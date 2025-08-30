szakkollégiumokegyházMATESztojka Attilacigányság felzárkóztatásSzentandrássy István Egyetemi Roma SzakkollégiumcigányságoktatásMagyarországpartnerség

Sztojka Attila: Hazánk példát mutat a roma értelmiség nevelésében

1,6 milliárdból fejlesztik a szakkollégiumokat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 30. 21:45
Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára a 2025/2026-os tanévhez kapcsolódó tanszercsomag-osztásról tartott sajtótájékoztatón a budapesti Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolában 2025. augusztus 26-án. A tanév kezdetére a kormány támogatásával 81 ezer diák kapja meg azokat az eszközöket, amelyek nélkülözhetetlenek az iskolakezdéshez (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
– A cigányság polgárosodása értelmiségi réteg nélkül nincs, és amíg más országokban még mindig a kifogásokat keresik, Magyarország példát mutatott Európának, mert itt új roma értelmiséget nevelünk, amely egyszerre hű a gyökereihez és erősíti a nemzet közösségét – mondta a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár Kaposváron szombaton.

Sztojka Attila a 15. alkalommal megtartott Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat tanévnyitó ünnepségén hangsúlyozta, hogy a 2011-ben létrejött, a felsőoktatási képzés szakmai támogatása mellett a cigány kultúra elmélyítését és keresztény erkölcsi alapozású világnézeti beállítódást segítő, évi mintegy 700 millió forint kormányzati támogatásban részesülő hálózat eredményei önmagukért beszélnek: 9 városban 11 szakkollégium működik, megalakulásuk óta 746 diák szerzett diplomát, húszan doktori fokozatot is elértek, a hallgatók több mint 90 százaléka elhelyezkedik a munkaerőpiacon.

A hálózat indulása a remény és a hit korszakának kezdetét jelentette, remélték, hogy van jogossága, szükségessége, és ma már valósággá vált az a polgárosodási folyamat, amit akkor láttatni akartak – fogalmazott.

Jelezte, hogy minden évben újabb és újabb fiatalok érkeznek a szakkollégiumokba, és a létszámuk is nő: amíg az első évnyitón valamivel több mint ötvenen voltak, ma már háromszázan vannak. Ugyan a roma szakkollégiumok az esélypolitika társadalmi csúcsintézményei, látni kell az alacsonyabb szinteket is, mert ott sem állunk rosszul: a felnőtt roma lakosság körében a nyolc általánosnál alacsonyabb végzettségűek aránya 24-ről 13 százalékra csökkent, az érettségizettek aránya a diplomásokéval együtt megduplázódott – mondta el.

Sztojka Attila értékelése szerint ez azt jelenti, hogy több száz fiatal élete fordult meg, több száz család története íródott át, és ez a magyar kormány, a történelmi egyházak közös munkájának, civilek partnerségének és a képzéseket teljesítő romák kitartásának is az eredménye.

Az ösztöndíjak, a tanodahálózat, a roma szakkollégiumok garanciát és támaszt jelentenek a roma fiataloknak, az elmúlt 15 év egyik legnagyobb sikere, hogy a roma értelmiségi réteg megerősödött és egyre több diplomás roma fiatal formálja az ország jövőjét – hangoztatta.

Az államtitkár szólt arról hogy amíg mások adókat akarnak emelni, addig a nemzeti kormány szja-mentességet biztosít a 25 év alatti dolgozó fiataloknak, kamatmentes munkáshitelt, diákhitelt, képzési támogatást biztosít, kiemelten segíti azokat, akik családot akarnak alapítani.

Úgy vélte, hogy 2010 előtt Magyarországon nem volt jó cigánynak lenni, de nemcsak cigánynak, hanem nem cigánynak sem volt jó lenni, mert a félelem, a kilátástalanság, a szegénység és a munkanélküliség soha nem látott mértékű volt, de hátat fordítottunk azoknak az időknek.

– Magyarország az értékek bástyája, igenis fontos, hogy az alapértékeinket megőrizzük és azokhoz életünk végéig hűek maradjunk – hívta fel a figyelmet.

Kiemelte, a következő évek feladata, hogy még több roma fiatal jusson el az érettségiig, a diplomáig, és belépjen a munka világába, ezért erősítik a támogatási programokat, építik a roma szakkollégiumokat, megteremtik a jövő értelmiségének hátországát. Meghirdetik idén ősszel a Roma szakkollégiumok utánpótlásának biztosítása című projektet, amely 1,6 milliárd forint európai uniós és hazai támogatási kerettel indul, a már működő roma szakkollégiumokban valósul meg, hogy mentorálással, közösségi rendezvényekkel, külföldi tanulmányutakkal, modern eszközökkel segítse a fiatalokat – közölte.

Hozzátette, hogy további forrást terveznek biztosítani a szakkollégiumok infrastrukturális fejlesztésére is. Sztojka Attila azt mondta, a roma diplomások szerepe az, hogy láthatóvá tegyék a közösségüknek, van más életforma, van más életmód. Arra kérte a szakkollégistákat, legyenek példaképek, hidak a társadalomban, tegyék átjárhatóvá az élethelyzeteket.

A tanévnyitóra egy ökumenikus istentisztelet keretében került sor. Az eseményen felszólalt Kovács Zoltán, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Szentandrássy István Egyetemi Roma Szakkollégium igazgatója, aki kitért rá, hogy a roma szakkollégiumi mozgalom sokszínű, vannak köztük egyházi és egyetemi fenntartású szakkollégiumok, külön épületben és más kollégiummal együtt működők, a tudományos és a közösségi munkára hangsúlyt helyezők, egy vagy több egyetemről hallgatót fogadók.

Vörös Péter, a MATE kaposvári campusának főigazgatója azt közölte, a jogelőd Kaposvári Egyetem több mint 15 éve foglalkozik aktívan tehetséggondozással, a MATE szakkollégiumai közül az egyik legaktívabb a Szentandrássy roma szakkollégium.

Kárpáti Tímea (Fidesz-–KDNP), Kaposvár alpolgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a somogyi vármegyeszékhely a becsületes munkára és a tudásra építi a jövőt, romákét és nem romákét közösen. Hozzátette, büszkék rá, hogy törekednek a romák és a többi városlakó közötti minél erősebb párbeszédre.

Fixl Renáta, a Hanns Seidel Alapítvány magyarországi irodavezetője azt mondta, az eredményekről beszélni kell, mert azok összehoznak, hidat építenek, amellyel könnyebb a befogadás és az elfogadás.

Varga László kaposvári megyés püspök arról beszélt, hogy sokak szívében csak panasz, morgás, sötétség van. Felvetette, mi lenne, ha a keresztények a közbeszéd tárgyává tennék az örömhírt. – Mi lenne, ha a jó hír lenne a közbeszéd tárgya? – tette fel a kérdést.

 

