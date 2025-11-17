Volodimir Zelenszkij népszerűsége Ukrajnában meredeken zuhan. Az elnököt hónapok óta folyamatosan érik a korrupciós botrányok, amelyek közvetlenül a legszűkebb körét érintik, és egyre nagyobb feszültséget keltenek az ukrán közvéleményben és a nyugati szövetségesek körében is. Egy friss közvélemény-kutatás szerint a választók kevesebb mint 20 százaléka szavazna jelenleg Zelenszkijre. Jaroszlav Zseleznyak, a Verhovna Rada képviselője pedig arról számolt be, hogy az ukrán elnöki posztért ma már messze nem Zelenszkij, hanem az ország fegyveres erőinek korábbi főparancsnoka, Ukrajna jelenlegi nagykövete, Valerij Zaluzsnij kapná a legtöbb támogatást.
Új utód kerestetik – Ukrajnában véget érhet a Zelenszkij-korszak
Volodimir Zelenszkij népszerűsége meredeken zuhan Ukrajnában, miközben egymást érik az elnök környezetét érintő korrupciós botrányok. A legfrissebb adatok szerint a választók kevesebb mint ötöde szavazna rá, és egyre többen támogatnák helyette a fegyveres erők korábbi főparancsnokát, Valerij Zaluzsnijt. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó Bendarzsevszkij Anton úgy vélte: a háború végéig ugyan nem változik a hatalmi struktúra, de utána Zelenszkij újraindulása már aligha tűnik reális forgatókönyvnek.
Merre tart az ukrán belpolitika?
A kialakult helyzet számos kérdést vet fel az ukrán belpolitika jövőjével és Zelenszkij esetleges utódjával kapcsolatban.
A Magyar Nemzet minderről Bendarzsevszkij Antont, kül- és biztonságpolitikai szakértőt kérdezte, aki lapunknak úgy nyilatkozott, Ukrajnában a politikai elit körében szinte konszenzus van arról, hogy a háború végéig nem változtatnak az elnöki hatalmon, és Zelenszkijt csak nagyon óvatos kritikával illetik.
Mint mondta, ez jól látszik az ellenzéki Európai Szolidaritás álláspontján is: bár a párt a friss korrupciós botrány miatt a kormány lemondását követelte, Zelenszkij személyét nem támadták.
Háborús időben erős központi vezetés nélkül szétesne az ország, ebben többpárti egyetértés van
– fogalmazott.
A szakértő szerint azonban egészen más lesz a helyzet, ha a háború lezárul. Akkor már nem védi meg Zelenszkijt a háborús egység logikája, és az elnök eddigi ügyei jelentősen befolyásolhatják, képes-e újraindulni.
Zelenszkij népszerűsége jelenleg még viszonylag magas, de ez kizárólag a háborús vezetői szerepének szól. A korrupciós botrányok miatt újraindulása egyre kevésbé tűnik reálisnak
– mondta Bendarzsevszkij Anton.
A szakértő kiemelte: minden jelenleg szóba kerülő potenciális utód „Zelenszkijnél jobbra áll”, vagyis erőteljesebb ukrán nemzeti politikát folytatna.
Lehetséges utódok:
- Petro Porosenko, volt elnök – korábban is kemény nemzeti retorikát képviselt („nyelv, vallás, hadsereg”).
- Vitalij Klicsko, Kijev főpolgármestere – mérsékeltebb, realista politikus, de Zelenszkijjel egyre rosszabb a viszonya.
- Valerij Zaluzsnij, az ukrán haderő volt főparancsnoka, jelenlegi nagykövet – messze a legnépszerűbb közszereplő Ukrajnában.
Zaluzsnij lehet Zelenszkij legkomolyabb kihívója
A szakértő szerint Zaluzsnij messze a legesélyesebb lenne egy elnökválasztáson, ha indul.
Zaluzsnij ma Ukrajna legmagasabb bizalmi indexével rendelkező személy. A lakosság hozzá köti a háború első sikereit és az orosz előrenyomulás megállítását.
Noha hivatalosan nem jelezte politikai ambícióit, a szakértő szerint ha elindulna, ő lenne a legesélyesebb. Emiatt Zelenszkij köre igyekszik is távol tartani őt az esetleges választástól – akár pozíciókkal, akár politikai alkukkal.
Arra a felvetésre, hogy Zaluzsnij milyen irányban vinné tovább a háborút, Bendarzsevszkij hangsúlyozta: a kérdés sokkal bonyolultabb annál, mint első pillantásra tűnik.
Ukrajnában mindenki le akarja zárni a háborút, ez nem kérdés. A valódi különbség az, hogy ki milyen áldozatokat hajlandó vállalni, és milyen kompromisszumok férnek bele számára
– hangsúlyozta.
A szakértő szerint Zaluzsnij katonaként sokkal kevésbé hajlana területi engedményekre, mint Zelenszkij.
Stratégiai szempontból számára például a Donbasz feladása elképzelhetetlen lenne. Míg Zelenszkij inkább politikai kérdésként kezeli a háborút, Zaluzsnij tisztán katonai-logisztikai megközelítésben gondolkodik.
A szakértő szerint Zaluzsnij Oroszországgal szemben kifejezetten elutasító, nem a kompromisszumokat kereső típus, és várhatóan erőteljesebb ukrán nemzeti politikát képviselne.
Borítókép: Ukrán zászó (Fotó: AFP)
