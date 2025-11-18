Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

veszélyHalmai FerencháborúsorkatonaságMagyar Péter

Előbújtak a háborúpártiak Magyar Péter köpönyegéből: kötelező sorkatonaságot akar a Tisza jelöltje

Egy korábbi felvétel tanúsága szerint Halmai Ferenc, a Tisza Párt jászsági jelöltje visszahozná a sorkatonaságot. Ez nem egyedi eset, Ruszin-Szendi Romulusz tanácsadó is a „mindenkit be kell rántani” elvet vallja.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 10:13
Halmai díszkardot vesz ár Forrás: Ellenpont
Alig sikerült bejelenteni a Tisza Párt választási jelöltjeit a hétfő esti szervezési káosz közepette, máris kiderült, hogy a kiválasztott személyek súlyosan háborúpárti és fegyverkezéspárti álláspontot képviselnek. Az Ellenpont oknyomozó portál egy archív felvételre hívta fel a figyelmet, amelyen Halmai Ferenc, a Jászberény központú választókerület friss tiszás jelöltje a sorkatonaság visszavezetése mellett érvel. Halmait a liberális 444 egyenesen a Tisza sztárjelöltjeként emlegette, merthogy volt rendőrkapitány is, csak azt felejtették el közölni, hogy erősen elkötelezett a sorkatonaság visszavezetése mellett.

Az Ellenpont észrevett egy érdekes beszédrészletet, amiben Magyar Péter jelöltje egyszerre kritizálta a fiatalokat, és arról beszél, hogy visszavezetné a sorkatonaságot. A 2013-as felvételen Halmai világosan fogalmazott a tiszafüredi Főnix TV-nek adott interjúban:

Fájó pontom, hogy a sorkatonaság megszüntetésével nagyon nagy űr maradt a fiatalok nevelésében, a társadalmi együttélés szabályainak megtanulásában. […] azt gondolom, hogy ebben a fajta nevelésben, ebben van mit tennünk nekünk is.

Ez az álláspont különösen aggasztó annak fényében, hogy Európa egyre közelebb navigálja magát a háborús őrülethez.

Háborús fősodor a Tiszában

Halmai Ferenc sorkatonaságot támogató álláspontja nem egyedülálló jelenség a Tiszánál, sőt, ez a nézet tűnik a pártban elfogadottnak. 

A volt katonai vezető, Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter honvédelmi tanácsadója is hasonló szellemben nyilatkozott korábban.

Azzal érvelt, hogy a sorkatonaságot nem megszüntették, hanem „felfüggesztették”, az ő felfogása szerint pedig „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”.

Az Ellenpont emlékeztetett: 

Európa több országában is a sorkatonság bevezetésére készülnek. 

Németországban például a svéd modellt veszik át, amely kezdetben önkéntes, szükség esetén azonban kötelező a sorozás. Lengyelországban még nincs sorkatonaság, viszont minden 19. életévét betöltött férfi alkalmassági vizsgálaton vesz részt annak megállapítására, hogy harcképes-e vagy sem. Ez a sorkatonaság előkészítése – figyelmeztettek. Horvátországban pedig már döntöttek is a sorkatonaság bevezetéséről. 

– Az orosz–ukrán háború fényében a sorkatonaság visszavezetésének terve, illetve a féktelen fegyverkezés komoly nyugtalanságra adhat okot. A Tisza helyi politikusa, Ruszin-Szendihez hasonlóan – a videófelvétel tanúsága szerint – ezen az állásponton van 

– mutatott rá az Ellenpont.

Borítókép: Halmai díszkardot vesz ár (Forrás: Ellenpont)


Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bánó Attila
idezojelekZelenszkij

Az ukrán maffiabotrány csak a jéghegy csúcsa

Bánó Attila avatarja

Nyugat-Euró­pában szokássá vált a Brüsszelnek tetsző lakájok felmagasztalása, felelősségre vonásuk megakadályozása.

