Retró Suzukik, amik hangulatba hoznak – Suzuki GSX–8T és GSX–8TT menetpróba (top5)

1. Titan emlékmás

A 270 fokos főtengely elékelés miatt a V2-esekhez hasonlóan szól a Suzuki soros kéthengerese (Fotó: Suzuki)

A 60-as években valósággal dübörögtek a fejlesztések a hamamatsui gyártó motorkerékpár részlegénél,

az 1968-ban debütált T500-as Titan pedig formájával és teljesítményével is kiérdemelte az álommotor címet.

Ennek a gépnek a hangulatát hívja életre a GSX–8T, méghozzá modern részletekkel megfűszerezve.

Az eredeti, 1968-as T 500-asnak 181 km/h volt a végsebessége a 47 lóerős kétütemű motornak köszönhetően (Forrás: Wikipédia)

A Suzuki szemmel láthatóan odafigyelt a színválasztásra, a szürkészöldes fényezés mellett sárga és fekete is választható - mindegyik jól rímel a mattfekete hátsó traktusra és az aranyszínű villára.

A dizájn egyik érdekessége a kör alakú típusjelzés a 8-as számmal,

amivel a Suzuki szerint a biliárd játékban használt fekete 8-as golyóra utalnak.

2. Micsoda öltözék!

A GSX–8TT a 70-es évek csodás versenymotorjainak stílusában fogant (Fotó: Suzuki)

A modellduó másik tagja, a GSX–8TT is a múltból merítkezik, csak kicsit későbbről. Jellegzetes fejidoma mellett a fekete szín dominanciája is feltűnik, miközben a tankon lévő piros és sárga csíkok oldják az egyhangúságot. Bár első ránézésre nem feltétlenül Suzukiként azonosítanánk a modellt, az biztos, hogy üde színfolt lesz a gyártó kínálatában.

Sok gyári kiegészítőt lehet rendelni, akár kétféle tanktáskát, oldaldobozokat, markolatfűtést és Akrapovic kipufogót is (Fotó: Suzuki)

3. Már mindenki soros kéthengeresre esküszik?!

A V-Strom 800-asban debütált soros kéthengeres blokkot nagy felhajtás övezte, hiszen hosszú idő után vadonatúj erőforrásssal jelentkezett a márka. Azóta kiderült, hogy

a sorkettes a kínálat gerincének számít majd,

és lényegében fokozatosan felváltja a legendás V2-est – a Suzuki fogadkozik, hogy a legendásan megbízható V2-eseinél semmivel sem kevésbé strapabíró az új erőforrás.

A klasszikus acélváz felépítése (Fotó: Suzuki)

A 83 lóerős motorban a befecskendezésért tízlyukú injektor felel, illetve fontos, hogy hengerfal a Suzuki által szabadalmaztatott SCEM (Suzuki Composite Electrochemical Material) bevonatot kapja, amelyet eredetileg a versenysporthoz fejlesztettek. Utóbbi előnye, hogy ez a felületkezelés jobban vezeti el a hőt és csökkenti a súrlódást, ami a márka szerint a dugattyúgyűrűk tartósságát is nagyban növeli.

A Suzuki az Eliiy Power lítium-ion akkumulátorát használja a modellpáros esetében (Fotó: Suzuki)

A technikai alapok más szempontból is átgondoltak, hiszen a Suzuki klasszikus acélvázat használ, míg a rugózó elemek a KYB-től érkeznek.

A fékekre biztosan nem lesz panasz,

a 310 mm-es első tárcsák és a radiális féknyergek már bizonyítottak a 8S naked bike-ban és a 8R sportmotorban is.