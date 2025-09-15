Levitézlett jelöltek és irányított szavazás – színjáték lehet a tiszás előválasztás, mindenkiről Magyar Péter dönthet

Nem lesz mindenhol igazi belső előválasztás a Tisza Pártban. Inkább egy irányított szavazás jön helyette, vagy Magyar Péter egyszerűen bejelenti a leegyeztetett neveket. Erre utal, hogy Budapesten, a megyeszékhelyeken és a nagyobb városokban már kiválasztották a Tisza országgyűlési jelöltjeinek többségét. Legyenek volt szépségkirálynők, művészek, sportolók, tanárok, vállalkozók, ők valamilyen területen mind ismertek. Már most „helyi sztárok”. Politizálnak, de többnyire nem profi politikusok – értesült a Budapest Info.

Az oldal szerint

Budapesten a 10-es országgyűlési választókörzetben Kulcsár Krisztián, a 9-esben, Csepelen és környékén Rost Andrea, a 4-esben Lukács Gábor lesz a Tisza jelöltje. Nagy Ervin dunaújvárosi pozíciója is biztos, ahogy Forsthoffer Ágnesé, aki Veszprém vármegye 2-es körzetében lesz képviselő.

Az oldal informátora szerint mind a 106 jelöltre Magyar Péter mond „áment”.

Lapunk az ügyben kérdéseket intézett a Tisza Párt sajtóosztályához. Arra voltunk kíváncsiak, hogy valóban elmarad-e több helyen az előválasztás, illetve a posztban szereplő, leszerepelt tiszás szakérők és politikusok ténylegesen képviselőjelöltek lesznek-e jövőre. A Tisza Párt válaszában kiemelte,

az egy követővel rendelkező, politikai álhírek terjesztésére létrehozott Facebook-oldalon leírtakból természetesen egy szó sem igaz. A Tisza nagykanizsai kongresszusán részletesen bemutattuk a jelöltállítási folyamatot. Az akkor ismertetett menetrendnek megfelelően jelenleg is zajlik a jelöltek kiválasztása, meghallgatása.

A Tisza Párt válaszában ezt követően konteógyártásba kezdett. Azt állították, az álhír nyilvánvalóan Orbán Viktor megbízásából és az ő érdekében jelent meg.