A szankciók nem működnek

Az Európai Unió eddig 19 szankciós csomagot fogadott el Oroszország ellen, amelyek többek között kiterjednek az LNG-re, az orosz bankokra, a kriptovaluta-kereskedelemre és a tiltott áruszállításokra is, céljuk pedig az orosz háborús gazdaság gyengítése. Kijev ugyanakkor több további intézkedést sürget, mondván, hogy még bőven maradt mozgástér.

Rubio kijelentésével ellentétben számos új szankciós célpont létezik: további olajvállalatok, bankok, flotta- és infrastruktúra-elemek, illetve védelmi és fizetési rendszerek

– nyilatkozta Vladiszlav Vlasziuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szankciós különmegbízottja.

Vladiszlav Vlasziuk az ukrán elnök szankciókkal foglalkozó különmegbízottja (Fotó: AFP/Oliver Contreras)

Az amerikai partnereinkkel és a G7-országokkal folyamatosan dolgozunk. Lesznek még új szankciók

– tette hozzá.

Brüsszel a háborút választja

A brüsszeli elit keresi helyét a világpolitikai színpadán, azonban úgy tűnik a jelenlegi brüsszeli vezetés eltökélt szándéka a háború támogatása és finanszírozása. A brüsszeli elit egyre többször és egyre nyíltabban adott hangot háborúpárti álláspontjának, beszélt már akár az európai katonai beavatkozásról is. – Európa nem áll háborúban, de ez már nem is béke – jelentette ki korábban Friedrich Merz német kancellár.

Hadd fogalmazzak meg egy elsőre talán kissé megdöbbentő mondatot… nem állunk háborúban, de békében sem vagyunk többé

– mondta Merz egy düsseldorfi médiaeseményen.

Aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége

– hangoztatta korábban erre rímelve a háborúpárti Ursula von der Leyen világossá téve, hogy szerinte a békéhez nem tárgyalás, hanem a további fegyverszállítások vezetnek.