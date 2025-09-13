Az hagyján, hogy Magyar Péter késve érkezett, de azt se tudta, hogy hol van

Magyar Péter péntek este érkezett Pápára. A fórum csaknem félórás késéssel indult, és rögtön különös hangulatot kapott, amikor a politikus többször is Győr-Moson-Sopron vármegye lakóiként köszöntötte a közönséget. A hallgatóság bekiabálásokkal jelezte, hogy Pápa valójában Veszprém vármegyében található – írja a Veol.

A fórumot Magyar Péter éppen arra az időpontra hirdette meg, amikor pár méterre az Esterházy-kastély udvarában kezdődött volna a Pápai Cicege & Borfesztivál megnyitója. A szervezők emiatt kénytelenek voltak egy órával előrébb hozni a borrendek felvonulását és a köszöntőket. Grőber Attila polgármester videóüzenetben reagált:

reméli, hogy a jövőben a városba érkező vendégek nagyobb körültekintéssel időzítik programjaikat.

A fórumon a Tisza Párt elnöke több országos ügyet is érintett: egészségügyről, közlekedésről, inflációról és beruházásokról beszélt, ám konkrét javaslatokat nem ismertetett. Személyeskedő hangnemben szólt Kovács Zoltánról is, aki 1998-tól volt országgyűlési képviselő, és a legutóbbi választáson a szavazatok több mint hatvan százalékát szerezte meg.

A fórum mérsékelt érdeklődés mellett zajlott, és inkább a szerencsétlen időzítésről, valamint a politikus földrajzi tévedéséről maradt emlékezetes.