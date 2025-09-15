képviselő-jelöltTisza PártMagyar Péter

Levitézlett jelöltek és irányított szavazás – színjáték lehet a tiszás előválasztás, mindenkiről Magyar Péter dönthet

Nem lesz mindenhol igazi belső előválasztás a Tisza Pártban. Inkább egy irányított szavazás jön helyette, vagy Magyar Péter egyszerűen bejelenti a leegyeztetett neveket, állítja egy Budapest Info nevű közösségimédia-oldal. Mindeközben a Tisza Párt tagad.

Gábor Márton
2025. 09. 15. 17:00
Kínos tévedés Pápán Fotó: Mirkó István Forrás: MI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem lesz mindenhol igazi belső előválasztás a Tisza Pártban. Inkább egy irányított szavazás jön helyette, vagy Magyar Péter egyszerűen bejelenti a leegyeztetett neveket. Erre utal, hogy Budapesten, a megyeszékhelyeken és a nagyobb városokban már kiválasztották a Tisza országgyűlési jelöltjeinek többségét. Legyenek volt szépségkirálynők, művészek, sportolók, tanárok, vállalkozók, ők valamilyen területen mind ismertek. Már most „helyi sztárok”. Politizálnak, de többnyire nem profi politikusok – értesült a Budapest Info. 

Az oldal szerint

Budapesten a 10-es országgyűlési választókörzetben Kulcsár Krisztián, a 9-esben, Csepelen és környékén Rost Andrea, a 4-esben Lukács Gábor lesz a Tisza jelöltje. Nagy Ervin dunaújvárosi pozíciója is biztos, ahogy Forsthoffer Ágnesé, aki Veszprém vármegye 2-es körzetében lesz képviselő. 

Az oldal informátora szerint mind a 106 jelöltre Magyar Péter mond „áment”.

Lapunk az ügyben kérdéseket intézett a Tisza Párt sajtóosztályához. Arra voltunk kíváncsiak, hogy valóban elmarad-e több helyen az előválasztás, illetve a posztban szereplő, leszerepelt tiszás szakérők és politikusok ténylegesen képviselőjelöltek lesznek-e jövőre. A Tisza Párt válaszában kiemelte, 

az egy követővel rendelkező, politikai álhírek terjesztésére létrehozott Facebook-oldalon leírtakból természetesen egy szó sem igaz. A Tisza nagykanizsai kongresszusán részletesen bemutattuk a jelöltállítási folyamatot. Az akkor ismertetett menetrendnek megfelelően jelenleg is zajlik a jelöltek kiválasztása, meghallgatása.

A Tisza Párt válaszában ezt követően konteógyártásba kezdett. Azt állították, az álhír nyilvánvalóan Orbán Viktor megbízásából és az ő érdekében jelent meg. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Mirkó István) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantifa

Csak nézd!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu