tárgyi és személyi feltétel összeálljon a választásokra. 

Emlékezetes, a pártelnök 2024 tavaszán még azt állította a Spinoza Színházban tartott fellépésén, hogy özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és egyetlen nap alatt képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani. Ehhez képest nemrégiben egy fórumon már könyörgött a körülötte lévő embereknek, hogy jelentkezzenek képviselőjelöltnek, miniszternek vagy épp miniszterelnök-jelöltnek. 

Segítsetek, hogy segíthessünk. Gyertek képviselőnek, ha kell, miniszternek, miniszterelnöknek, köztársasági elnöknek, polgármesternek, segítsetek!

– mondta. 

 

Nem nyilatkozhatnak majd a képviselőjelöltek

Magyar Péter ugyanakkor már most tisztázta: noha a jelöltektől elvárja, hogy ajtóról ajtóra, házról házra, lépésről lépésre, szemtől szembe ismertessék meg magukat a választókkal, 

valódi kommunikációra nem lesz lehetőségük a lakossággal, és központi kommunikációt folytatnak majd. 

Magyar Péter nem véletlenül ilyen óvatos, hiszen az elmúlt hetekben a tiszás szakértők sorra buktatták le Magyar Péter Tisza-adóval kapcsolatos törekvéseit, és azóta az is kiderült, hogy a háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetése mellett a társasági adó és a tőkejövedelmek adójának drasztikus emelésére is készülnek 2026-ban.

Nemrég pedig egy Budapest Info elnevezésű oldal az előválasztás kapcsán arról számolt be, nem minden körzetben lesz igazi belső előválasztás a Tisza Pártban. Inkább egy irányított szavazás jön helyette, vagy Magyar Péter egyszerűen bejelenti a leegyeztetett neveket. Erre utal, hogy Budapesten, a megyeszékhelyeken és a nagyobb városokban már kiválasztották a Tisza országgyűlési jelöltjeinek többségét.

Az oldal szerint

Budapesten a 10-es országgyűlési választókörzetben Kulcsár Krisztián, a 9-esben, Csepelen és környékén Rost Andrea, a 4-esben Lukács Gábor lesz a Tisza jelöltje. Nagy Ervin dunaújvárosi pozíciója is biztos, ahogy Forsthoffer Ágnesé, aki Veszprém vármegye 2-es körzetében lesz képviselő. 

Az oldal informátora szerint mind a 106 jelöltre Magyar Péter mond áment.

Lapunk az ügyben akkor kérdéseket intézett a Tisza Párt sajtóosztályához. Arra voltunk kíváncsiak, hogy valóban elmarad-e több helyen az előválasztás, illetve a posztban szereplő, leszerepelt tiszás szakérők és politikusok ténylegesen képviselőjelöltek lesznek-e jövőre. A Tisza Párt válaszában kiemelte, 

az egy követővel rendelkező, politikai álhírek terjesztésére létrehozott Facebook-oldalon leírtakból természetesen egy szó sem igaz. A Tisza nagykanizsai kongresszusán részletesen bemutattuk a jelöltállítási folyamatot. Az akkor ismertetett menetrendnek megfelelően jelenleg is zajlik a jelöltek kiválasztása, meghallgatása.

A Tisza Párt válaszában ezt követően konteógyártásba kezdett. Azt állították, az álhír nyilvánvalóan Orbán Viktor megbízásából és az ő érdekében jelent meg. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs/Pesti Srácok)

