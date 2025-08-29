Hankó BalázsszakképzésOtthon Start ProgramCsöbör Katalintanévnyitó

Hankó Balázs: A szakképzés Magyarország egyik legnagyobb ereje lett

A szakképzést választó diákok a könyvek mellett digitális eszközökkel és tananyaggal készülhetnek és az évek során akár 60 ezer forintos ösztöndíjat, a duális képzésben pedig 168 ezer forintos munkabért is kaphatnak, amit a százezres pályakezdési juttatás követhet, mutatott rá a miniszter.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 29. 20:24
Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szakképzés Magyarország egyik legnagyobb ereje lett, amely nemcsak munkát, hanem méltóságot, biztonságot és jövőt is ad – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter pénteken az országos szakképzési tanévnyitón, Miskolcon.

Miskolc, 2025. augusztus 29. Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond az Országos Szakképzési Tanévnyitón Miskolcon 2025. augusztus 29-én. MTI/Vajda János
Országos szakképzési tanévnyitó Miskolcon (Fotó: MTI/Vajda János)

Hankó Balázs a Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumában úgy fogalmazott, a szakképzés olyan erő, ami nemcsak a fiatalokat, családokat, hanem az egész nemzetet tartja és emeli fel. A tárcavezető szerint ehhez 

motivált diákokra van szükség, és a közhiedelemmel ellentétben ez meg is van, hiszen tízből hat diák választja a szakképzést az általános iskola befejezése után.

 

Hankó Balázs hozzátette, idén 44 ezer diák kezdi meg szakmai tanulmányait, így összesen közel 300 ezer tanulója lesz a szakképző iskoláknak. Kiemelte, a tanulók a gyakorlati tudást korszerű tanműhelyekben szerezhetik meg, és a duális képzés részeként „a gazdaság szereplőinél edződnek”. Felhívta a figyelmet arra, hogy a diákok a könyvek mellett digitális eszközökkel és tananyaggal készülhetnek, és az évek során akár 60 ezer forintos ösztöndíjat, a duális képzésben pedig 168 ezer forintos munkabért is kaphatnak, amit a százezres pályakezdési juttatás követhet.

A miniszter közölte, a diákok mellett az oktatókra is kiemelt figyelmet fordítottak, a fizetések 2020 óta két és félszeresére emelkedtek. 

Emellett mintegy 400 milliárd forintból újultak és újulnak meg a szakképző iskolák, jelenleg is zajlanak országszerte a fejlesztések.

 

Hozzátette, megkezdték az öt ágazati tudásközpont fejlesztését 21 milliárd forint értékben. Ezekben a központokban egyszerre van jelen a jelenkor tudása, a jövő innovációja, a szakképzők, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az egyetemek, a gazdasági szereplők együttműködésével – mondta a tárcavezető.

Hankó Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy öt év telt el a Szakképzés 4.0 elindítása óta, ez idő alatt pedig sikerült visszaadni a szakmák becsületét. Emlékeztetett, a magyar diákok Európában legnagyobb szakmai versenyén a második helyen végeztek, a világversenyen pedig a tizedikek lettek. 

Eredményeinket, a versenyeket elért sikereinket öt év alatt építettük fel

– mondta. Hozzátette, hogy a magyar ipar által előállított termékek 71 százaléka high-tech kategóriába tartozik.

A miniszter közölte, a cél az, hogy a szakképzés 2030-ra a világ legjobb munkaerőpiaci kihívásaira a teljes Kárpát-medencében magyar választ adni tudó modellje legyen.

Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében arról beszélt, hogy Magyarországon a fiatalokat a szakképzés adta lehetőségek mellett az elindulásban is segítik, példaként említette a kamatmentes munkáshitelt és az Otthon start programot.

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az országos szakképzési tanévnyitón beszédében elmondta, Magyarországon számos hiányszakma van, így ezek elsajátítása biztos megélhetést és fejlődést ad a diákoknak. Úgy fogalmazott, egy jó szakma a tudás mellett közösséget, megbecsülést és stabilitást is ad.

Borítókép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (b3) az országos szakképzési tanévnyitón, Miskolcon (Fotó: MTI/Vajda János)


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu