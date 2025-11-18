Rendkívüli

Kiderült, mi Brüsszel őrült terve az ukrán katonákkal

Andrius Kubilius védelmi biztos szerint Ukrajna „harcban kipróbált” hadserege segíthet elrettenteni egy orosz támadást. Brüsszel a tervek szerint az ukrán fegyveres erőkkel védené meg a keleti határokat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 8:45
Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
Ha békemegállapodással zárulnak az ukrajnai harcok, ukrán csapatokat küldhetnek az EU keleti határainak védelmére Oroszországgal szemben – jelentette ki Andrius Kubilius, az EU védelmi biztosa. Brüsszel szerint az ukrán hadsereg jelenleg Európa legtapasztaltabb hadereje – írja a Politico

Brüsszel már az ukrán katonák bevetését tervezi
Brüsszel már az ukrán katonák bevetését tervezi 
Fotó: ALEKSANDER KALKA / NurPhoto

Jó lenne, ha egy harcban edződött ukrán hadsereg, miután Ukrajnában béke lesz, készen állna arra, hogy jelen legyen a határ menti régiónk minden országában, kezdve a balti régióval és Litvániával

– mondta Kubilius Vilniusban.

Ez jelenleg nagyon távoli kilátás, mivel az orosz hadsereg folytatja a véres és gyötrelmes előrenyomulást Kelet-Ukrajnában, és Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelneszkij ukrán elnök továbbra sem tárgyal egymással.

Ukrajna azonban Európa legtapasztaltabb hadseregével rendelkezik, ami felbecsülhetetlen értékű lenne más szövetségesek számára. Kubilius felhívása éppen akkor hangzott el, amikor a korábbi ígéretek Ukrajna NATO-tagságára elhaltak.

Kubilius, Litvánia volt miniszterelnöke hangsúlyozta, hogy az ukrán csapatok esetleges bevetése nem ásná alá Németország páncélosdandárjának Litvániába küldését, az amerikai csapatok jelenlétét a régióban, valamint a NATO 5. cikkelyének közös védelmi rendelkezését.

„Mi, litvánok, a történelmünk során megtanultuk, hogy jobb, ha több garancia van a biztonságunkra” – mondta, hozzátéve, hogy a NATO 5. cikkét az EU saját biztonsági intézkedéseinek kell alátámasztaniuk, „egy világos mechanizmussal arra vonatkozóan, hogyan fogják azokat végrehajtani”.

Borítókép: Andrius Kubilius, az EU védelmi biztosa (Fotó: AFP)

