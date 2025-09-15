Magyar Pétertiszarendezvénybaki

Felháborodtak a pápaiak Magyar Péter kínos bakija után

Mint arról már beszámoltunk, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke alig százötven fő előtt tartott fórumot Pápán. Az eseményt kellemetlen baki tette emlékezetessé: Győr-Moson-Sopron vármegye lakóit üdvözölte, holott Pápa Veszprém vármegyéhez tartozik. Azóta kiderült, nem ez az első alkalom, hogy a Tisza-vezér hibázott. A Fidesz helyi szervezete is kommentálta a történteket.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 14:13
Magyar Péter Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mondott a párt kötcsei rendezvényén Hatlaczki Balázs
Magyar Péter péntek este tartott fórumot Pápán, amely csaknem harminc perc késéssel kezdődött. A rendezvény hangulatát már a nyitó percekben meghatározta, hogy a politikus többször is Győr-Moson-Sopron vármegye lakóiként üdvözölte a résztvevőket, mire a közönség bekiabálásokkal helyesbítette: Pápa Veszprém vármegyében található – írtuk korábban.

20250907 Kötcse Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mondott a párt kötcsei rendezvényén. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW
Magyar Péterrel többször is előfordult, hogy nem tudta, hol jár (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A hibát azonban Magyar Péter később is megismételte, sőt ígéretet tett a pápaiaknak a Győr-Moson-Sopron megyei utak fejlesztésére. A helyiek közül többen megjegyezték:

Egyszer lehet nyelvbotlás, de többször már tájékozatlanság. Ennyit tud.

 

Magyar Péter szándékosan a borfesztivál helyszínére szervezte a fórumot

A rendezvényt ugyanarra az időpontra hirdették meg, amikor az utca másik oldalán az Esterházy-kastély udvarában megnyílt a Pápai Cicege & Borfesztivál. Emiatt a városi szervezők kénytelenek voltak egy órával előrébb hozni a borrendek felvonulását és a köszöntőket. A résztvevők között sokan úgy vélték, nem véletlen az időzítés:

  • „Azért ment most Magyar Péter, mert az emberek úgyis a Fő téren vannak. Így nagyobbnak látszik a tömeg a fesztiválozókkal együtt.”
  • „Ez a legújabb stratégiája: így tud csak tömeget mutatni a kameráknak. Enyhén visszataszító, de ez van.”

 

Nem ez az első földrajzi tévedése

A vármegyei portál vette észre, hogy a hírt Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője is megosztotta, a hozzászólások között kiderült, a pápai történet nem egyedi, a Tisza-vezér más alkalommal is eltévesztette a megyehatárokat – olvasható a Veol cikkében.

Egyik rendezvényén például „Halló, Bács-Kiskun megye” köszöntéssel indított, mire a közönség kijavította: Fejér vármegyében jár. Hasonló baki történt Heves vármegyében is, ahol Jász-Nagykun-Szolnok megyeieknek nevezte a helyieket.

 

Csökken az érdeklődés Magyar Péter iránt

„A szándékosan a Pápai Cicege- és Borfesztivál helyszínére szervezett fórum semmilyen érdemi újdonsággal nem szolgált: ugyanazokat a sokat ismételt és tényekkel könnyedén megcáfolható csúsztatásokat, hamis információkat, személyeskedő és hergelő megjegyzéseket hallhattuk, amelyeket az ország bármelyik más pontján is előad a Tisza elnöke. Ebből is látszik: nemcsak apad a Tisza, hanem egyre zavarosabbá is válik” – reagált Magyar Péter újbóli pápai látogatására a Fidesz pápai csoportja.

„Magyar Péterre már a nagyvárosokban is egyre kevesebben kíváncsiak, amióta kiszivárogtak az adóemelési tervei. Az 56 ezres Veszprémben is csupán pár százan hallgatják, ezeknek is a nagy része máshonnan odautaztatott pártaktivista” – írta korábban a közösségi oldalára feltöltött fotójához Deák Dániel.

Az elemző hozzátette, hogy nem a rendezvény kezdete előtt készült a kép, hiszen látszik kinagyítva, hogy már a színpadon áll Magyar Péter.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


