A politikus három olyan zárt körű közvélemény-kutatás eredményeire hivatkozott, amelyeket közvetlenül a korrupciós botrány kitörése után végeztek. Ezek szerint jelenleg a választók kevesebb mint húsz százaléka adná a voksát Zelenszkijre – írja az Origo.
Történelmi mélypontra esett Zelenszkij népszerűsége
Jaroszlav Zseleznyak, a Verhovna Rada képviselője azt közölte, hogy az elmúlt egy héten nagyjából negyven százalékkal zuhant Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatottsága.
Zseleznyak hozzátette, hogy jelenleg az ukrán elnöki tisztségért legnagyobb támogatottsággal az ország fegyveres erőinek korábbi főparancsnoka, az Ukrajna nagyköveteként dolgozó Valerij Zaluzsnij rendelkezne
– írja a Lenta.
További Külföld híreink
Ezzel párhuzamosan az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal közölte, hogy gyanú szerint Timur Mindicset, az ukrán elnök egyik szövetségesét egy energetikai ágazatban történt korrupciós ügy kapcsán hozzák összefüggésbe bűncselekménnyel. A hírek szerint az üzletember – akit Zelenszkij „pénzembereként” is emlegetnek – még azelőtt távozott az országból, hogy házkutatást tartottak volna nála.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orosz előretörés Zaporizsjában
Az orosz védelmi miniszter gratulált Malaja Tokmacska felszabadításához.
Az ukrán oligarcha kitálalt, Zelenszkijhez vezethetnek a szálak
Napóleon-Zelenszkij hamarosan eltűnik – súlyos kijelentések az ukrán korrupciós botrányban.
Magyarországot gyalázta újra a kitiltott Kneecap zenekar
A botrányos ír raptrió nem áll le.
Mike Pompeo csatlakozik a Fire Point nevű ukrán védelmi céghez
Trump egykori külügyminisztere mostantól Ukrajna haditechnikáját erősíti.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orosz előretörés Zaporizsjában
Az orosz védelmi miniszter gratulált Malaja Tokmacska felszabadításához.
Az ukrán oligarcha kitálalt, Zelenszkijhez vezethetnek a szálak
Napóleon-Zelenszkij hamarosan eltűnik – súlyos kijelentések az ukrán korrupciós botrányban.
Magyarországot gyalázta újra a kitiltott Kneecap zenekar
A botrányos ír raptrió nem áll le.
Mike Pompeo csatlakozik a Fire Point nevű ukrán védelmi céghez
Trump egykori külügyminisztere mostantól Ukrajna haditechnikáját erősíti.