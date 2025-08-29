Navracsics TiborVersenyképes Járások ProgrammonostorapátiokostáblaMagyarország

Navracsics Tibor: Az iskola küldetése, hogy olyan embereket neveljen, akikre rábízhatjuk a jövő Magyarországát

Félretolva a modern világ varázslatát, arra kell helyeznünk a hangsúlyt, hogy hogyan lehet valaki becsületes, felelősséget vállaló ember gyerekként, szülőként, pedagógusként – hangsúlyozta a monostorapáti Művészetek Völgye Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén a közigazgatási és területfejlesztési miniszter pénteken.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 29. 20:14
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (Fotó: MTI/Kiss Dániel)
Navracsics Tibor, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a szülők és pedagógusok együttműködése nagyon fontos, hiszen az iskola csak így teljesítheti be a küldetését.

Szavai szerint arra van szükség, hogy félretolva a modern világ varázslatát, arra helyezzük a hangsúlyt, hogy hogyan lehet valaki becsületes, felelősséget vállaló ember gyerekként, szülőként, pedagógusként.

Hozzátette: a gyerekek esetében fontos, hogy jelöljenek ki célokat, alkossanak közösségeket. Ez a tanárok és a szülők támogatása nélkül azonban nem valósulhat meg, ezért különösen fontos a köztük lévő jó együttműködés.

Takács Péter, Monostorapáti független polgármestere elmondta, hogy

a Versenyképes járások program keretében több mint ötmillió forint értékben támogatták az iskolát, az ebből vásárolt eszközöket – okostáblákat, padokat – öt település diákjai fogják használni.

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

