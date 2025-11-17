Dmitrij PeszkovOroszországNATOPutyinfeszültségTrump

Peszkov: A NATO-fejlesztések és az európai háborús retorika növeli a feszültséget

A Kreml szerint Oroszország nem keres konfrontációt a NATO-val, ám az európai fővárosokból egyre gyakrabban hallatszik militarista és háborúpárti retorika, ami miatt Moszkva kénytelen fokozni saját biztonsági intézkedéseit – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2025. 11. 17. 18:39
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Fotó: Sergei Karpukhin Forrás: AFP
Peszkov azokra a kijelentésekre reagált, amelyeket Boris Pistorius német védelmi miniszter tett a közelmúltban, miszerint egy Oroszország és a NATO közötti háború lehetősége 2029-ig sem zárható ki, ezért az európai országoknak mindinkább fel kell készíteniük hadseregeiket, írta a RIA Novosztyi.

Peszkov
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Sergei Karpukhin)

Az ilyen militarista és háborúpárti retorika egyre gyakrabban hangzik el Európa fővárosaiból

– hangsúlyozta Peszkov.

Az Európai Bizottság tavaly márciusban mutatta be az úgynevezett „Európa újrafegyverzése” nevű stratégiát, amelyet később a tagállamok tiltakozása miatt „Készültség 2030”-ra módosítottak. A terv célja, hogy a következő négy évben mintegy 800 milliárd eurót fordítsanak a katonai képességek fejlesztésére.

Peszkov kiemelte, hogy Oroszország nem törekszik a NATO-val való nyílt összecsapásra, ugyanakkor Moszkva nem hagyhatja figyelmen kívül a szövetség nyugati határoknál zajló példátlan aktivitását, amelyet az Észak-atlanti Szövetség az „agresszió elrettentésének” nevez.

Oroszország soha nem fenyeget senkit, de nem hagyhatja figyelmen kívül azokat a lépéseket, amelyek potenciálisan veszélyeztetik érdekeit

– mondta a szóvivő.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, US President Donald Trump greets Russian President Vladimir Putin on the tarmac after they arrived for a meeting on Ukraine at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. (Photo by Sergey Bobylev / POOL / AFP)
Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán, miután megérkeztek az Ukrajnáról szóló találkozóra az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf-Richardson közös bázisra 2025. augusztus 15-én (Fotó: AFP/Sergey Bobylev)

Peszkov Putyin és Trump csúcstalálkozójáról is beszélt

A Kreml szóvivője megerősítette, hogy Moszkva és Washington között folyamatosak az előkészületek egy esetleges csúcstalálkozóra, amelyet mindkét fél csak alapos, előkészített feltételek mellett tartana meg.

Az Egyesült Államokból és Moszkvából is megerősítettük, hogy a csúcstalálkozónak produktívnak kell lennie. Amint a felkészülés befejeződik és a megfelelő feltételek megteremtődnek, reméljük, hogy a találkozó megvalósul

– mondta Peszkov.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Sergei Karpukhin) 

