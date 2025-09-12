Rendkívüli

Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drónincidensről Orbán Viktor

Átfogó, hosszú távú felzárkóztatásban gondolkodnak Makón

A település egyik leginkább hátrányos helyzetű területén megvalósuló átfogó felzárkóztatási és közösségfejlesztési program célja javítani az ott lakók életminőségét, társadalmi integrációját és esélyegyenlőségét.

2025. 09. 12. 6:43
Fotó: Lehoczky Péter
Az esélyegyenlőséget, társadalmi integrációt segíti az a felzárkóztatási program, melyet uniós támogatással indított el a makói önkormányzat – tudatta a Csongrád-Csanád vármegyei város polgármesteri hivatal.

Makó, 2024. március 24. A megújult és kibővített makói Hagymatikum gyógyfürdő az átadás napján, 2024. március 24-én. A 12 milliárd forintos fejlesztés megduplázta a tizenkét éve megnyílt fürdő kapacitását. A csaknem 2500 négyzetméteres új épületben családi és élményzóna, 12 méter magas csúszdatorony várja a vendégeket. MTI/Lehoczky Péter
Illusztráció Fotó: Lehoczky Péter / MTI Fotószerkesztõség

A  2027 végig tartó programban az önkormányzat mellett konzorciumi partnerként részt vesz a legendás helyi zongoratanárnő nevét viselő Istók Margit Alapítvány és a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény. A projekt költségvetése 353,8 millió forint.

A támogatás segítségével közösségi életet erősítő programokat, tanulást segítő és tehetséggondozó foglalkozásokat szerveznek. A projekt részeként egészségfejlesztő, szociális és digitális készségeket fejlesztő szolgáltatások indulnak el.

A kezdeményezés átfogó célja, hogy a Honvéd városrész lakói nagyobb eséllyel kapcsolódhassanak be a település mindennapi életébe, miközben hosszú távon is javulnak a foglalkoztatási, oktatási és életminőségi mutatóik.

A program eredményeként csaknem ezer hátrányos helyzetű ember kapcsolódhat be a különböző fejlesztési lehetőségekbe, programokba ezzel erősödik az esélyegyenlőség és a közösségi kohézió, valamint tartósabb együttműködés alakul ki a helyi intézmények és civil szervezetek között, amely biztosítja a fejlesztések hosszú távú fenntarthatóságát – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)

 

