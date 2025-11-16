sorkatonaságSzázadvégTisza Párt

Friss felmérés: A magyarok nemet mondanak a sorkatonaságra

Miután Brüsszel háborús készülődése új szintre emelkedett, és a tagállamok egy része a hadigazdaságra való átállás szükségességét hangoztatja, a Tisza Párt felvetette a sorkatonaság visszaállításának lehetőségét. Ez a lépés azonban jelentős társadalmi ellenállásba ütközik: a magyarok nyolcvan százaléka elutasítja az intézkedést – derül ki a Századvég legújabb közvélemény-kutatásából.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 9:07
Németországban ismét feléledt a vita a sorkatonaság bevezetéséről, ám a fiatalok másképp gondolkodnak Forrás: AFP
„Európa harcban áll” – jelentette ki Ursula von der Leyen szeptemberi beszédében, amely nyilatkozat mérföldkőnek tekinthető. Azóta Brüsszel és a tagállami vezetők egy része amellett érvel, hogy az EU és Oroszország közötti fegyveres konfliktus elkerülhetetlen, így az uniónak át kell állnia a hadigazdaságra. A jövőbeli fegyveres konfliktusba vetett hit mostanra olyan erőssé vált, hogy 

Dánia minisztere abszurdnak nevezte azt, hogy a magyar miniszterelnök nem akarja behozni a háborút az EU-ba.

Fotó: Szazadveg.hu

Háborús retorika Európa-szerte

Mivel a harcokhoz nemcsak fegyverre, hanem katonákra is szükség van, egyre több tagállamban intenzív vita kezdődött a kötelező sorkatonaság visszaállításáról – emlékeztet a Századvég. Németországban például már megkezdődtek a tárgyalások, és a kormánykoalíció tagjai egyetértésre jutottak abban, hogy több katonára van szükségük, mert – ahogyan Friedrich Merz kancellár fogalmazott 

Európa még nem áll háborúban, de ez már nem is béke.

Október végére Horvátországban – az Európai Néppárthoz tartozó HDZ javaslatára – a parlament elfogadta, hogy tizenhét év után állítsák vissza a kötelező szolgálatot. A kérdést Lengyelország is napirendre tűzte.

A Tisza Párt szembemegy a magyar választók akaratával

A háborús készülődést és a sorkatonaság gondolatát a Tisza is napirendre vette. Ruszin-Szendi Romulusz, a párt honvédelmi tanácsadója egy zalaegerszegi fórumon úgy fogalmazott: „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”. Ez a nyilatkozat azonban éles ellentétben áll a magyar polgárok elvárásaival. A Századvég új kutatása rámutat, hogy

a hazai felnőtt lakosság négyötöde (80 százalék) ellenzi a sorkatonaság bevezetését.

A kérdésben gyakorlatilag össztársadalmi konszenzus van: 

a Fidesz–KDNP szavazók 91 százaléka mellett a bizonytalanok nyolcvan százaléka és a Tisza-szimpatizánsok háromnegyede is elutasítja a kötelező szolgálat visszaállítását.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

