Kiderült, mi Brüsszel őrült terve az ukrán katonákkal

Ha békemegállapodással zárulnak az ukrajnai harcok, ukrán csapatokat küldhetnek az EU keleti határainak védelmére Oroszországgal szemben – jelentette ki Andrius Kubilius, az EU védelmi biztosa. Brüsszel szerint az ukrán hadsereg jelenleg Európa legtapasztaltabb hadereje – írja a Politico.
Jó lenne, ha egy harcban edződött ukrán hadsereg, miután Ukrajnában béke lesz, készen állna arra, hogy jelen legyen a határ menti régiónk minden országában, kezdve a balti régióval és Litvániával
– mondta Kubilius Vilniusban.
Ez jelenleg nagyon távoli kilátás, mivel az orosz hadsereg folytatja a véres és gyötrelmes előrenyomulást Kelet-Ukrajnában, és Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelneszkij ukrán elnök továbbra sem tárgyal egymással.
Ukrajna azonban Európa legtapasztaltabb hadseregével rendelkezik, ami felbecsülhetetlen értékű lenne más szövetségesek számára. Kubilius felhívása éppen akkor hangzott el, amikor a korábbi ígéretek Ukrajna NATO-tagságára elhaltak.
