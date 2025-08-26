Rendkívüli

Minden iskolába megérkeztek az ingyenes tankönyvek

Magyarországon a családtámogatások részeként minden iskolás gyerek ingyen kapja a tankönyveket, korábban ezekért súlyos pénzeket kellett fizetniük a szülőknek. Rétvári Bence elmagyarázta, hogy milyen tankönyvek és fejlesztő taneszközök érkeztek az iskolákba.

Forrás: MTI2025. 08. 26. 14:34
Fotó: MTI/Kovács Tamás
Az idén is minden iskolába megérkeztek az ingyenes tankönyvek és a tanítást segítő egyéb eszközök – közölte Rétvári Bence, aki kiemelte: Magyarországon teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, a családoknak nem kell fizetniük, ez a családtámogatások része hazánkban.

– Akik gyermeket vállalnak, azzal számolhatnak, hogy a tankönyveket a gyerekeik az első osztálytól az utolsó osztályig ingyenesen fogják megkapni az állami, az egyházi és a magániskolákban, a köznevelésben, a szakképzésben, mindenhol; 2010 előtt egy olyan rendszer volt, amikor fizetni kellett a tankönyvekért – hangsúlyozta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, megjegyezve,

ha a tankönyvekért ma is fizetni kellene, az a családoknak több tízezer forintos költséget jelentene.

– A költségvetésből idén 19 milliárd forintot biztosítunk arra, hogy minden tankönyv, minden taneszköz ingyenes legyen a magyar diákok számára, a magyar családoknak ezért ne kelljen fizetniük. Egy új rendszert hoztunk létre, ahol az állam egy fontos fejlesztője az új tankönyveknek: a tankönyvjegyzékben szereplő könyveknek nagyjából a fele állami fejlesztésű tankönyv, a megrendelt, kiszállított tankönyveknek több mint a nyolcvan százaléka államilag fejlesztett tankönyv, és mindenki ingyenesen kapja meg a tankönyveket – mondta Rétvári Bence. 

Az államtitkár hozzátette, a megkérdezett szülők több mint 82 százaléka támogatja ezt az új rendszert, melynek fontos része, hogy lehetőleg a legmodernebb tankönyvek, iskolai felszerelések kerüljenek az iskolákba, ahogy az is fontos, hogy ez ne kerüljön a családoknak pénzbe.

Rétvári Bence szerint vannak, akik arról beszélnek, hogy ők visszavezetnék a régi rendszert és az állami tankönyvfejlesztés helyett újra a privát – sokszor külföldi tulajdonú – cégeket helyeznék előtérbe a tankönyvek esetében, ez azonban azt eredményezné, hogy minden családnak több tízezer forintos kiadást jelentene a tanévkezdés.

– Ma már nemcsak tankönyveket szállít ki az állam, hanem 97 ezer darab fejlesztő taneszközt is a készségtárgyakhoz, illetve a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztéséhez – húzta alá az államtitkár, aki kiemelte: több mint 500 ezer laptopot is ingyenesen használnak a diákok a magyar iskolákban, a tanárok közül pedig ötvenezren ingyenesen használnak laptopokat, melyeket a magyar állam szerzett be számukra. Több tízezer nehezebb anyagi körülmény között élő diák számára az állam tanszercsomagot is biztosít.

Az államtitkár elmondta azt is, hogy augusztus 31-re minden rendelésben szereplő tankönyv megérkezik az iskolákba, amelyeket pedig még pótrendelésben adnak le, azokat szeptember folyamán fogják az iskolákba kiszállítani.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

