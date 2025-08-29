Navracsics Tibor: Az iskola küldetése, hogy olyan embereket neveljen, akikre rábízhatjuk a jövő Magyarországát

Navracsics Tibor, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a szülők és pedagógusok együttműködése nagyon fontos, hiszen az iskola csak így teljesítheti be a küldetését.

Navracsics Tibor (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Szavai szerint arra van szükség, hogy félretolva a modern világ varázslatát, arra helyezzük a hangsúlyt, hogy hogyan lehet valaki becsületes, felelősséget vállaló ember gyerekként, szülőként, pedagógusként.

Hozzátette: a gyerekek esetében fontos, hogy jelöljenek ki célokat, alkossanak közösségeket. Ez a tanárok és a szülők támogatása nélkül azonban nem valósulhat meg, ezért különösen fontos a köztük lévő jó együttműködés.

Takács Péter, Monostorapáti független polgármestere elmondta, hogy

a Versenyképes járások program keretében több mint ötmillió forint értékben támogatták az iskolát, az ebből vásárolt eszközöket – okostáblákat, padokat – öt település diákjai fogják használni.

Borítókép: Navracsics Tibor (Fotó: MTI/ Kiss Dániel)