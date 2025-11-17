Rendkívüli

Volodimir ZelenszkijUkrajnaválasztáskorrupció

Történelmi mélypontra esett Zelenszkij népszerűsége

Jaroszlav Zseleznyak, a Verhovna Rada képviselője azt közölte, hogy az elmúlt egy héten nagyjából negyven százalékkal zuhant Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatottsága.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 10:19
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: YVES HERMAN
A politikus három olyan zárt körű közvélemény-kutatás eredményeire hivatkozott, amelyeket közvetlenül a korrupciós botrány kitörése után végeztek. Ezek szerint jelenleg a választók kevesebb mint húsz százaléka adná a voksát Zelenszkijre – írja az Origo.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: XOSE BOUZAS / Hans Lucas)
Volodimir Zelenszkij. Fotó: Hans Lucas

Zseleznyak hozzátette, hogy jelenleg az ukrán elnöki tisztségért legnagyobb támogatottsággal az ország fegyveres erőinek korábbi főparancsnoka, az Ukrajna nagyköveteként dolgozó Valerij Zaluzsnij rendelkezne

– írja a Lenta.

Ezzel párhuzamosan az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal közölte, hogy gyanú szerint Timur Mindicset, az ukrán elnök egyik szövetségesét egy energetikai ágazatban történt korrupciós ügy kapcsán hozzák összefüggésbe bűncselekménnyel. A hírek szerint az üzletember – akit Zelenszkij „pénzembereként” is emlegetnek – még azelőtt távozott az országból, hogy házkutatást tartottak volna nála.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

