A Tisza Párt gazdaságpolitikai programja eddig csak részben volt ismert, most azonban egyik tanácsadója, Raskó György elárulta: nemcsak a személyi jövedelemadó, hanem a társasági adó emelése is szerepel a párt tervei között – írja az Ellenpont.
Raskó György bevallotta: a Tisza Párt a társasági adót is emelné
Adóemelés várhat a cégekre Magyar Péterrel.
A portál emlékeztet: Raskó a 24.hu podcastjában arról beszélt, hogy ő már látja a Tisza gazdasági elképzeléseit, de azok a nyilvánosság számára egyelőre nem hozzáférhetők.
Szavai szerint az adópolitikai változtatások a személyi jövedelemadót és a társasági adót is érintik.
Mint ismeretes, a Tisza-csomag háromszorosára emelné a társasági adót, és háromkulcsos nyereségadót vezetne be, akár negyvenszázalékos kulccsal. A portál szerint ez súlyosan érintené a magyar vállalkozásokat.
A Tisza Párt környezetéből korábban már kiszivárgott, hogy a program része lenne a többkulcsos jövedelemadó bevezetése, a rezsicsökkentés eltörlése, az anyák adómentességének megszüntetése, a 13. havi nyugdíj kivezetése, valamint az áfacsökkentés elutasítása. A Századvég számításai szerint a párt energiapolitikai tervei több mint ezerforintos benzinárhoz vezetnének.
Az Ellenpont szerint mindez megerősíti, hogy a Tisza titkolja valós gazdaságpolitikai programját, amely választás után megszorítások formájában kerülhetne napvilágra.
További Belföld híreink
Borítókép: Raskó György és Magyar Péter (Fotó: Facebook)
Borítókép: Raskó György és Magyar Péter (Forrás: Facebook)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ketten meghaltak egy balatonfüredi háztűzben
A családi ház borult lángba.
Orbán Viktor: Ursula von der Leyen vezetésével az Európai Unió a szakadék felé tart
„ A magyarokat már kétszer beletolták egy olyan háborúba, amelynek következményei iszonyatosak voltak”.
Tízezrével épülnek lakások a háromszázalékos hitelprogram eredményeként
A program hatalmas népszerűségnek örvend.
Orbán Viktor: A migrációs paktum egy ravaszkodás
Ravaszkodásnak nevezte az Európai Unió migrációs paktumát a miniszterelnök.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ketten meghaltak egy balatonfüredi háztűzben
A családi ház borult lángba.
Orbán Viktor: Ursula von der Leyen vezetésével az Európai Unió a szakadék felé tart
„ A magyarokat már kétszer beletolták egy olyan háborúba, amelynek következményei iszonyatosak voltak”.
Tízezrével épülnek lakások a háromszázalékos hitelprogram eredményeként
A program hatalmas népszerűségnek örvend.
Orbán Viktor: A migrációs paktum egy ravaszkodás
Ravaszkodásnak nevezte az Európai Unió migrációs paktumát a miniszterelnök.