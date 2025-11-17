Történelmi mélypontra esett Zelenszkij népszerűsége

Ezzel párhuzamosan az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal közölte, hogy gyanú szerint Timur Mindicset, az ukrán elnök egyik szövetségesét egy energetikai ágazatban történt korrupciós ügy kapcsán hozzák összefüggésbe bűncselekménnyel. A hírek szerint az üzletember – akit Zelenszkij „pénzembereként” is emlegetnek – még azelőtt távozott az országból, hogy házkutatást tartottak volna nála.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)