Új utód kerestetik – Ukrajnában véget érhet a Zelenszkij-korszak

Merre tart az ukrán belpolitika?

A kialakult helyzet számos kérdést vet fel az ukrán belpolitika jövőjével és Zelenszkij esetleges utódjával kapcsolatban.

A Magyar Nemzet minderről Bendarzsevszkij Antont, kül- és biztonságpolitikai szakértőt kérdezte, aki lapunknak úgy nyilatkozott, Ukrajnában a politikai elit körében szinte konszenzus van arról, hogy a háború végéig nem változtatnak az elnöki hatalmon, és Zelenszkijt csak nagyon óvatos kritikával illetik.

Mint mondta, ez jól látszik az ellenzéki Európai Szolidaritás álláspontján is: bár a párt a friss korrupciós botrány miatt a kormány lemondását követelte, Zelenszkij személyét nem támadták.

Háborús időben erős központi vezetés nélkül szétesne az ország, ebben többpárti egyetértés van

– fogalmazott.

A szakértő szerint azonban egészen más lesz a helyzet, ha a háború lezárul. Akkor már nem védi meg Zelenszkijt a háborús egység logikája, és az elnök eddigi ügyei jelentősen befolyásolhatják, képes-e újraindulni.

Zelenszkij népszerűsége jelenleg még viszonylag magas, de ez kizárólag a háborús vezetői szerepének szól. A korrupciós botrányok miatt újraindulása egyre kevésbé tűnik reálisnak

– mondta Bendarzsevszkij Anton.

A szakértő kiemelte: minden jelenleg szóba kerülő potenciális utód „Zelenszkijnél jobbra áll”, vagyis erőteljesebb ukrán nemzeti politikát folytatna.

Lehetséges utódok:

Petro Porosenko, volt elnök – korábban is kemény nemzeti retorikát képviselt („nyelv, vallás, hadsereg”).

Vitalij Klicsko, Kijev főpolgármestere – mérsékeltebb, realista politikus, de Zelenszkijjel egyre rosszabb a viszonya.

Valerij Zaluzsnij, az ukrán haderő volt főparancsnoka, jelenlegi nagykövet – messze a legnépszerűbb közszereplő Ukrajnában.

Zaluzsnij lehet Zelenszkij legkomolyabb kihívója

A szakértő szerint Zaluzsnij messze a legesélyesebb lenne egy elnökválasztáson, ha indul.