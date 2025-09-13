motortesztautós olvasnivalóSuzuki GSX-RSuzuki

Retró Suzukik, amik hangulatba hoznak – Suzuki GSX–8T és GSX–8TT menetpróba (top5)

Két legyet üt egy csapásra a Suzuki az új modellpárossal: a GSX–8T és GSX–8TT azonos alapokon, de eltérő stílussal repít minket vissza a motorkerékpár-gyártás egyik emlékezetes korszakába.

Miklós-Illés Kálmán
2025. 09. 13. 10:36
Az újdonságok A2-es jogosítvánnyal vezethető, 35 kW-os verzióban is rendelhetők Forrás: Suzuki
1. Titan emlékmás

A 270 fokos főtengely elékelés miatt a V2-esekhez hasonlóan szól a Suzuki soros kéthengerese (Fotó: Suzuki)

A 60-as években valósággal dübörögtek a fejlesztések a hamamatsui gyártó motorkerékpár részlegénél, 

az 1968-ban debütált T500-as Titan pedig formájával és teljesítményével is kiérdemelte az álommotor címet.

Ennek a gépnek a hangulatát hívja életre a GSX–8T, méghozzá modern részletekkel megfűszerezve. 

Az eredeti, 1968-as T 500-asnak 181 km/h volt a végsebessége a 47 lóerős kétütemű motornak köszönhetően (Forrás: Wikipédia)

A Suzuki szemmel láthatóan odafigyelt a színválasztásra, a szürkészöldes fényezés mellett sárga és fekete is választható - mindegyik jól rímel a mattfekete hátsó traktusra és az aranyszínű villára. 

A dizájn egyik érdekessége a kör alakú típusjelzés a 8-as számmal,

amivel a Suzuki szerint a biliárd játékban használt fekete 8-as golyóra utalnak.

2. Micsoda öltözék!

A GSX–8TT a 70-es évek csodás versenymotorjainak stílusában fogant (Fotó: Suzuki)

A modellduó másik tagja, a GSX–8TT is a múltból merítkezik, csak kicsit későbbről. Jellegzetes fejidoma mellett a fekete szín dominanciája is feltűnik, miközben a tankon lévő piros és sárga csíkok oldják az egyhangúságot. Bár első ránézésre nem feltétlenül Suzukiként azonosítanánk a modellt, az biztos, hogy üde színfolt lesz a gyártó kínálatában. 

Sok gyári kiegészítőt lehet rendelni, akár kétféle tanktáskát, oldaldobozokat, markolatfűtést és Akrapovic kipufogót is (Fotó: Suzuki)

3. Már mindenki soros kéthengeresre esküszik?!

A V-Strom 800-asban debütált soros kéthengeres blokkot nagy felhajtás övezte, hiszen hosszú idő után vadonatúj erőforrásssal jelentkezett a márka. Azóta kiderült, hogy 

a sorkettes a kínálat gerincének számít majd,

és lényegében fokozatosan felváltja a legendás V2-est – a Suzuki fogadkozik, hogy a legendásan megbízható V2-eseinél semmivel sem kevésbé strapabíró az új erőforrás. 

A klasszikus acélváz felépítése (Fotó: Suzuki)

A 83 lóerős motorban a befecskendezésért tízlyukú injektor felel, illetve fontos, hogy hengerfal a Suzuki által szabadalmaztatott SCEM (Suzuki Composite Electrochemical Material) bevonatot kapja, amelyet eredetileg a versenysporthoz fejlesztettek. Utóbbi előnye, hogy ez a felületkezelés jobban vezeti el a hőt és csökkenti a súrlódást, ami a márka szerint a dugattyúgyűrűk tartósságát is nagyban növeli. 

A Suzuki az Eliiy Power lítium-ion akkumulátorát használja a modellpáros esetében (Fotó: Suzuki)

A technikai alapok más szempontból is átgondoltak, hiszen a Suzuki klasszikus acélvázat használ, míg a rugózó elemek a KYB-től érkeznek. 

A fékekre biztosan nem lesz panasz,

a 310 mm-es első tárcsák és a radiális féknyergek már bizonyítottak a 8S naked bike-ban és a 8R sportmotorban is.

4. Elektronikai csomag

 (Fotó: Suzuki)

Ahogy elvárható, a 800-as gépek komoly és komplett elektronikai csomaggal büszkélkedhetnek, a blokkolásgátló és a három fokozatban állítható kipörgésgátló (akár teljesen ki is kapcsolható) mellett három menetprogramot vonultat fel a Suzuki Drive Mode Selector üzemmódválasztó. 

 (Fotó: Suzuki)

A ride-by-wire gázkar jóvoltából gyorsváltót is bevetnek, emellett ebből 

a Suzukiból sem hiányozhat az egyérintéses indítás,

vagyis nem kell kuplungolni és hosszan indítózni. Nem lenne teljes a csomag a Low RPM Assist nélkül, amelynek a lényege, hogy induláskor megemeli az alapjárati fordulatot, így könnyebb elindulni vagy kis sebességgel manőverezni a motorral.

5. Árverseny

Sajnos nem az árérzékeny vevőkörnek szólnak (Fotó: Suzuki)

Abban azt hiszem egyetértés van a motorrajongók körében, hogy a Suzukik nem csak a megbízhatóság hanem az ár-érték arány terén is pozitív értelemben kilógnak a mezőnyből. 

Az újdonságok 4 199 000, illetve 4 399 000 forinttól rendelhetők.

Szó sincs arról, hogy túlárazottak lennének, inkább csak amolyan öntudatos az árképzés – a GSX–8S, mint a sorkettes Suzukik bázisa, 3,8 milliótól kapható. Ha a soros kéthengeres konkurenseket nézzük, akkor a Triumph Speed Twin 900 (65 LE, 4,0 millió forint) és a Yamaha XSR900 (73 LE, 3,4 millió forint) is szóba jöhet alternatívaként, illetve tartóstesztmotorunk (lásd a XX oldalon), a négyhengeres Honda CB650R sem elvetendő 3,55 millió forintért. Örömteli, hogy ilyen izgalmas gépek közül lehet választani a középkategóriás retró bike-ok mezőnyében. Az igazi nyertesek mindenképp a vásárlók lesznek!

Műszaki adatok (Suzuki GSX–8T/GSX–8TT)
Lökettérfogat:     776 cm3
Hengerek/szelepek:     S2/8
Max. teljesítmény:     61 kW (83 LE) 
Max. forgatónyomaték:  78 Nm
Sebességváltó: hatfokozatú
Tengelytáv:     1465 mm
Üzemanyagtank:     16,5 l
Gumi elöl/hátul:     120/70 R17/180/55 R17
Menetkész tömeg:         201/203 kg
Alapár:     4 199 000/4 399 000 Ft
 

 

 

