Hankó Balázs: A szakképzés Magyarország egyik legnagyobb ereje lett

A szakképzés Magyarország egyik legnagyobb ereje lett, amely nemcsak munkát, hanem méltóságot, biztonságot és jövőt is ad – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter pénteken az országos szakképzési tanévnyitón, Miskolcon.

Országos szakképzési tanévnyitó Miskolcon (Fotó: MTI/Vajda János)

Hankó Balázs a Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumában úgy fogalmazott, a szakképzés olyan erő, ami nemcsak a fiatalokat, családokat, hanem az egész nemzetet tartja és emeli fel. A tárcavezető szerint ehhez

motivált diákokra van szükség, és a közhiedelemmel ellentétben ez meg is van, hiszen tízből hat diák választja a szakképzést az általános iskola befejezése után.

Hankó Balázs hozzátette, idén 44 ezer diák kezdi meg szakmai tanulmányait, így összesen közel 300 ezer tanulója lesz a szakképző iskoláknak. Kiemelte, a tanulók a gyakorlati tudást korszerű tanműhelyekben szerezhetik meg, és a duális képzés részeként „a gazdaság szereplőinél edződnek”. Felhívta a figyelmet arra, hogy a diákok a könyvek mellett digitális eszközökkel és tananyaggal készülhetnek, és az évek során akár 60 ezer forintos ösztöndíjat, a duális képzésben pedig 168 ezer forintos munkabért is kaphatnak, amit a százezres pályakezdési juttatás követhet.

A miniszter közölte, a diákok mellett az oktatókra is kiemelt figyelmet fordítottak, a fizetések 2020 óta két és félszeresére emelkedtek.

Emellett mintegy 400 milliárd forintból újultak és újulnak meg a szakképző iskolák, jelenleg is zajlanak országszerte a fejlesztések.

Hozzátette, megkezdték az öt ágazati tudásközpont fejlesztését 21 milliárd forint értékben. Ezekben a központokban egyszerre van jelen a jelenkor tudása, a jövő innovációja, a szakképzők, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az egyetemek, a gazdasági szereplők együttműködésével – mondta a tárcavezető.

Hankó Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy öt év telt el a Szakképzés 4.0 elindítása óta, ez idő alatt pedig sikerült visszaadni a szakmák becsületét. Emlékeztetett, a magyar diákok Európában legnagyobb szakmai versenyén a második helyen végeztek, a világversenyen pedig a tizedikek lettek.

Eredményeinket, a versenyeket elért sikereinket öt év alatt építettük fel

– mondta. Hozzátette, hogy a magyar ipar által előállított termékek 71 százaléka high-tech kategóriába tartozik.