Felháborodtak a pápaiak Magyar Péter kínos bakija után

Magyar Péter péntek este tartott fórumot Pápán, amely csaknem harminc perc késéssel kezdődött. A rendezvény hangulatát már a nyitó percekben meghatározta, hogy a politikus többször is Győr-Moson-Sopron vármegye lakóiként üdvözölte a résztvevőket, mire a közönség bekiabálásokkal helyesbítette: Pápa Veszprém vármegyében található – írtuk korábban.

Magyar Péterrel többször is előfordult, hogy nem tudta, hol jár (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A hibát azonban Magyar Péter később is megismételte, sőt ígéretet tett a pápaiaknak a Győr-Moson-Sopron megyei utak fejlesztésére. A helyiek közül többen megjegyezték:

Egyszer lehet nyelvbotlás, de többször már tájékozatlanság. Ennyit tud.

Magyar Péter szándékosan a borfesztivál helyszínére szervezte a fórumot

A rendezvényt ugyanarra az időpontra hirdették meg, amikor az utca másik oldalán az Esterházy-kastély udvarában megnyílt a Pápai Cicege & Borfesztivál. Emiatt a városi szervezők kénytelenek voltak egy órával előrébb hozni a borrendek felvonulását és a köszöntőket. A résztvevők között sokan úgy vélték, nem véletlen az időzítés:

„Azért ment most Magyar Péter, mert az emberek úgyis a Fő téren vannak. Így nagyobbnak látszik a tömeg a fesztiválozókkal együtt.”

„Ez a legújabb stratégiája: így tud csak tömeget mutatni a kameráknak. Enyhén visszataszító, de ez van.”

Nem ez az első földrajzi tévedése

A vármegyei portál vette észre, hogy a hírt Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője is megosztotta, a hozzászólások között kiderült, a pápai történet nem egyedi, a Tisza-vezér más alkalommal is eltévesztette a megyehatárokat – olvasható a Veol cikkében.

Egyik rendezvényén például „Halló, Bács-Kiskun megye” köszöntéssel indított, mire a közönség kijavította: Fejér vármegyében jár. Hasonló baki történt Heves vármegyében is, ahol Jász-Nagykun-Szolnok megyeieknek nevezte a helyieket.

Csökken az érdeklődés Magyar Péter iránt

„A szándékosan a Pápai Cicege- és Borfesztivál helyszínére szervezett fórum semmilyen érdemi újdonsággal nem szolgált: ugyanazokat a sokat ismételt és tényekkel könnyedén megcáfolható csúsztatásokat, hamis információkat, személyeskedő és hergelő megjegyzéseket hallhattuk, amelyeket az ország bármelyik más pontján is előad a Tisza elnöke. Ebből is látszik: nemcsak apad a Tisza, hanem egyre zavarosabbá is válik” – reagált Magyar Péter újbóli pápai látogatására a Fidesz pápai csoportja.