Kiderült, mi Brüsszel őrült terve az ukrán katonákkal

Ha békemegállapodással zárulnak az ukrajnai harcok, ukrán csapatokat küldhetnek az EU keleti határainak védelmére Oroszországgal szemben – jelentette ki Andrius Kubilius, az EU védelmi biztosa. Brüsszel szerint az ukrán hadsereg jelenleg Európa legtapasztaltabb hadereje – írja a Politico.

Brüsszel már az ukrán katonák bevetését tervezi

Fotó: ALEKSANDER KALKA / NurPhoto

Jó lenne, ha egy harcban edződött ukrán hadsereg, miután Ukrajnában béke lesz, készen állna arra, hogy jelen legyen a határ menti régiónk minden országában, kezdve a balti régióval és Litvániával

– mondta Kubilius Vilniusban.

Ez jelenleg nagyon távoli kilátás, mivel az orosz hadsereg folytatja a véres és gyötrelmes előrenyomulást Kelet-Ukrajnában, és Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelneszkij ukrán elnök továbbra sem tárgyal egymással.